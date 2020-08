Nissan e.dams Remporte la Deuxieme Place du Championnat Constructeur de Formule E

Nissan e.dams accède à la deuxième place du championnat par équipes ABB FIA Formula E 2019/2020, avec une victoire, cinq podiums et une fin de saison spectaculaire.

Dans un final extrêmement intense, comme le sport automobile en a rarement connu, l’équipe Nissan e.dams, avec ses pilotes Sébastien Buemi et Oliver Rowland, a su trouver le rythme, les performances et l’efficacité énergétique nécessaires dans les moments essentiels. L’équipe a marqué 110 points sur les six dernières courses – disputées sur une période de neuf jours à Berlin ! – portant son total à 167 points.

Nissan e.dams a marqué la 6e saison du championnat ABB FIA Formule E avec une victoire, cinq podiums et deux pole positions, ainsi que six manches consécutives en Super Pole pour Sébastien Buemi. Le 12 août, à Berlin, Oliver Rowland a obtenu sa première victoire dans cette compétition de façon magistrale en remportant la première place de son groupe de qualification, la pole position, le meilleur tour en course… et la plus haute marche du podium !

Lors de la 11e et dernière course de la saison, le 13 août, l’équipe a une fois de plus montré son potentiel avec un podium de Sébastien Buemi clôturant une saison particulièrement solide.

« Au nom des femmes et des hommes dévoués de Nissan, nous sommes très fiers de notre équipe de Formule E et de sa deuxième place », a déclaré Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsports Director. « Malgré des circonstances difficiles, l’équipe a fait preuve d’une résilience et d’une ingéniosité extraordinaires à chaque course. Le championnat de cette année a été particulièrement excitant. Notre quête de performance et de succès en Formule E reflète notre esprit pionnier et notre leadership de longue date dans les véhicules électriques. L’expertise que nous acquérons sur la piste nourrit et accélère le développement de nos véhicules électriques de route, comme le tout nouveau Nissan ARIYA, notre prochain crossover coupé 100% électrique. »

Nissan participe à la Formule E pour apporter l’excitation de ses exceptionnelles performances 100% électriques aux fans de course automobile du monde entier et pour démontrer la puissance et l’efficacité de sa technologie EV zéro émission.

« L’équipe a prouvé son engagement, son talent et sa détermination exceptionnels cette saison », ont déclaré Grégory et Olivier Driot, co-directeurs de l’équipe Nissan e.dams. « Nous avons montré des promesses assez tôt dans la saison, notamment avec un podium à Mexico. Et lorsque la pression était vraiment forte lors des six dernières manches, alors que nous visions la deuxième place du championnat, l’équipe s’est mobilisée comme jamais et a donné aux pilotes une voiture pour gagner. Oli et Seb ont ensuite marqué ces points essentiels et nous avons atteint notre objectif. Décrocher la deuxième place du championnat par équipes est une grande réussite pour l’écurie. »

Une saison solide pour l’équipe et les pilotes

La deuxième saison de Nissan en Formule E a débuté avec deux « top 5 » dans les deux premières manches. Le premier podium est arrivé à la quatrième manche à Mexico, où Sébastien Buemi a terminé troisième. L’équipe a franchi une étape décisive en fin de saison, pour les six courses de Berlin, avec un package permettant de dominer le plateau en matière de vitesse, d’adhérence et, surtout, d’efficacité énergétique.

La victoire d’Oliver Rowland dans la 10e manche et le cumul de points obtenu tout au long de la finale de Berlin lui permettent de décrocher la cinquième place du championnat des pilotes.

Sébastien Buemi obtient la quatrième place du championnat pilotes après une saison solide marquée par quatre podiums et sa « meilleure course de la saison 6 » le 12 août à Berlin lors de laquelle il effectue une incroyable remontée de la 22e à la 10e place, lui permettant de rentrer dans les points !

Une compétition sur piste… et sur écran

Au cours des cinq premières manches de la saison, disputées avant le confinement lié au Covid-19, Nissan a rencontré des milliers de fans passionnés, et leur a présenté ses produits, dans les E-Villages en bord de piste. Avec la Nissan LEAF entièrement électrique sur le devant de la scène, entourée par l’atmosphère palpitante des courses de Formule E, Nissan, avec sa vision de la mobilité intelligente, a montré au monde entier qu’en course comme sur route, les véhicules électriques sont excitants à conduire.

Lorsque la pandémie mondiale de coronavirus a mis la course en pause, Nissan e.dams a participé au défi Race at Home de Formule E. La série de courses en ligne a rassemblé toutes les équipes de Formule E, ainsi que certains des pilotes de simulation professionnels les plus rapides au monde, et s’est déroulée pendant huit week-ends sur diverses répliques digitales de circuits emblématiques de Formule E. Nissan a remporté la deuxième place du championnat des équipes d’e-sport et Oliver Rowland la troisième du championnat des pilotes.

Au cours des six dernières manches de la saison, sur la piste de Berlin, Nissan a fait la promotion de son tout nouveau Nissan ARIYA, un crossover coupé 100% électrique, auprès du public de la Formule E, soulignant à nouveau à travers le sport automobile à quel point les véhicules électriques sont passionnants.

Saison 7

Pour la 7e saison du championnat, les équipes continueront à utiliser les voitures de Formule E Gen2 – la deuxième évolution des monoplaces de Formule E. La saison devrait débuter à Santiago, au Chili, le 16 janvier 2021.

DECLARATIONS DES PILOTES

Sébastien Buemi : « Je suis très heureux pour l’équipe que nous ayons obtenu la deuxième place du championnat, c’est une belle réussite. J’espérais terminer troisième du championnat des pilotes, mais la quatrième place est correcte. Quoi qu’il en soit, nous avons travaillé dur, comme nous le faisons toujours, et les résultats sont arrivés. Merci à l’équipe pour tout son travail acharné cette saison et aux fans pour leur soutien passionné.

Oliver Rowland : « J’ai été comblé lors de la 10e épreuve, le 12 août, avec ma première victoire en Formule E, la Super Pole et le meilleur tour en course ! Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma saison, ma régularité s’est améliorée, les résultats et les points ont suivi. Cinquième du championnat des pilotes, c’est bien, mais surtout nous sommes deuxièmes du championnat par équipes. Je suis vraiment content pour l’équipe. Tout le monde a travaillé dur pour produire une voiture de course rapide pour Seb et moi-même. Je pense que nous avons bien terminé la saison à Berlin, et félicitations à Seb pour son podium. »