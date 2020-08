Tour Auto : la formation à la régularité de l’équipage Opel

L’engagement au Tour Auto est une première pour une Opel officielle. Cette année la compétition aura lieu du 31 août au 5 septembre avec un itinéraire inédit. #TeamOpel engage une Opel GT de 1972 pilotée par Mélina Priam et copilotée par Anne-Chantal Pauwels. Elles participeront à cette 29ème édition dans la catégorie régularité. N’ayant encore jamais couru sur le Tour Auto, ces deux dernières ont suivi une formation aux côtés de Michel Périn. Elles se sont préparées à la navigation, aux épreuves sur circuit et aux spéciales sur routes fermées afin d’appréhender au mieux ce challenge. Cette année le Tour Auto démarrera à l’Autodrome Linas-Montlhéry le 1er septembre et se terminera au Circuit Paul Ricard le 5 septembre.

Un nouveau challenge pour Mélina Priam et Anne-Chantal Pauwels

Engagées à cette 29éme édition du Tour Auto, Mélina et Anne-Chantal se sont lancées un défi d’envergure : courir l’épreuve dans la catégorie régularité au volant de l’Opel GT. Mélina Priam, journaliste, chef du service essais de l’Auto Journal est également expérimentée en compétition automobile mais ne s’était jamais engagée dans cette catégorie.

Anne-Chantal Pauwels bien connue en tant que copilote WRC, notamment au côté de François Delecour découvrait également les subtilités de la régularité.

La régularité demande une certaine discipline, une grande concentration et surtout des bases solides car elles passeront cinq jour au volant de leur véhicule durant lesquels elles devront respecter les règles qui sont imposées par le règlement.

La formation à la régularité aux côtés de Michel Périn

Afin d’assimiler les rouages de la navigation en catégorie régularité sans instrument de mesure moderne l’équipe Opel a fait appel à l’un des maîtres de cette discipline, Michel Périn, célèbre copilote de rallye automobile français. Michel Périn a couru, entre autres, aux côtés de François Chatriot, Carlos Sainz, Nani Roma et Miko Hirvonen. En tant que copilote, Michel Périn affiche un palmarès hors du commun avec 17 participations au Dakar dont quatre couronnées par la victoire. En 2018, Michel Périn a d’ailleurs participé à son dernier Dakar en épaulant Bernhard Ten Brinke. C’est donc un savoir qui vaut de l’or qu’il a transmis à Mélina et Anne-Chantal. Il a donc conseillé et transmis son savoir durant une journée entière à l’équipage 100% féminin de l’Opel GT. C’est sur le circuit de Chènevières dans les Vosges que cette formation a eu lieu.

Anne-Chantal avoue « que la Régularité en rallye ne ressemble en rien à ce que je connais ! Notre journée de formation pour la Dream Team Opel s’est déroulée sur le circuit de Chenevières et aux alentours. L’équipe 2HP Compétition avait tout prévu pour la logistique et nous avons peaufiné les derniers réglages, ergonomiques essentiellement, car côté mécanique pour l’Opel GT, rien à dire ! Michel Périn a testé notre patience et nos annonces des distances scandées par le chrono toute la journée. »

Les outils à sa disposition son réalisés sur mesure et propres à la régularité : « Je dispose de tables de distances/temps, préparées par Michel, sous forme d’un fascicule, couvrant page par page toutes les moyennes à tenir, de 35 à 85 km/h, du kilomètre 0,100 à 17,000. Il me suffira donc, lors des Spéciales sur route fermée, d’énoncer le rythme à Mélina, comme, par exemple, pour une moyenne de 51 km/h : tu passeras 200 mètres à 12 secondes : 3, 2, 1, Top ! … Tu passeras 300 mètres à 18 secondes : 3, 2, 1, Top ! Etc… Ceci tous les 100 mètres, du premier au dernier kilomètre de la Spéciale. Mélina doit trouver le bon rythme en confirmant « top » le moment où elle passe 200 mètres, 300 mètres, etc… Si elle le dit en même temps que moi, on est à la bonne moyenne. Dans le cas contraire, il nous faudra accélérer ou décélérer, c’est ça la science de la Régularité sachant qu’il faudra prendre en compte les virages et les dénivelés des Spéciales que nous découvrirons, comme tous les concurrents, une fois que nous serons lancées ! »

L’équipage est désormais préparé et formé. Rendez-vous le 31 aout avec la presse au Grand Palais pour une journée consacrée également aux vérifications administratives et techniques.