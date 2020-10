Nissan réaligne ses opérations régionales pour accélérer la transformation commerciale dans la région AMIEO nouvellement créée

Nissan annonce aujourd’hui un réalignement de ses régions mondiales, afin de franchir la prochaine phase du plan de transformation global Nissan NEXT.

À l’échelle mondiale, sept régions géographiques deviendront quatre – le Japon et l’ASEAN, les Amériques, la Chine et la nouvelle région AMIEO composée de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Inde, de l’Europe (y compris la Russie) et de l’Océanie.

La région AMEIO couvrira plus de 140 marchés avec une population d’environ 3,8 milliards d’habitants, avec 45 produits Nissan en vente allant de l’emblématique Nissan PATROL à la Nissan LEAF 100% électrique. La nouvelle région permettra une prise de décision plus rapide et créera un modèle de travail plus flexible sur un certain nombre de marchés où Nissan électrise sa gamme de modèles.

Gianluca de Ficchy, actuellement Chairman de Nissan Europe, sera Chairman de la nouvelle région. Guillaume Cartier, actuellement Chairman de la région AMI, deviendra Chairman d’AMI et Vice-Président de la nouvelle région AMIEO, en charge du marketing et des ventes.

La région AMIEO et l’équipe de direction entreront en vigueur le 1er octobre. La mise en œuvre complète de la nouvelle région commencera après consultation des représentants des salariés en Europe.

« Ce réalignement et cette réorientation nous aideront à être plus compétitifs, amélioreront la qualité et la rapidité de nos opérations et nous permettront de déployer les dernières technologies de manière plus cohérente et plus rapide auprès de nos clients, » explique Gianluca de Ficchy.

« L’ampleur et le périmètre accrus de cette nouvelle région permettront de mieux aligner les activités sur les défis auxquels nous sommes confrontés dans l’industrie automobile. Cela signifiera un changement positif dans la façon dont nous opérons et coopérons à travers le monde, afin d’assurer le succès futur de l’entreprise. »

A partir du 1er octobre, les fonctions de fabrication, de R&D, de planification, d’administration et de finance seront gérées de manière à couvrir l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Océanie. Les équipes de vente et de marketing continueront de se concentrer quant à elles sur des zones géographiques spécifiques, afin de garantir que les produits et services Nissan restent optimisés pour les clients de tous les marchés.

« Avec Nissan NEXT, nous transformons l’entreprise en une organisation plus légère, plus agile et davantage axée sur le profit. Comme toujours, nos employés seront la force motrice de notre succès futur et j’ai hâte de réunir un groupe de personnes aussi diversifié et talentueux, » ajoute Guillaume Cartier.

« L’ampleur et la portée accrues de l’organisation régionale nous aideront à accélérer le déploiement des innovations de nos véhicules auprès des clients de la nouvelle région et à tirer parti de nos atouts dans plusieurs segments pour améliorer les performances commerciales. »

L’équipe de direction de la région AMIEO comprendra également:

– Kevin Fitzpatrick, Senior Vice President for Manufacturing and Supply Chain Management

– David Moss, Senior Vice President for R&D

– George Leondis, Senior Vice President for Administration and Finance

– François Bailly, Senior Vice President, Chief Planning Officer

– Jordi Vila, Divisional Vice President for Marketing and Sales Operations, Europe

– Joni Paiva, Divisional Vice President for Marketing and Sales Operations, Africa, Middle East, India, and Oceania

AMIEO – QUELQUES CHIFFRES