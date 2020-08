Belacom a séduit Well, Weyou et Muzéo

Les marques choisissent Belacom pour la qualité de son conseil et la facilité d’utilisation des solutions de CRM et Marketing Relationnel proposées

Belacom, agence au concept unique sur le marché en tant que distributeur-conseil en solutions de marketing relationnel, communique le nom de plusieurs clients lui ayant fait confiance, notamment Well, Weyou et Muzéo.

La marque de collants et lingerie Well utilise l’outil d’automatisation marketing Active Campaign dont Belacom est le seul consultant certifié en France, pour envoyer des newsletters commerciales et faire du CRM personnalisé. Well a choisi Belacom et Active Campaign pour la simplicité d’utilisation de l’outil, qui regroupe toute sa relation client au même endroit, et qui lui permet de gagner du temps.

Quant à l’organisateur de salons professionnels Weyou Group, il compte le record de création de comptes chez Belacom, galvanisé par le succès de ses campagnes, qu’il orchestre sur mesure.

Muzéo, expert de la reproduction de tableaux, fournisseur privilégié des décorateurs et des architectes sur des projets internationaux, est client de Belacom depuis 2 mois. Muzéo utilise ses conseils et sa technologie pour cibler le marché des particuliers en plus des professionnels en leur envoyant des newsletters éditoriales et commerciales présentant les nouveautés et les promotions.

« Belacom nous a proposé la technologie qui correspondait à nos besoins alors que nous étions déçus de notre ancien prestataire. Grâce à Belacom, notre équipe marketing est autonome dans sa relation client. Belacom s’est montré de bon conseil et nous apprécions la relation humaine qui s’est installée. » témoigne Guillaume Georget, Responsable du e-commerce chez Muzéo.

Belacom s’impose de plus en plus comme l’agence de référence en marketing relationnel, grâce à son positionnement unique de distributeur-conseil en solutions de marketing relationnel. Belacom est le premier revendeur français d’Active Campaign et de Dialog Insight, et un expert reconnu sur les solutions Holymail, Kiliba, Nuukik, Selligent, Smartfocus, et Sendinblue. Les PME constituent son cœur de cible.

A propos de Belacom

Belacom est une agence au concept unique sur le marché : distributeur-conseil en solutions de marketing relationnel. Au-delà du simple rôle de courtier, sa mission est d’accompagner à élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing digital qui accélère la croissance de ses clients.

Site web : www.belacom.fr

A propos de Well

Célèbre marque française, Well propose une gamme complète de collants, bas, mi-bas, socquettes, et protège-pieds pour la majorité fabriqués en France, ainsi que des collections de lingerie pour lesquelles chaque détail de matière, de coupe, de taillage est pensé pour allier sensualité et confort.

Site web : https://www.well.fr/

A propos de Muzéo

Une trentaine de collaborateurs issus des meilleures écoles d’art œuvrent dans les ateliers parisiens de fabrication. Tous les produits y sont intégralement réalisés à la main. Muzéo prône une fabrication artisanale Made In France pour personnaliser la taille, le support et l’encadrement de la reproduction d’une œuvre : tableaux, coussins, papiers peints panoramiques, abat-jours.

Site web : https://fr.muzeo.com/

A propos de Weyou

Weyou, aujourd’hui premier groupe français dans l’organisation de salons professionnels de taille intermédiaire, a longtemps appartenu au groupe Tarsus, groupe média international « Business to Business » coté à la Bourse de Londres. Cet historique lui a permis une approche et une expérience capitale et reconnue dans l’organisation de salons professionnels.

Depuis 4 ans, Weyou se caractérise et se démarque de ses confrères par la création du concept des salons Meetings, salons premium se tenant à Cannes avec rendez-vous d’affaires entre exposants et visiteurs grands comptes sélectionnés pour leurs besoins et totalement pris en charge.

Weyou, c’est aussi des solutions digitales innovantes développées en interne pour améliorer la participation de nos exposants et visiteurs et donc l’intérêt de nos salons, mais également de la location de bases de données ultra-qualifiées.

Site web : https://www.weyou-group.com/