Insight EMEA noue un partenariat avec Tree-Nation pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques

Insight EMEA annonce un nouveau partenariat avec Tree-Nation, portant sur la plantation d’arbres à travers le monde en vue de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

A compter de juillet 2020, Insight EMEA témoignera sa reconnaissance à ses collaborateurs en plantant un arbre en leur honneur dans des zones touchées par les changements climatiques et la déforestation. Cette initiative menée par Tree-Nation, un organisme installé à Barcelone, a pour but d’aider à protéger la planète en contribuant à réduire l’empreinte carbone d’Insight, un arbre après l’autre. Ce projet vise à récompenser les collaborateurs de la société qui consentent des efforts supplémentaires afin de mettre en pratique ses valeurs essentielles : Hunger, Heart, Harmony. Des arbres seront également plantés pour marquer l’anniversaire de l’arrivée de chaque collaborateur dans l’entreprise, ainsi que dans le cadre de l’accueil des nouvelles recrues.

Stefan Tonnon, DRH d’Insight EMEA, déclare « Chez Insight, nous nous engageons à défendre notre environnement et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre empreinte carbone et renforcer notre développement durable. Alors que 1,6 milliard d’habitants de la planète dépendent des forêts pour leur nourriture, leur eau, leur combustible et leur travail, 80 % d’entre elles sont détruites par l’être humain. C’est là pour nous une opportunité de faire notre possible afin de contribuer à remédier à cette situation.

Le partenariat avec Tree-Nation, visant à aider à rétablir la biodiversité dans des zones touchées par la déforestation et les catastrophes naturelles, traduit les valeurs qui guident nos collaborateurs – Hunger, le désir d’améliorer notre environnement ; Heart, le cœur que nous y mettons ; Harmony, l’harmonie qui fait la différence – chaque fois que nous en avons la possibilité. »

Cette initiative fait partie d’un certain nombre de pratiques adoptées par Insight dans le cadre de sa stratégie globale de développement durable en vue de parvenir à une totale neutralité carbone. La société est aujourd’hui un leader en matière de supply chain durable, employant des emballages recyclables, sans plastique, dans ses centres de distribution. Ses bureaux à Uxbridge en Angleterre, construits selon le standard SKA, une méthode d’audit et de benchmark environnemental élaborée par RICS, ont été presque entièrement meublés grâce au projet Waste to Wonder.

Dans les bureaux d’Insight à Amsterdam, le mobilier provient d’un fournisseur de meubles d’occasion tandis que le courrier et les colis sont livrés à vélo. A Paris, la société exploite la puissance d’une énergie verte en produisant de l’électricité au moyen de cellules photovoltaïques implantées dans le toit en verre de ses bureaux.

Les collaborateurs sont également encouragés à mettre à profit les horaires de travail flexibles, à réduire leurs déplacements professionnels et à faire appel aux solutions agiles d’Insight dans le cadre de leur travail.

Tree-Nation a planté près de six millions et demi d’arbres dans le cadre de 238 projets dans 33 pays. Insight est appelé à soutenir un certain nombre de plantations de Tree-Nation à travers le monde, à commencer par le projet ARBA Sistema Litoralone en Espagne. Chaque fois qu’un arbre sera planté, les collaborateurs de la société pourront observer les progrès de Tree-Nation à travers une forêt virtuelle, la forêt de fuchsias d’Insight. Les détails concernant la réduction de l’empreinte carbone, les données biologiques et les lieux de plantation seront tous communiqués à l’ensemble des collaborateurs, de sorte que ceux-ci puissent suivre les résultats de leurs efforts.

Maxime Renaudin, fondateur et directeur de Tree-Nation, commente : « Nous ne pourrons pas remporter la lutte contre les changements climatiques si nous n’arrêtons pas la déforestation. Nous devons planter quatre milliards d’arbres par an dans les dix prochaines années rien que pour compenser la déforestation qui s’est produite pendant la dernière décennie. La participation d’Insight EMEA à cette initiative va avoir un impact majeur sur notre travail et faire une différence considérable pour l’environnement dans son ensemble. »