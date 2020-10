BMW Motorrad présente les nouvelles BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure pour célébrer le 40ème anniversaire de la « GS ». À cette occasion, la nouvelle édition « 40 Years GS Edition » fait son apparition sur les modèles 1250 cm3.

« Des performances inspirantes, une gamme d’équipements impressionnante, une expérience de conduite incomparable et une confiance presque inébranlable des clients « GS » dans leurs motos contribuent de manière significative au succès de la marque BMW Motorrad. C’était une motivation et en même temps une obligation de présenter aujourd’hui les nouvelles BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure ».

Patrick Gürlich (chef de projet) et Reiner Fings (chef de produit)

Encore plus sophistiquées et innovantes pour le tout-terrain, le tourisme et l’Aventure.

Les modèles « GS » fêtent cette année leur 40ème anniversaire et BMW Motorrad présente à cette occasion les nouvelles R 1250 GS et R 1250 GS Adventure. Encore plus sophistiquées, plus innovantes et plus fascinantes – grâce à un équipement de série étendu, à une gamme complète d’équipements optionnels et un large catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad. Plus que jamais, elles sont les partenaires idéales pour découvrir à moto les coins les plus reculés de notre planète.

Les deux modèles conservent le légendaire moteur boxer qui se distingue par la puissance et la fiabilité de sa propulsion. Il totalise toujours une cylindrée de 1 254 cm3 pour une puissance de 100 kW (136 ch) et répond désormais à la norme d’homologation Euro 5. Équipé de la technologie BMW ShiftCam, permettant d’ajuster les temps de commande et la levée des soupapes d’admission, il offre une puissance optimale sur l’ensemble de la plage de régime moteur, une régularité de marche et un confort sonore optimisés avec des consommations et des émissions réduites.

Dynamic Traction Control (DTC) et nouveau mode de pilotage « Eco » de série. Modes de pilotage « Pro » avec présélection du mode de pilotage et contrôle dynamique du frein moteur en option.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC) assure, de série, une conduite en toute sécurité et offre au pilote la meilleure traction possible quelles que soient les circonstances. Avec le nouveau mode de pilotage « Eco » de série, le conducteur est encouragé à adopter un style de conduite plus efficient.

Les nouvelles BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure peuvent être équipées en option des modes de pilotage « Pro ». Avec la nouvelle présélection de modes de pilotage, le conducteur peut enregistrer une sélection individuelle de modes de pilotage accessibles directement via le bouton de modes de pilotage. Le contrôle dynamique du frein moteur est également une nouvelle fonctionnalité offerte par les modes de pilotage « Pro ». Il peut être utile pour se sortir de conditions de conduite instables comme lors d’un soudain rétrogradage.

Nouvel ABS Integral Pro de série.

Les R 1250 GS et R 1250 GS Adventure sont les trails les plus populaires au monde et offrent désormais l’ABS Integral Pro de série. Il s’agit d’un système qui offre encore plus de sécurité lors du freinage, même en position inclinée. Le concept de l’ABS Pro est amélioré et intègre de nouvelles fonctionnalités comme l’adaptation avancée des réglages de l’ABS au mode de pilotage sélectionné.

Hill Start Control Pro (HSC Pro) avec fonction avancée disponible en option.

Le Hill Start Control (HSC) est de série sur ces deux nouveaux modèles et permet de s’arrêter et de démarrer facilement en montée. Le Hill Start Control Pro (HSC Pro) est désormais disponible en option et améliore sensiblement les capacités des nouvelles « GS » à démarrer aisément et en toute sécurité dans toutes les conditions même les plus extrêmes.

Le Hill Start Control Pro a également été développé pour un usage off-road et a été adapté spécifiquement aux modes de pilotage « Enduro » et « Enduro Pro ». Par exemple, une fois le mode Auto HSC sélectionné, la fonction « hold » n’est activée que dans les montées avec une pente supérieure à 5%. En descente, cependant, la fonction d’arrêt automatique est désactivée pour permettre au conducteur de freiner de manière indépendante.

Prise 12 V et prise USB de série. Selles conducteur et passager chauffantes ainsi que des réhausses de guidon disponibles en option.

Les nouvelles BMW R 1250 GS et R 1250 GS Adventure disposent de deux prises différentes en série. Une prise 12 V et une prise USB-A avec une alimentation de 5 V. L’option selles conducteur et passager chauffantes est également disponible et permet d’augmenter considérablement le confort par basses températures. En plus des différentes selles et repose-pieds déjà disponibles en option ou dans le catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad, la hauteur du guidon peut désormais être ajustée grâce aux réhausses de guidon de 30 mm disponibles en option.

Nouvel éclairage adaptatif à LED, nouvelle fonction d’éclairage avec « Cruising Light » et clignotants intégrés disponibles en option.

De série, le feu full-LED éclaire déjà la route avec une lumière claire d’une brillance inégalée. Le nouvel éclairage adaptatif à LED disponible en option va encore plus loin. Avec cet équipement, le feu de croisement pivote et éclaire le virage en fonction de l’inclinaison de la moto. Les courbes sont alors ainsi presque entièrement éclairées car le faisceau de lumière éclaire là où la moto se déplace.

Les nouvelles fonctions d’éclairage rendent l’expérience avec les R 1250 GS et R 1250 GS Adventure encore plus intense et pratique à la fois. Prochainement, la lumière de bienvenue (« Welcome » fonction), la fonction « Goodbye » et la fonction « Follow me home » seront disponibles en option. De plus, avec l’équipement optionnel « Cruising Light », les clignotants avant intègrent la fonction « feux de gabarit ». Selon le marché, les clignotants arrière remplissent alors le rôle de clignotants, de feu de stop ou de feu arrière rouges.

Nouvelle finition « PRO » disponible en option.

Lancée sur les nouvelles BMW F 750, BMW F 850 et BMW F 850 GS Adventure, la finition « PRO » fait son apparition pour la première fois en France sur les BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure. Cette finition « PRO » permet aux motards de bénéficier des équipements de confort, de connectivité et de sécurité des Pack Confort1, Pack Connected2, Pack Dynamic3 et Pack Touring4 combinés.

Nouveaux coloris de base et deux variantes de style exclusives disponibles en option.

De série, les nouvelles BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure se déclinent dans de nouveaux coloris Light White et Ice Grey. Deux variantes de style disponibles en option, « Triple Black » et « Rallye », viennent s’ajouter à ces nouveaux coloris et confèrent aux nouvelles GS un caractère encore plus expressif.

Nouvelle édition anniversaire « 40 Years GS Edition ».

Pour célébrer les 40 ans de la gamme « GS », lancée en 1980 avec la R 80 G/S, BMW Motorrad propose, sur ces BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure, une édition anniversaire « 40 Years GS Edition », en combinaison avec la finition « PRO ». Cette édition, à la décoration exclusive, rend hommage à l’une des icônes qui a marqué de son empreinte les 40 années d’histoire de la « GS » : la BMW R 100 GS.

Ces deux nouveautés sont dès à présent disponibles à la commande en France :

BMW R 1250 GS à partir de 18 100 €

BMW R 1250 GS Adventure à partir de 19 300 €

Les nouvelles BMW R 1250 GS et BMW R 1250 GS Adventure en un coup d’œil.

Moteur boxer (Euro 5) avec technologie Shiftcam permettant d’ajuster les temps de commande et la levée des soupapes d’admission.

Accélération soutenue sur toute la plage de régime moteur, valeurs de consommation et d’émission exemplaires ainsi qu’un fonctionnement souple et silencieux.

Puissance et couple : 100 kW (136 ch) à 7 750 tr/min et 143 Nm à 6 250 tr/min.

Nouvel ABS Integral Pro de série.

Trois modes de pilotage de série (Eco, Rain, Road). Nouveau mode de pilotage « Eco » de série pour une conduite particulièrement efficiente.

Modes de pilotage « Pro » avec modes de pilotage supplémentaires et nouvelle présélection de mode de pilotage ainsi que contrôle dynamique du frein moteur disponibles en option.

Dynamic Traction Control (DTC) de série.

ESA Dynamic « nouvelle génération » avec compensation de charge entièrement automatique.

Hill Start Control Pro (HSC Pro) avec fonction avancée disponible en option.

Nouvel éclairage adaptatif à LED disponible en option.

Nouvelles fonctions d’éclairage, « Cruising Light » et clignotants intégrés disponibles en option.

Prise 12 V et prise USB de série.

Selles conducteur et passager chauffantes disponibles en option.

Réhausse de guidon (30 mm) disponible en option.

En plus du réglage de la hauteur de selle de série, un large éventail d’options de hauteur de selle est disponible en usine.

Connectivité : Combiné d’instrumentation multifonctionnel avec écran TFT couleur de 6,5 pouces et de nombreuses fonctionnalités de série comme la navigation.

Appel d’urgence intelligent disponible de série en France.

Nouvelle finition « PRO » disponible sur le marché français.

Nouveaux coloris de série et deux variantes de style « Triple Black » et « Rallye » disponibles en option.

Nouvelle édition anniversaire BMW R 1250 GS PRO « 40 Years GS Edition ».

Nouveau Pack ENDURO disponible en option en combinaison avec le style « Rallye » comprenant les options suivantes : suspensions sport, réhausse de guidon, pneus off-road et protections pare-moteur latérales.

Gamme étendue d’équipements optionnels et d’accessoires d’origine BMW Motorrad.

1Pack Confort :

Échappements chromés,

Keyless Ride,

Poignées chauffantes,

RDC (capteur de pression des pneumatiques),

Selles chauffantes.

2Pack Connected :

Alarme antivol,

Clignotants multifonctions,

Cruising Light,

Éclairage adaptatif,

Headlight PRO,

Projecteurs LED additionnels.

3Pack Dynamic :

ESA Dynamic,

Modes de pilotage PRO,

Shifter PRO.

4Pack Touring :

Préparation GPS,

Protèges mains (de série sur GS Adventure),

Régulateur de Vitesse,

Supports de valises.