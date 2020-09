Tour Auto : l’Opel GT chasse les places au classement

Pas de répit pour Mélina Priam et Anne-Chantal Pauwels sur le 29ème Tour Auto car. Après une première journée qui a mené le rallye à Clermont-Ferrand, direction Limoges, le rythme s’accentue à l’occasion de cette 2ème étape. Le circuit de Charade a représenté un nouveau défi historique pour l’Opel GT de 1972 suivi de deux autres épreuves Spéciales pour compléter un programme bien chargé.

Mélina et sa copilote Anne-Chantal sont ainsi arrivées tôt le matin à la frontière du Parc Régional des Volcans d’Auvergne là où se situe le circuit de Charade. Ce circuit a été créé en 1958 comme le tout premier d’Europe a être situé en montagne à l’époque.

Depuis, ce « tracé volcanique » a été modifié et se compose désormais de 18 virages aux profils très variés, de courbes en dévers à des montées vertigineuses jusqu’à des virages à aborder presque à l’arrêt tant ils sont sinueux.

Victorieuses la veille lors de la Spéciale disputée à Linas-Montlhéry, Mélina et Anne Chantal avaient donc pour objectif de bien figurer au classement pour croire à une « remontada ». En effet, rappelons que mardi, la journée s’est terminée, à Magny-Cours, par une lourde pénalité infligée à l’équipe numéro 91 qui n’a pas pu boucler tous les tours réglementaires de l’épreuve car, la pompe à essence de l’Opel GT en avait décidé autrement.

C’est « au diapason » que Mélina et Anne Chantal ont emmené l’Opel GT à Charade pour finir à la 12ème place de leur catégorie (Groupe H-I) ! Les malheurs d’hier sont donc en passe d’être oubliés.

Puis, la première vraie Spéciale sur routes fermées attendait l’Opel GT. Baptisée « EC 4 : Les Puys – Pays Gentiane », elle a permis à Mélina et Anne-Chantal de découvrir les reliefs de l’Auvergne. A l’arrivée de cette « EC4 », c’est de nouveau un résultat plus qu’encourageant pour notre sympathique Opel GT qui se classe à la 3ème place de sa catégorie.

Après une halte à la fois rapide et gourmande, à l’heure du goûter, au magnifique château d’Auzers, les liaisons devant être parcourues dans un temps imparti, ceci sous peine de pénalités, la dernière épreuve du mercredi (« EC 5 : Pays de Saint-Yrieyx) était programmée en fin d’après-midi.

Sur un parcours toujours très accidenté, l’Opel GT a de nouveau révélé ses capacités d’agilité ! Mélina Priam et Anne-Chantal Priam ont fait parlé leur talent et illustré leur entente parfaite pour s’offrir une belle 4ème place dans leur catégorie.

Après cette seconde journée de course, Mélina et Anne-Chantal sont XXème du classement de leur catégorie et 38ème du général.