Jordi Vila nommé responsable Marketing and Sales de Nissan Europe

Jordi Vila, figure emblématique de l’électrification de Nissan sur le marché automobile européen, est nommé Vice President for Marketing & Sales (M&S) en Europe.

Personnalité clé du succès de la Nissan LEAF et de l’e-NV200, ainsi que du leadership de Nissan sur le segment des crossovers en Europe, Jordi Vila revient dans la région après avoir dirigé la division Marketing & Sales de Nissan en Asie et Océanie. Il remplace Roel de Vries, qui a pris la décision de quitter l’entreprise pour des raisons personnelles.

Jordi Vila assumera ses nouvelles fonctions à partir du 1er août, au siège opérationnel de Nissan Europe à Montigny-le-Bretonneux, en France. Cette prise de poste coïncide avec le déploiement de la nouvelle génération de crossovers et de véhicules électrifiés Nissan, dont le tout nouveau Nissan ARIYA.

Jordi Vila est un visage familier de Nissan en Europe. Il a rejoint l’entreprise il y a plus de 30 ans en tant qu’Export/Area Manager en Espagne. Il a ensuite occupé plusieurs postes de la division M&S aux Pays-Bas, en France et en Italie. Il a également été Managing Director pour Nissan aux Pays-Bas et sur les marchés nordiques. Il a été nommé Vice President, Sales pour Nissan Europe en 2017, et a dirigé la division M&S européenne de juin à décembre 2019.

« Je suis très heureux de revenir en Europe à une période charnière pour l’entreprise. Le nouveau crossover Nissan JUKE est un réel succès pour la marque en Europe, et avec l’arrivée prochaine du nouveau QASHQAI et de Nissan ARIYA, nos équipes et nos clients ont beaucoup à attendre des années à venir, » explique Jordi Vila.

Gianluca de Ficchy, Nissan Europe Chairman, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir Jordi à nouveau en Europe. Ses connaissances et son expertise constitueront un atout majeur pour mener nos équipes vers une nouvelle ère d’électrification.

Nous souhaitons également remercier Roel pour sa précieuse contribution à Nissan depuis 1994, et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour relever ses défis futurs. »