La FNAIM s’engage toujours plus contre les discriminations dans l’accès au Logement

La FNAIM formalise son engagement et signe la charte pour un accès au logement pour tous

Alors que parait le décret relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier sur la non-discrimination à l’accès au logement, la FNAIM a signé ce 1er octobre la « charte relative à la lutte contre les discriminations dans l’accès au logement » aux côtés de toutes les organisations représentant les professionnels et les bailleurs (FNAIM, UNIS, SNPI et UNPI), en présence de Mesdames Emmanuelle WARGON, ministre déléguée chargée du Logement, et Élisabeth MORENO, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

« C’est avec conviction que nous signons cette charte. La FNAIM, et l’ensemble de la profession, s’engage depuis de nombreuses années contre les discriminations dans l’accès au logement. Cette charte s’inscrit dans la continuité de nos actions. » déclare Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM.

L’agent immobilier, l’administrateur de bien et le syndic, tiers de confiance dans la lutte contre les discriminations



« Lors des différentes enquêtes qui ont pu être faites sur cette question des discriminations, on constate à chaque fois que les professionnels jouent pleinement leur rôle de tiers de confiance puisque les discriminations sont moins présentes que dans les relations de particulier à particulier » rappelle Jean-Marc TORROLLION, qui poursuit « Le rapport affectif qu’ont les Français au logement nous met dans une position particulièrement exigeante. Et notre rôle de tiers de confiance implique de garantir le Pacte Républicain dans le domaine du logement »

Une sensibilisation constante des adhérents



Consciente de l’exigence de la lutte contre toutes les discriminations dans l’accès au logement, la Fédération nationale de l’immobilier agit depuis de nombreuses années sur ce terrain auprès de ses adhérents. En 2017, elle avait largement contribué à l’écriture du guide « Louer sans discriminer » édité par Le Défenseur des droits. Ce guide demeure une référence pour tous les professionnels Loi Hoguet. Il est régulièrement relayé auprès des adhérents. Un kit pratique, plus simple et adapté va être prochainement proposé aux adhérents par la Fédération, afin d’être exposé dans les agences.

Des progrès restent à accomplir. Et la FNAIM poursuivra son action de sensibilisation et d’accompagnement de ses adhérents avec détermination.

Formation des professionnels de l’immobilier.

L’École Supérieure de l’Immobilier dispense déjà deux modules de formation continue pour éclairer les professionnels sur la lutte contre les discriminations. «Ce décret qui vient d’être publié permettra d’intégrer ces modules dans les heures de formations obligatoires de nos titulaires de carte. Nous sommes préparés et nous y sommes prêts. Nos adhérents ont commencé à la suivre. Je suis fier que la ministre ait pu rencontrer ce jour un de nos adhérents, Monsieur Michael RAIMON, qui a suivi cette formation et œuvre tous les jours à Paris dans son rôle de tiers de confiance. » précise Jean-Marc TORROLLION.

Ces formations, aujourd’hui tournées vers les détenteurs de la carte professionnelle, seront également adaptées et ouvertes à leurs collaborateurs.