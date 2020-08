Leonard recrute de nouvelles start-up pour une relance économique et écologique

Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation du Groupe VINCI, lance le recrutement de la nouvelle promotion de start-up qui rejoindront cet automne les programmes d’incubation (SEED) et d’accélération (CATALYST), dédiés à la transformation des métiers de la construction, des mobilités, des énergies et de l’immobilier. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 octobre 2020.

Après plusieurs mois d’activité restreinte sur de nombreux chantiers et infrastructures en raison de la crise sanitaire, l’heure est à la relance. Une relance vertueuse, au service de la transition environnementale de l’économie et, en particulier, des métiers de VINCI, qui a pris des engagements forts en la matière. Dans un message diffusé aux équipes de VINCI, Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré :« Alors que cette crise a rendu chacun plus sensible à la santé de la planète, il apparaît clairement que la relance économique sera verte. Tous les signaux politiques l’indiquent, et c’est pour nous une opportunité historique. Nos métiers nous placent au cœur de la croissance verte. Nous avons posé des jalons solides sur cette voie en affirmant depuis toujours notre vision de la performance globale et en approfondissant plus récemment notre ambition environnementale. Nous avons donc de beaux défis – et de belles réussites – devant nous ! »

SEED est un programme d’accélération destiné aux start-up en phase de pré-amorçage.

En plus d’un apport financier de 30 000 euros et de 6 mois d’hébergement dans notre espace Leonard:Paris, chaque start-up sélectionnée bénéficie :

– de l’appui d’un mentor externe et un mentor VINCI ;

– d’une formation certifiante d’Entrepreneuriat délivrée par l’Université de Stanford ;

– de la possibilité de participer à notre journée Demo Day et entrer en contact avec des entités de VINCI.

Désigné apporteur d’affaire officiel de BPI France en 2019, Leonard facilite de plus l’accès des start-up accompagnées au fonds FrenchTech Seed, destiné à donner un effet de levier à l’investissement privé dans les entreprises technologiques en amorçage. Les start-up issues d’une structure labellisée peuvent être éligibles à un financement sous forme d’obligations convertibles de la part du fonds French Tech Seed (jusqu’à deux euros d’abondement pour un euro levé) :

Depuis janvier 2020, 5 start-up participent à ce programme. Elles ont présenté leurs solutions à un panel de 7 investisseurs internationaux en juin 2020. Leonard ambitionne d’en recruter 10 autres pour la prochaine promotion prévue pour le début de l’année 2021.

CATALYST est un programme destiné à accompagner la création de partenariats commerciaux durables entre des start-up ou scale-up en phase de déploiement et le groupe VINCI sur des innovations en lien avec ses métiers. Les entreprises sélectionnées bénéficient :

– d’un accès privilégié aux décideurs VINCI ;

– d’un interlocuteur privilégié au sein de l’équipe Leonard ;

– d’accompagnement depuis la prise de contact jusqu’à la contractualisation.

Il offre une opportunité d’atterrissage en douceur en France pour les start-up internationales prêtes à déployer leurs solutions sur les marchés où VINCI est présent.Depuis janvier 2020, 11 start-up développent des coopérations avec les entreprises de VINCI dans le cadre de CATALYST. Elles ont partagé leurs retours d’expérience en juin 2020 au cours d’une série de conférences croisées avec leurs correspondants opérationnels au sein du Groupe.

Les entreprises candidates peuvent se faire connaître sur le site de Leonard : https://leonard.vinci.com/hub-programmes/