Lancement international d’ELO ECM Suite 20 : la flexibilité à l’honneur

Après la sortie d’ELO ECM Suite 20 en langues allemande, anglaise et française en mai dernier, ELO Digital Office annonce la disponibilité de sa solution dans plus de 15 langues supplémentaires. Plus d’une quarantaine de pays pourront ainsi bénéficier des extensions, nouvelles interfaces, améliorations ergonomiques et performances accrues de cette version 20.

En ce mois d’octobre, l’éditeur de logiciels ECM lance la nouvelle version d’ELO ECM Suite en danois, italien, polonais, tchèque, hongrois, espagnol, portugais, néerlandais, finlandais, turque, roumain, serbe (cyrillique et latin), slovaque et arabe. La Suite ECM est un logiciel destiné aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux grands groupes. Elle rend possible la dématérialisation des processus métiers intra- et interservices, ainsi que la gestion efficace et intelligente de l’information. La version 20 propose de nouvelles fonctionnalités visant à offrir à ses utilisateurs une grande flexibilité. De nombreux modules, interfaces et applications, ainsi que des solutions métiers optionnelles sont proposés pour enrichir d’avantage l’expérience utilisateur.

Dans cette nouvelle version, la priorité donnée à la flexibilité se ressent dans l’interface utilisateur complétement retravaillée. Le nouvel onglet « Favoris » permet de personnaliser son environnement de travail en fonction de ses besoins. Un design particulièrement bien structuré, inspiré de la version Windows actuelle, ainsi qu’une nouvelle police, procurent une lisibilité et une ergonomie accrues.

L’interface pour les nouveaux clients a également été retravaillée afin de faciliter la prise en main. Ainsi, les utilisateurs habitués aux outils Microsoft Office pourront bénéficier du client Desktop, intégré à l’environnement Windows sous la forme d’un volet latéral. Ce client Desktop existe également sous la forme d’une variante augmentée (« Desktop Plus »), avec fonctions de workflows et affichage plein écran. La nouvelle version du client léger intéressera quant à elle les adeptes d’interface Web ou les personnes régulièrement en déplacement… ceci avec le même niveau d’exigence en matière de sécurité informatique que depuis leur poste de travail.

Côté Serveur, ELO ECM Suite a gagné en rapidité : les gains de performance peuvent aller jusqu’à 20% sur certaines installations. Un service dédié réalise maintenant un suivi continu de l’état de fonctionnement d’une installation ELO, et est capable d’alerter en cas d’anomalies. Par ailleurs, l’outil Smart Input permet de réduire considérablement les tâches manuelles lors du dépôt de documents et de l’entrée de métadonnées : cet assistant intelligent d’indexation classifie automatiquement les documents et détecte les informations pertinentes en quelques secondes.

ELO Integration Service a également été optimisé et mis à jour. Il rend possible l’intégration de fonctionnalités ECM directement au sein d’applications tierces telles que SAP® Business One, Salesforce ou Microsoft SharePoint.

« La situation actuelle a renforcé le besoin de dématérialiser les processus », souligne le directeur d’ELO, Karl Heinz Mosbach. « Notre suite ECM et toutes ses extensions, comme ELO Integration Service, sont essentielles pour établir des processus numériques simples et fiables. »

A propos d’ELO Digital Office GmbH

ELO Digital Office GmbH développe des solutions logicielles pour une gestion de l’information globale dans les entreprises. La gamme de produit se compose de trois lignes : ELOoffice, ELOprofessional et ELOenterprise. En 1998, ELO Digital Office s’est détaché du groupe Louis Leitz pour devenir une unité autonome. Les directeurs en sont Karl Heinz Mosbach, Matthias Thiele et Nils Mosbach. Environ 736 collaborateurs travaillent pour ELO en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie, dont 360 en Allemagne. ELO Digital Office dispose d’un dense réseau de partenaires système et entretient également de nombreux partenariats stratégiques avec des fabricants de matériel informatique et de logiciels, par exemple IBM, Microsoft et SAP.

Informations complémentaires : www.elo.com