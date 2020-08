Nouvelle gamme WaveRunner 2021 : surfez une nouvelle vague d’adrénaline

Yamaha : et votre cœur bat plus fort

Notre marque est synonyme de plaisir et d’émotion : celle que nous ressentons lorsque nous concevons nos produits et celle que nous vous offrons à travers eux. Elle représente la recherche constante d’amélioration et d’innovation, tant dans le domaine de la conception que dans notre vision. Nous incarnons la qualité et la fiabilité, mais ce qui importe le plus, c’est la passion que nous mettons dans tout ce que nous faisons.

En 65 ans d’héritage Yamaha Motor, nous avons incité les gens à rester proches de ce qu’ils aiment, et c’est ce que nous continuons à faire. Derrière chaque WaveRunner se cache un héritage d’innovation en matière de conception et d’ingénierie qui nous a toujours permis de proposer les machines les plus fiables, les plus performantes et les plus attractives au monde. La recherche constante de cette combinaison difficile à réaliser s’est traduite durant toutes ces années par une amélioration de la qualité et des performances, grâce à notre volonté d’atteindre l’excellence parfaite dans tous les produits que nous vous proposons.

Qu’il s’agisse de loisirs ou de détente, de moments passés seuls ou avec vos proches, qu’il s’agisse de victoire ou de faire monter l’adrénaline dans vos veines, nous sommes là pour faire battre votre cœur un peu plus vite !

WaveRunners 2021 : ils sont faits pour vous !

Après tant d’années d’expérience, nous continuons d’évoluer pour nous rapprocher de nos clients. Chaque propriétaire, pilote ou famille a son propre style. Nous ouvrons une « boîte à outils » différente pour créer les produits qui offriront un maximum de plaisir, de joie, d’excitation et de pure adrénaline. C’est pourquoi nous avons révolutionné notre gamme, désormais divisée en trois segments : Sport, Navigation et Loisirs

Segment Sport : SuperJet et série GP

Une superbe gamme composée de nos machines de course les plus performantes, pour ceux qui se délectent de l’adrénaline du pilotage à très haute vitesse ou à explorer les limites de la maniabilité dans les virages coupés. Pour ceux qui cherchent à repousser les limites, que ce soit en compétition ou par pur plaisir, notre gamme Sport synonyme d’« extrême » est purement « extrême ».

Le tout nouveau SuperJet 4 temps !

Aujourd’hui, une machine innovante vous promettant des sensations uniques est née de notre ADN de compétition. N’étant plus réservée uniquement aux professionnels, son moteur 4 temps 3 cylindres et sa toute nouvelle coque légère et racée vous permettent de dominer les vagues aussi bien dans les lignes droites à grande vitesse que dans les virages agressifs.

Puissance ultime

Notre moteur marin TR-1 4 temps 3 cylindres primé est une unité compacte et légère de 1 049 cm3 qui offre aux pilotes du jet les performances exaltantes qu’ils recherchent, mais avec plus de souplesse que jamais.

Ce SuperJet élégant et ultra-léger offre ainsi de purs moments d’exaltation grâce à sa vitesse et à son accélération stupéfiantes, associées à une maniabilité inégalée… et à l’euphorie qu’il procure. L ’agilité et le contrôle exceptionnels sont les autres signes distinctifs qui confèrent au SuperJet ses capacités incomparables dans les virages coupés.

Stabilité et sensations fortes

Grâce à une nouvelle coque plus large et plus stable, le SuperJet est désormais parfait pour le loisir, bien que son guidon et son bras à amortisseur permettent au pilote d’adopter naturellement une position penchée vers l’avant, idéale pour un pilotage ultra-rapide, pour les virages et pour en mettre plein la vue !

Conçu pour s’adapter à tous

Le nouveau L-MODE® réduit les performances du moteur à environ 35 nœuds, une fonction utile et rassurante pour les débutants. Facilité d’utilisation Aucun autre scooter des mers n’est aussi facile à manier. Il peut facilement être placé à l’arrière d’un véhicule utilitaire ou d’un grand SUV . De plus, son poids incroyablement léger par rapport aux alternatives existantes le rend extrêmement simple à mettre à l’eau ou à l’en sortir. Il est parfait, bien sûr, pour être rangé sur le pont d’une plus grande embarcation.

Les apparences ne sont pas trompeuses

Son aspect blanc et noir minimaliste attire l’attention sur ses courbes graphiques agressives et laisse place à l’imagination en matière de personnalisation.

Série GP

Les modèles Yamaha GP1800R SVHO à compresseur et GP1800R HO atmosphérique sont les stars de la gamme : ce sont nos modèles haut de gamme, ils incarnent les scooters des mers de loisir et de compétition hautes performances d’aujourd’hui.

Contrôle de départ et de virage

La nouvelle série GP est désormais équipée du premier système d’assiette automatique du marché doté d’un contrôle de virage et d’un contrôle de départ. Au moment de la décélération et lorsqu’il est activé, le contrôle de virage place automatiquement l’assiette en position de proue abaissée lors de prises de virages serrés. Après la prise de virage, le contrôle de virage revient automatiquement au réglage d’assiette d’origine. Le contrôle de départ est différent, car il abaisse automatiquement l’assiette afin d’éviter que la proue ne se relève en cas de forte accélération. Ces fonctions sont automatiques afin d’apporter de nouveaux niveaux de maniabilité et de performances tant aux pilotes de course qu’aux simples amateurs.

Caractéristiques inspirées de la compétition



Une grille d’admission repensée et une pompe hydrojet améliorée situées sous la ligne de flottaison permettent un meilleur raccordement et une accélération plus intense. Autre nouveauté : le revêtement de coque a été repensé, ce qui déplace le réservoir de carburant de 80 mm vers la poupe et de 15 mm vers le bas dans la coque. En repositionnant le poids du réservoir de carburant, le nouveau centre de gravité du scooter des mers améliore la maniabilité et l’agilité du modèle GP.

Segment Navigation : séries VX et FX

Ce n’est pas parce que vous préférez généralement une ambiance plus calme et plus détendue que vous devez passer à côté des performances palpitantes qui se trouvent au cœur de chaque WaveRunner ! Bien que les modèles VX et FX regorgent de fonctionnalités pratiques et luxueuses pour longer les côtes et explorer les eaux calmes, dès que vous tournez la poignée des gaz (prévenez d’abord votre passager !) vous êtes transporté dans un autre monde de plaisir exaltant, les cheveux au vent ; c’est la signature du WaveRunner.

Série VX

La gamme VX est devenue l’une des plus grandes réussites du secteur, mais avec l’introduction de quatre tout nouveaux modèles, avec un nouveau style sportif, de nouvelles conceptions de coque et de pont et des systèmes de commande électronique sophistiqués, la barre a encore été relevée.

Puissance adaptée au style

Les modèles VX, VX DeLuxe et VX Cruiser sont tous dotés de notre moteur TR-1 3 cylindres innovant à haut rendement de 1 049 cm3. Ce moteur incroyablement compact et léger est un concentré d’énergie qui offre, en plus de sa sobriété et de sa fiabilité, une accélération saisissante et un niveau exceptionnel de vitesse maximale. Léger, il est également synonyme de maniabilité, d’agilité et d’équilibre.

Puissance HO pour le modèle haut de gamme VX Cruiser HO

Le VX Cruiser HO est alimenté par le plus puissant moteur TR-1 4 cylindres WaveRunner à haut rendement de 1 218 cm3 jamais conçu. Cette unité est également remarquablement compacte, mais comme son nom l’indique, elle offre une poussée et une vitesse de pointe exceptionnelles pour des navigations longue distance ou des explorations exaltantes.

Confort et maniabilité optimisés

Les sièges ultra-confortables et le guidon de tous les modèles VX sont désormais plus étroits, ce qui permet de bénéficier d’une position assise et d’une position de pilotage ergonomiques. De plus, les repose-pieds plus profonds et plus larges ainsi que les nouvelles poignées garantissent (en particulier aux plus petits pilotes) une excellente maniabilité.

Électronique de pointe pour plus de contrôle

La gamme VX a été l’une des premières à proposer le système RiDE exclusif, intuitif et révolutionnaire, qui transforme non seulement l’expérience de pilotage en introduisant un contrôle réellement intuitif pour la première fois sur un scooter des mers, mais qui apporte également les avantages du contrôle de marche arrière et de traction électronique. Il est rare de trouver autant de fonctionnalités sur une gamme de scooters des mers aussi accessible.

Nouveaux affichages de tableau de bord* pour les modèles VX DeLuxe et Cruiser

Le nouveau système de barre multifonction Connext unique, avec son écran couleur 4,3″ élégant, précis et facile à lire, est un bijou de technologie. Ces trois modèles VX gagneront votre cœur en matière de praticité grâce à d’autres nouveaux avantages, tels que les deux points de connexion à montage multiple judicieusement placés pour votre kit de navigation, votre sondeur, votre caméra ou d’autres appareils.

Amenez votre musique sur l’eau !

Le système audio est de série sur les deux versions Cruiser du VX. Ces modèles ont un autre talent très spécial et surprenant : la possibilité de se transformer en salle de concert, grâce au système audio Bluetooth entièrement intégré et installé en usine. Les haut-parleurs sont idéalement positionnés dans les repose-pieds et contrôlés à partir d’un panneau facile d’accès sur le guidon. Un régulateur basse tension est installé afin de protéger la batterie.

Un nouvel avantage en matière de rangement

Pour davantage de plaisir, les modèles VX sont dotés d’un espace de rangement surprenant, comprenant une immense boîte à gants étanche (avec éclairage LED bleu atmosphérique et prises USB/12 V sur les modèles VX DeLuxe et VX Cruisers). Lorsque vous ajoutez les grands espaces sous les sièges et la proue, la capacité de rangement atteint les 114 litres ! Grâce à de telles fonctionnalités, nos derniers modèles VX portent l’expérience des scooters des mers à un niveau supérieur.

Les sports nautiques, ça vous tente ?

Le nouveau VX séduira vraiment les amateurs de sports nautiques, grâce à ses deux grands rétroviseurs, ainsi qu’à sa plate-forme arrière étendue avec sa marche de remontée redessinée et plus confortable, sans oublier son anneau de remorquage robuste. Les tapis Hydro-Turf sont élégants, confortables et antidérapants : un véritable plaisir après avoir profité des joies du wakeboard, du ski nautique ou de la natation. Sur les modèles VX Cruiser, deux taquets escamotables permettent de faciliter l’arrimage.

Série FX

La gamme FX est célèbre pour ses conceptions techniques sophistiquées et sa maniabilité fiable et sûre. Ces scooters des mers haut de gamme sont des modèles phares incontournables.

FX SVHO et FX Cruiser SVHO

Vous ne perdrez pas le sourire aux commandes de ces machines combatives et déterminées, ou en explorant leur comportement agréable lorsqu’elles se transforment en un jet trois places de randonnée le plus souple, le plus silencieux et le plus puissant que nous ayons conçu. Préparez-vous pour des aventures sous le signe du luxe et du confort.

Le moteur SVHO à compresseur est le moteur le plus imposant et le plus puissant de tous les WaveRunner. Associé à la coque et à la carrosserie légères NanoXcel®2, cela permet d’obtenir une combinaison époustouflante : une puissance souple et impressionnante, associée à une maniabilité stable et agile, ainsi qu’à un pilotage extrêmement confortable.

La technologie et l’innovation de pointe sont omniprésentes dans ces modèles, sous la forme du système de commande intuitif et révolutionnaire RiDE, d’un système de correcteur d’assiette et de marche arrière électronique, d’un régulateur de vitesse et d’un système antidémarrage à distance. Les versions Cruiser sont les produits phares de la gamme WaveRunner, offrant des équipements supplémentaires (des taquets escamotables par exemple) qui ne figurent pas sur les autres modèles FX.

FX HO et FX Cruiser HO

Grâce à leurs systèmes RiDE révolutionnaires et à leurs coques NanoXcel® légères, ces scooters des mers polyvalents offrent des performances et une maniabilité inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs de sensations fortes, que ce soit pour les excursions d’explorations ou le pilotage sportif. Préparez-vous au pilotage le plus confortable, le plus stable et le plus maniable que vous ayez jamais connu.

Bien qu’il ne soit pas doté d’un compresseur, le moteur à haut rendement de 1 812 cm3 est présent sur les modèles FX HO, avec sa pompe à carburant haute pression et son système intelligent de commande électronique de l’accélérateur offrant des performances souples, puissantes et économiques.

Le FX HO et le Cruiser disposent de nombreuses fonctionnalités qui vous donneront envie de monter à bord et de les piloter, telles que le mode No Wake et le régulateur de vitesse, la selle luxueuse pour trois personnes, une grande plate-forme de baignade stable, une marche de remontée très profonde, deux poignées de maintien, beaucoup d’espace de rangement, etc. ; et cette liste impressionnante n’est pas exhaustive !

Segment Loisir : Série EX

Depuis le lancement de la gamme EX, le plaisir inégalé d’un WaveRunner est devenu accessible à un public plus large que jamais. Puissant. Agile. Fiable. Et beaucoup de plaisir. Malgré les nombreuses fonctionnalités exclusives et sophistiquées de nos modèles haut de gamme, la polyvalence et l’accessibilité exceptionnelles des modèles EX en ont fait un succès incontesté et une véritable révélation pour l’industrie des scooters des mers à travers le monde.

Nous avons révolutionné les scooters des mers avec nos WaveRunner de la série EX. Ces machines extrêmement respectées et éprouvées partagent le même ADN et le même savoir-faire de haute qualité que nos scooters des mers haut de gamme, plus chers et équipés de fonctionnalités supplémentaires. Cependant, elles sont plus petites et plus légères afin de vous offrir une expérience amusante et ludique dont toute la famille peut profiter.

Accessoires d’origine et vêtements Yamaha

Yamaha a développé une large gamme d’accessoires d’origine pour les modèles WaveRunner, y compris des éléments attrayants qui s’ajouteront à la performance, au confort, au style ou à la qualité d’usage de votre scooter des mers, et qui amélioreront votre plaisir d’utilisation. Une large gamme de vêtements Yamaha est également disponible, incluant des équipements et des accessoires de divertissement pour les sports nautiques, des vestes, des shorts, des t-shirts de sport, des casquettes, etc. La gamme d’accessoires d’origine et de vêtements évolue constamment, alors continuez à l’explorer !

