POLY, le nouveau film de Nicolas Vanier en partenariat avec la FFE

La Fédération Française d’Equitation s’associe à POLY, le nouveau film de Nicolas Vanier dont la sortie en salles est prévue le 7 octobre prochain. Dans le cadre de la promotion de ce film touchant et familial, inspiré de l’œuvre de Cécile Aubry, la FFE déploiera un dispositif exceptionnel visant à valoriser les bienfaits du poney pour l’enfant à l’occasion d’avant-premières prévues entre le 20 août et le 4 octobre en France.

Serge Lecomte, président de la FFE : « Parce que POLY est porteur de valeurs communes à l’équitation comme l’amitié, le respect de l’animal et de la nature, il nous est apparu naturel d’associer la Fédération au film et de le soutenir avec le relai des comités régionaux et départementaux d’équitation et des clubs. A travers POLY, l’occasion nous est donnée de faire découvrir les bienfaits du poney et de l’équitation au plus grand nombre. Car si l’équitation est un loisir, un sport qui nous permet de « bouger », c’est aussi et surtout une manière de développer le meilleur de nous-même et de nous reconnecter avec la nature. »

Le synopsis

Cécile (Elisa de Lambert), 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise (Julie Gayet). Mais son intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lors du passage d’un cirque, Cécile découvre que Poly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger en organisant son évasion. Tous deux sont poursuivis par Brancalou (Patrick Timsit), le directeur du cirque et le mystérieux Victor (François Cluzet). Cécile et Poly vont vivre une cavale pleine de rebondissements mais surtout une incroyable histoire d’amitié…

Nicolas Vanier, réalisateur : « Avec POLY, j’ai voulu montrer la complicité unique entre une petite fille et un poney, basée sur une confiance réciproque où chacun donne à l’autre ce qu’il a de meilleur et où le respect et la bienveillance sont la règle. Ces valeurs, ce sont les miennes et ce sont aussi celles de la FFE. C’est pour cela que je suis très fier de ce partenariat qui apparaît comme une évidence. Pratiquer l’équitation à tout âge, passer du temps avec des poneys, des chevaux, c’est toujours une leçon d’humilité, et un formidable moyen de s’évader en partageant avec l’animal, les autres cavaliers, la nature, un vrai moment de partage.

La FFE porte haut les couleurs de l’équitation en mettant au centre de ses préoccupations le bien-être animal et le développement durable, comme je l’ai fait sur le tournage de POLY en veillant au meilleur traitement des animaux et nous fixant comme objectif de réduire au maximum notre empreinte écologique. »

« Tous à cheval avec POLY » une opération portée par la FFE

Du 14 août au 6 octobre, toute l’équipe du film POLY produit par SND (Groupe M6) et Bonne Pioche Cinéma, présentera POLY au public français à travers une série d’avant-premières.

La FFE s’impliquera sur 13 dates en organisant des poney-clubs éphémères ou en proposant des animations autour du poney ; une belle occasion de replacer le poney au cœur des villes et d’offrir l’opportunité aux enfants de découvrir l’animal.

Une campagne digitale sur les réseaux de la FFE viendra renforcer ce partenariat avec POLY, le film. Un grand jeu concours permettra de gagner des places pour le film et les avant-premières.

Dates des avant-premières « Tous à cheval avec POLY »

Lyon (69), le 20/08/2020 à UGC Ciné Cité Confluence (20h) avec des animations autour du poney en demi-journée

Clermont-Ferrand (63), le 21/08/2020 au CGR Val Aréna – Clermont Ferrand (16h30) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Dijon (21), le 23/08/2020 au Ciné Cap vert- Quetigny (16h) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Lille (59), le 25/08/2020 à UGC Villeneuve d’Ascq (20h15) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Amiens (80), le 26/08/2020 au Gaumont Amiens (16h) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Nancy (54), le 27/08/2020 au Kinépolis – Nancy Centre (14h) avec des animations autour du poney en demi-journée

Toulouse (31), le 05/09/2020 au Gaumont Wilson Toulouse (19h30) avec des animations autour du poney en demi-journée

Bordeaux (33), le 06/09/2020 au Mégarama – Bordeaux (17h45) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Nantes (44), le 07/09/2020 à UGC St Herblain (20h) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Orléans (45), le 08/09/2020 au Pathé Place de Loire (19h30) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Aix-en-Provence (13), le 11/09/2020 au Cézanne (19h30) avec des animations autour du poney en demi-journée

Brest (29), le 17/09/2020 au Multiplexe liberté (19h) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Paris (75), le 04/10/2020 à UGC Normandie (11h) avec un poney-club éphémère en demi-journée

Sortie au cinéma : le 7 octobre

Bande annonce de POLY, le nouveau film de Nicolas Vanier : https://www.youtube.com/watch?v=iX-BqeDes64