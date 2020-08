La nouvelle solution Medallia Digital Quickstart permet de recueillir en quelques jours des insights en temps réel de l’expérience client digitale

Cette solution reposant sur l’IA révèle les points de friction dans le parcours client en ligne ainsi que les axes de progrès pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires du e-commerce.

Medallia, Inc. (NYSE : MDLA), leader mondial de la gestion de l’expérience, annonce le lancement de Digital Disruption Quickstart. Cette solution fournit aux marques des insights en temps réel de l’expérience client sur leurs sites web. Elle permet ainsi d’optimiser leurs offres en ligne afin de répondre à l’évolution rapide des besoins des consommateurs et de stimuler, in fine, leur chiffre d’affaires.



« Grâce à Medallia Digital, DICK’S Sporting Goods peut facilement savoir quand, où et comment optimiser son expérience client numérique. En analysant de manière ciblée les abandons de panier, nous avons pu définir divers groupes démographiques et types de clients, afin de personnaliser l’expérience client, et découvrir de nouvelles idées d’interactions en ligne », explique Miche Dwenger, VP expérience e-commerce de l’enseigne d’articles de sports DICK’S Sporting Goods.



Simple et rapide à installer, Medallia Digital Disruption Quickstart réalise des enquêtes en continu ou à la volée des clients afin de recueillir des feedbacks précis en fonction du contexte. La solution inclut aussi une intégration clé en main avec Adobe Experience Platform Launch pour aider les entreprises à personnaliser leur expérience client sur le Web. Elle effectue des analyses sémantiques tout en faisant appel à l’intelligence artificielle (IA) pour révéler et traiter les problèmes majeurs. Ces insights puissants fournissent aux marques des informations instantanées sur le comportement des consommateurs en ligne, révélant rapidement les points de friction et aidant à déterminer en priorité les actions à plus fort impact pour offrir une expérience exceptionnelle, un impératif dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.



« Les marques sont en train d’opérer leur transformation numérique à mesure que leurs clients se tournent vers les canaux en ligne pour leurs achats », observe Cody Crnkovich, responsable des partenaires et de la stratégie plateformes d’Adobe. « En reliant les feedbacks clients recueillis par Medallia Digital Disruption Quickstart à Adobe Experience Cloud via Experience Platform Launch, les marques peuvent analyser de manière poussée le comportement de leurs clients – le pourquoi du comment – et engager les actions nécessaires pour répondre à leurs attentes en évolution rapide. »



Installé en l’espace de quelques jours, Medallia Digital Disruption Quickstart aide les marques à répondre à des questions stratégiques pour la croissance de leur chiffre d’affaires : notre site web satisfait-il les attentes des consommateurs ? Les bonnes informations (état des stocks, etc.) leur sont-elles communiquées d’emblée ? Les fonctions souhaitables pour le règlement des commandes sont-elles disponibles et la navigation sur le site est-elle facilitée ?



« La transformation numérique s’est accélérée du jour au lendemain lorsque les consommateurs ont basculé vers les achats en ligne. De la santé aux assurances, de la restauration à emporter aux courses en ligne ou encore à l’achat d’une voiture, les interactions numériques explosent. Les marques ont une chance unique de faire bonne impression en ligne et, aujourd’hui plus que jamais, elles doivent déterminer les besoins de leurs clients et les mesures nécessaires à mettre en place afin d’y répondre », commente Sheri Kahn, SVP marketing produits de Medallia.