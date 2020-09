Kap2Cap : 190 000 € récoltés au profit d’enfants cardiaques

Lolo Cochet est connu pour ses aventures, ses défis, toujours plus fous et extraordinaires, qu’il raconte en vidéo sur sa chaîne YouTube. En début d’année, accompagné de son acolyte Amaury Baratin, il s’élançait au guidon d’une Yamaha Ténéré 700 du Cap Nord en Norvège, le point le plus septentrional d’Europe, pour rejoindre le Cap de Bonne Espérance à l’extrémité de l’Afrique du Sud. Objectif : collecter des fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque afin de financer des opérations d’enfants atteints de malformations cardiaques issus de pays défavorisés.

Le duo de motards a parcouru plus de 22 000 km entre roues enneigées et pistes sablonneuses, subissant des températures extrêmes variant de – 30° à +40° c mais ne perdant jamais de vue leur objectif et en faisant toujours preuve de courage et d’enthousiasme.

Sports et solidaires, ils ont traversé 24 pays en deux mois et se sont accordés quelques pauses au fil de leur voyage pour aller à la rencontre d’enfants opérés par Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ainsi ils ont fait la connaissance de Larissa au Togo, de Feliciano au Bénin et d’Emmanuel en République Démocratique du Congo. Des moments très forts qui ont permis à Laurent Cochet et Amaury Baratin de recharger les batteries afin de faire face à toutes les difficultés qu’ils ont pu rencontrer sur la route.

Équipés de caméras, ils ont relayé leur épopée dans 10 vidéos extraordinaires postées sur la chaîne YouTube de Lolo Cochet (suivie par plus de 286 000 abonnés) et sur ses réseaux sociaux. Si vous avez suivi ces épisodes pendant le confinement, ils vous ont sans doute fait rêver, frissonner et voyager avec eux. Le plaisir qu’ils ont pris durant cette aventure était communicatif et a touché plus de 1 800 généreux donateurs qui ont participé à sa collecte en ligne au profit des enfants du cardiaque. A l’heure où nous écrivons ces lignes la collecte avoisine les 90 000 € !!! Une somme record pour un Coureur du Cœur qui permettra d’opérer 7 petits cœurs !

Si le voyage de Laurent et Amaury a été écourté à cause du Covd-19 et de la fermeture progressive des frontières en Afrique, l’aventure solidaire elle, ne s’est pas arrêtée là. En effet, après plusieurs mois d’immobilité en Angola, les motos de nos deux aventuriers ont enfin été rapatriées en France.

Yamaha, partenaire de ce projet a décidé d’offrir la moto de Lolo dans le cadre d’une grande Tombola du Cœur Yamaha. Grâce aux 20 000 billets vendus en un rien de temps, un chèque de 100 000 € a été offert à l’Association à Barcelonnette, dans le cadre du Alpes Aventure Motofestival le dimanche 6 septembre, en présence de Laurent Cochet, Orso Chetochine (Directeur Général Mécénat Chirurgie Cardiaque) et François Tarrou (Directeur Marketing/Communication/Presse Yamaha France). 8 enfants cardiaques supplémentaires pourront bientôt bénéficier de l’opération qui leur changera la vie dès que la réouverture des frontières le permettra. Grâce à une somme globale récoltée de 190 000 €, pas moins de 15 enfants cardiaques vont puvoir être opérés grâce à cette incroyable épopée.

L’heureux gagnant de cette tombola du cœur est Franck Girardin. Merci pour votre participation et bonne route !