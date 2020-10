Keys REIM signe deux nouveaux baux pour un total de 3000 m² dans son opération Berkeley Stanford à Rennes

Keys REIM, société de gestion du portefeuille du groupe Keys Asset Management, a signé deux nouveaux baux sur des durées de 6 et 9 ans pour le compte de l’un de ses fonds, avec une entreprise américaine leader dans les technologies des médias, et AFTRAL ISTELI (Institut Supérieur du Transport et de la Logistique Internationale), leader européen et français en formations aux métiers du transport et de la logistique, portant sur la location de 3000 m² de surface de bureaux, de salles de formations et de réunions.

Acquis par un fonds géré par Keys REIM en VEFA auprès du groupe LAMOTTE en 2018, l’ensemble immobilier de bureaux « Le Berkeley & Stanford » de 7 900 m² est situé en plein centre de la technopole rennaise, à proximité des plus grandes entreprises et écoles du domaine des télécoms et de l’audiovisuel. Il est constitué de 2 immeubles mitoyens reliés entre eux avec 207 places de parkings en sous-sol.

Ces deux sociétés ont apprécié la qualité architecturale de l’immeuble, l’emplacement face au futur métro, la configuration des plateaux et l’aménagement réalisés par les équipes de Keys REIM d’espaces communs de convivialité y compris en extérieur.

Labélisé BREEAM VERY GOOD, le « Berkeley & Stanford » sera livré au 1er trimestre 2021, concomitamment à l’ouverture de la station « Atalante » de la future ligne de métro B qui reliera la gare TGV et le site en 10 minutes. Avec la précédente signature d’un bail par la société STIME durant le confinement, l’immeuble est désormais pré-loué à 80% (soit 6000 m²). La commercialisation de l’opération « Berkeley & Stanford » est un succès puisque près de 6 mois avant la livraison, il ne reste que 1 800 m² de bureaux à commercialiser (en 3 plateaux de 600 m²).

Les sociétés Tourny Meyer et BNP Paribas Real Estate ont réalisé ces deux signatures dans le cadre d’un mandat co exclusif de commercialisation.