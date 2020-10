La liste des mushers de la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

LES INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ont été ouvertes lundi 7 septembre à 12h et ont été pourvues en 10min seulement, avec de nombreux mushers de haut niveau inscrits sur liste d’attente.

L’intérêt porté à la course était intense les deux dernières années, toutefois l‘engouement pour cette édition est sans précédent et promet une 17ème édition exceptionnelle.

Du 9 au 20 janvier 2021, ce seront 68 mushers qui prendront le départ de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc et des quatre Trophées : le Trophée 1 (10-12 janvier), le Trophée 2 (13-14 janvier), le Trophée Eukanuba (16-17 janvier), le Trophée 4 (18-20 janvier).

LE PLATEAU SPORTIF

C’est un beau plateau de mushers européens que nous réserve l’édition 2021 de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.

Afin de garantir le plus haut niveau de compétition, la direction de course a décidé de proposer 3 wild cards aux 3 premiers mushers de haut niveau placés sur liste d’attente, portant ainsi de manière exceptionnelle, le total de mushers à 28 sur la course principale.

Le mushing français sera très bien représenté avec 16 attelages, derrière son leader incontesté, le quadruple champion Rémy Coste. Dans la catégorie Open, il aura fort à faire pour glaner un mythique cinquième titre face au vice-champion des deux dernières années l’Espagnol Iker Ozkoidi, la Norvégienne Sissel Wolf Wølmen, qui revient sur la course après avoir pris la 3ème place en 2019, sans oublier deux mushers allemands : la légende Heinrich Winter (4ème en 2019) et le spécialiste du sprint Detlef Oyen (4ème en 2020).

En catégorie Limited, les Français Cindy Duport (championne en 2020) et Christian Perlwitz (2ème en 2020) trouveront à qui parler avec l’arrivée d’un rookie norvégien très expérimenté en la personne d’Hans Lindhal.

Si la course s’annonce à nouveau très relevée, la nombreuse colonie d’attelages de Huskies de Sibérie devrait assurer une belle bataille pour les prix Best Nordic Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les attelages ont plus de 3 mois pour parfaire leurs entraînements et se retrouver lors de la 17ème édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc du 9 au 20 janvier 2021.

LES LISTES DES MUSHERS

Les listes officielles de la 17ème édition :

– La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : liste ICI

– Trophée 1 : liste ICI

– Trophée 2 : liste ICI

– Trophée Eukanuba : liste ICI

– Trophée 4 : liste ICI