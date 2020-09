Quads et SSV 2021 : nouveaux Wolverine® RMAX™ 1000 !

La passion et l’inspiration sont des mots-clés essentiels pour Yamaha : 65 ans d’innovation ont abouti à un héritage d’ingénierie exceptionnel qui nous permet non seulement d’inspirer, mais également d’améliorer véritablement la vie et les expériences de personnes partout dans le monde.

Nous mettons toujours tout notre cœur dans tout ce que nous entreprenons, pour que cette passion se retrouve chez nos clients sous une forme d’enthousiasme, d’aventure, de réussite professionnelle, de compétition ou simplement dans un plaisir qui active leurs émotions et renforce réellement leur qualité de vie. En d’autres termes, nous faisons battre leur cœur plus fort en assurant des plaisirs et satisfactions qu’aucune autre marque ne peut égaler.

C’est pourquoi nous sommes fiers de lancer une gamme aussi impressionnante, passionnante et innovante de quads et SSV à l’occasion de notre 65e anniversaire.

Une révolution dans l’univers des SSV ! Tout ré-imaginer



Le palmarès sportif des pilotes Yamaha, ainsi que l’excellence et la polyvalence éprouvées de nos véhicules, nous ont permis de faire évoluer le marché sans discontinuer. À présent, la barre monte encore d’un cran. En 2021, Yamaha lancera une nouvelle gamme de véhicules loisir exceptionnelle : celle des Wolverine® RMAX™ 1000. Cette gamme comprend quatre modèles tout-terrain ultra-performants et exaltants. Amateurs de sensations fortes en plein air, cette gamme est faite pour vous !

Nouvelle gamme Wolverine® RMAX™ 1000

#DRIVENBYFREEDOM

La nouvelle gamme Wolverine® RMAX™ 1000 se constitue d’une nouvelle génération de SSV à 2 et 4 places tous chargés d’adrénaline, tous également disponibles en version SE (Special Edition), créés spécialement pour les pilotes avides d’aventures. C’est à travers ces tout nouveaux modèles révolutionnaires que notre constante passion pour l’innovation et l’amélioration se manifeste le mieux.

Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle expérience, mais d’une véritable révélation ! Notre nouveau moteur de 999 cm3 (bicylindre en ligne, double arbre à cames en tête et 8 soupapes, pour les amateurs de technologie) permet aux amateurs de sensations fortes et à leurs amis d’explorer des terrains qu’ils n’auraient jamais imaginé, en toute confiance, et dans un confort digne d’une automobile.

De nombreux tests et essais dans toutes les conditions imaginables ont permis d’atteindre un niveau de performance et de confort inédit en tout-terrain. La conception avancée de la transmission et des suspensions crée une connexion maximale entre le pilote et son véhicule, pour une relation directe qui n’était tout simplement pas envisageable auparavant.

La famille Wolverine® RMAX™ 1000 suit notre philosophie de développement « Jin-Ki Kanno », une expression japonaise qui signifie « la vraie sensation de ne faire qu’un avec la machine », pour vous offrir une véhicule tout-terrain polyvalent, dans lequel le pilote et les passagers se sentent en confiance pour maîtriser les terrains les plus difficiles.

Pour les pilotes encore plus exigeants, attirés par les modèles encore plus haut de gamme, des versions SE (Special Edition) des modèles Wolverine® RMAX™2 1000 et Wolverine® RMAX™4 1000 seront disponibles en 2021, intégrants d’autres équipements, à l’image du puissant treuil Warn®.

Partagez votre aventure : partez pour de nouveaux horizons !

Principales caractéristiques des Wolverine® RMAX™ 1000 à 2 et 4 places

• Un « gentil monstre » : moteur bicylindre en ligne de 999 cm3 puissant et souple à double arbre à cames en tête

• Une taille impressionnante, mais une très bonne « tenue » sur les sections étroites en tout-terrain

• Pneus tout-terrain GBC 30″ Dirt Commander robustes et agressifs

• Le confort d’un habitacle inspiré de l’automobile : excellente protection des occupants contre la boue et les éclaboussures

• Amortisseurs Fox® QS3 : réglables facilement sans outils

• Pare-chocs avant robuste et au design agressif avec anneaux de remorquage et fixation de treuil

• Design avant épuré : feux de position à LED « Evil Eye » distinctifs

• Transmission Yamaha Ultramatic® exclusive



Principales caractéristiques des Wolverine® RMAX™ 1000 SE 2 et 4 places

Les modèles SE (Édition Spéciale) offrent tous les avantages des modèles de base énumérés ci-dessus, mais présentent également des caractéristiques et graphismes exclusifs.

Finition SE « Édition Spéciale » avec graphismes spécifiques

• Commande D-Mode unique à 3 positions : mode Sport, mode Trail et mode Crawl

• Pare-chocs avant robuste avec crochets de remorquage et treuil Warn® VRX de 4 500 lbs



Wolverine X2 850 Alu et Wolverine X4 850



#DRIVENBYFREEDOM

Grâce à leurs moteurs à couple élevé et à leur châssis compact, ces véhicules dynamiques et ultra-performants sont conçus pour conquérir facilement les terrains les plus extrêmes. Leurs dernières améliorations ergonomiques leur permettent d’offrir un confort et une maniabilité encore plus élevés. En outre, le siège, la ceinture de sécurité et le volant sont désormais plus faciles à régler, et les pédales ont été redessinées. Tous ces éléments contribuent à renforcer le contrôle et le confort.

Le puissant moteur bicylindre parallèle de 850 cm3 produit un couple impressionnant pour une maîtrise aisée des terrains techniques à basse vitesse, mais les conversations entre les passagers restent aisées grâce à un niveau sonore et à des vibrations très faibles.

La transmission Ultramatic® exclusive, extrêmement souple, fonctionne parfaitement avec notre pont avant débrayable et bloquant On-Command quel que soit le mode (2RM/4RM et blocage de différentiel), afin de conférer encore plus d’assurance et de contrôle.

Principales caractéristiques du Wolverine 850

• Modèle 2021 à l’ergonomie améliorée

• Performance, confort et confiance d’un niveau élevé

• Sièges à dossier haut, solides et confortables

• Nouvelle conception de porte plus large pour un accès facilité

• Polyvalence exceptionnelle : idéale pour un usage de loisir

• Système de suspension évolué et pneus 27″ Dirt Commander

• Moteur bicylindre parallèle de 850 cm3 : de la puissance partout, à tout moment !

• Transmission automatique Yamaha Ultramatic® exclusive

• Commande de transmission à 3 positions : 2RM, 4RM et 4RM avec blocage de différentiel

• Nouvelle mise à jour de la cartographie de l’ECU : commande à basse vitesse plus souple

• Châssis compact et maniable, centre de gravité bas

• Polyvalence et capacités tout-terrain affirmées

• Système de gestion de la vitesse : limitation à 40 km/h si nécessaire

• Robuste, durable et adaptable : une solution polyvalente

• Bonnes capacités de chargement et de remorquage



Caractéristiques supplémentaires du Wolverine X4 850

• Sièges à dossier haut très confortable pour 4 adultes

• Amortisseurs arrière autonivelants : réglage automatique pour 4 personnes + bagages

• Les sièges arrière peuvent être rabattus pour agrandir l’espace de chargement

Gamme YXZ1000R



#DRIVENBYVICTORY



Notre bénéficions d’un héritage important en matière de course et d’une position exceptionnelle en tant que premier fabricant mondial de quads sportifs. Cette perspective unique, ainsi qu’une solide base d’ingénierie, nous ont donné la possibilité de créer une nouvelle génération de SSV chargés d’adrénaline : l’incroyable gamme YXZ1000R.

Ceux qui sont #DRIVENBYVICTORY (Motivés par la victoire) peuvent éprouver toute la puissance du moteur trois cylindres à haut régime (imaginez une zone rouge à 10 500 tr/min !) associée à l’époustouflante boîte de vitesses manuelle séquentielle de type rallye (ou à la palette de commande Sport Shift sur les modèles SS). Doués de caractéristiques de pointe, riches en innovations, ces SSV apporteront à tous ceux qui ont la compétition dans la peau des émotions proches de celles qu’on connait en rallye. À bord des YXZ1000R, YXZ1000R SS ou de notre modèle haut de gamme YXZ1000R SS SE, nous vous garantissons des sensations de conduite palpitantes.

Principales caractéristiques du YXZ1000R

• Le seul SSV purement sportif avec une boîte de vitesses séquentielle inspiré des modèles de compétition

• YXZ1000R : transmission manuelle à 5 vitesses avec marche arrière

• Moteur trois cylindres à 12 soupapes de 998 cm3 prêt pour la course : zone rouge à 10 500 tr/min !

• Direction assistée : grande précision et fatigue moindre

• Cockpit digne d’un avion de chasse avec tableau de bord inspiré de l’univers automobile

• Carrosserie élégante et structure ROPS : excellente visibilité à 360°

• Radiateurs arrière montés en hauteur sans obstruction

• Suspensions à grand débattement adaptées à tous les types de terrain

• Châssis et suspensions robustes pour une conduite agressive et sportive

• Amortisseurs Fox® à l’avant et à l’arrière pour un équilibre optimal

• Pneus 29″ Big Horn pour une meilleure adhérence sur les surfaces les plus difficiles

• Jantes en aluminium de type « bead-lock » de 14″, à l’allure élégante et agressive



Les modèles YXZ1000R SS (Sport Shift) et YXZ1000R SS SE (Special Edition) offrent tous les avantages du modèle YXZ1000R énumérés ci-dessus, mais présentent également les caractéristiques suivantes :

YXZ1000R SS

• Palettes au volant Sport Shift pour des changements de rapports instantanés

• Système d’embrayage électronique efficace et rapide : pleine puissance constante

• Passage fluide à la vitesse supérieure, même à plein régime

• Système de contrôle des départs inspiré des modèles de compétition pour un démarrage instantané impressionnant



YXZ1000R SS SE • Palettes Sport Shift au volant exclusifs pour une confiance et un contrôle absolus

• Système d’embrayage électronique efficace et rapide : pleine puissance constante

• Passage fluide à la vitesse supérieure, même à plein régime

• Système de contrôle des départs inspiré des modèles de compétition pour des démarrages instantanés

• Graphismes Special Edition

Viking EPS, modèle de conquête



#DRIVENBYRESULTS



Le modèle Viking EPS, pratique et performant, n’a eu aucun mal à faire des adeptes ; il s’agit en effet du meilleur SSV utilitaire tout-terrain, pour transporter des charges ou des personnes. Il est fiable, pratique, confortable, et oui, il est vraiment génial à conduire !

Extrêmement polyvalent, il assure un confort de cabine pour trois personnes ; il est ainsi possible d’affronter les trajets tout-terrain avec confiance et style. La puissance et la fluidité de son moteur Yamaha, associées à notre transmission Ultramatic® exclusive (avec un sélecteur de vitesses L/H/N/R monté au tableau de bord), ses suspensions avant et arrière à double triangle et l’énorme avantage que représente la direction assistée électronique sont autant d’éléments qui contribuent à rendre ce véhicule vraiment agréable à conduire.

Les quads Kodiak au service des professionnels



#DRIVENBYRESULTS

Comme bon nombre de professionnels le savent, la famille de quads Kodiak est reconnue parmi tous ceux qui ont besoin d’un véhicule utilitaire robuste pour réaliser des travaux difficiles dans des conditions extrêmes.

Conçue pour les agriculteurs, les exploitants forestiers et industriels, la gamme Kodiak se montre d’une prise en main simplissime et affiche d’excellentes performances.

Ce concept se retrouve dans les moindres détails : moteur à couple élevé pour se transporter facilement sur terrains accidentés même avec des charges lourdes, utilisation de technologies Yamaha de pointe telle une transmission automatique ou une direction assistée électrique (EPS), ergonomie générale assurant un excellent niveau de confort… Ces bénéfices se ressentent encore même après une longue et dure journée. En outre, les modèles 2021 sont équipés d’un puissant treuil Warn VRX 25 de série. Nos quads utilitaires fonctionnent de manière économique et ne nécessitent que peu d’entretien ; ce sont donc des bêtes de somme inusables, mais ce n’est pas tout. Si vous prenez le temps, vous pourrez découvrir combien ils sont agréables à utiliser en dehors de missions purement fonctionnelles.

Gamme Kodiak 2021



Kodiak 700

Kodiak 700 EPS

Kodiak 700 EPS Alu

Kodiak 700 EPS SE

Kodiak 450

Kodiak 450 EPS avec blocage de différentiel Kodiak 450 EPS Alu avec blocage de différentiel

Quads Grizzly : l’expérience



#DRIVENBYFREEDOM



Lorsqu’il s’agit de profiter pleinement du grand air et d’explorer de grands espaces, les modèles Grizzly n’ont que peu de concurrents. Fiables, performants et polyvalents, ce sont les meilleurs compagnons de voyage. Équipés d’un puissant éclairage LED, d’un tableau de bord numérique et, pour 2021, d’un nouveau treuil Warn VRX 25 puissant, ils sont toujours prêts à vous emmener à l’aventure. Ces modèles comptent parmi nos véhicules tout-terrain les plus résistants et les plus compacts. Grâce à leur moteur MKII de 686 cm3 et à leur châssis robuste, ils vous offrent une grande liberté pour rouler sur piste, à travers les collines ou dans les bois.

La transmission Yamaha Ultramatic® sélectionne automatiquement la vitesse optimale en fonction du terrain, tandis que la sensation naturelle de freinage moteur sur les quatre roues confère une grande assurance dans les descentes. Le pont avant débrayable et bloquant On-Command® permet d’alterner de manière fluide entre les modes 2RM, 4RM et blocage de différentiel d’une simple pression sur un bouton, tandis que la direction assistée électronique (EPS) assure un retour naturel pour un confort et un contrôle accrus.

Pour compléter cette liste impressionnante de caractéristiques, mentionnons les 4 freins à disque pour plus d’assurance, et une suspension réglable de façon indépendante. Ultra-résistants, les modèles Grizzly sont vraiment prêts à affronter les terrains les plus difficiles. De véritables forces de la nature.

Afin de renforcer leur carrosserie au style agressif, nos deux derniers modèles Grizzly 2021 proposent de nouveaux coloris et graphismes éclatants.

Gamme Grizzly 2021



Grizzly 700 EPS Alu

Grizzly 700 EPS SE



Accessoires d’origine Yamaha



Yamaha a développé une large gamme d’accessoires d’origine pour nos quads et SSV, y compris des éléments attrayants qui renforceront davantage la performance, le confort, le style ou la qualité d’usage de votre véhicule, et qui amélioreront votre plaisir d’utilisation.

