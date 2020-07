Nouvelles BMW F 750 GS, F 850 GS et BMW F 850 GS Adventure.

Depuis des années, les BMW F 750 GS, F 850 GS et F 850 GS Adventure séduisent par leur polyvalence, procurent un plaisir de conduire de premier ordre grâce à un moteur puissant et se montrent à l’aise aussi bien sur route que lorsque le bitume s’efface au profit d’un chemin de terre. Les BMW F 850 GS et F 850 GS Adventure combinent parfaitement les qualités routières d’une moto de tourisme avec des capacités tout-terrain exceptionnelles. Avec ses dimensions plus réduites, la BMW F 750 GS séduit les motards qui cherchent à s’initier au monde du trail.

Le bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 853 cm3, ayant fait ses preuves sur les précédents modèles, équipe toujours les nouvelles BMW F 750 GS, BMW F 850 GS et BMW F 850 GS Adventure. Ce moteur, répondant d’ores et déjà à la future norme d’émission Euro 5, séduit par sa douceur, ses accélérations spontanées et sa faible consommation de carburant. La BMW F 750 GS génère ainsi une puissance de 57 kW (77 ch) à 7 500 tr/min et développe un couple maximal de 83 Nm à 6 000 tr/min. Les BMW F 850 GS et BMW F 850 GS Adventure génèrent, quant à elles, 70 kW (95 ch) à 8 250 tr/min et 92 Nm de couple à 6 250 tr/min.

Les nouvelles BMW F 750 GS, BMW F 850 GS et BMW F 850 GS Adventure se parent de nouveaux coloris exclusifs et voient leur dotation de série s’enrichir. En effet, les trois modèles sont désormais équipés en série de projecteurs LED, de nouveaux clignotants LED et d’un chargeur USB au niveau du poste de pilotage. L’ABS Pro, le DTC (Dynamic Traction Control) et l’écran TFT connecté 6,5’’ viennent également compléter l’équipement de série et assurent aux passagers une sécurité maximale en toutes circonstances.

La finition PRO fait son apparition pour la première fois en France avec le lancement de ces trois modèles. Cette finition PRO permet aux motards de bénéficier des équipements de confort, de connectivité et de sécurité des Pack Confort1, Pack Connected2, Pack Dynamic3 et Pack Touring4 combinés.

Pour célébrer les 40 ans de la gamme GS, lancée en 1980 avec la R 80 G/S, BMW Motorrad propose une édition anniversaire « 40 Years GS Edition », en combinaison avec la finition PRO, sur les BMW F 750 GS, BMW F 850 GS et F 850 GS Adventure. Cette édition, à la décoration exclusive, rend hommage à l’une des icônes qui a marqué de son empreinte les 40 années d’histoire de la GS : la BMW R 100 GS.

Nouvelle BMW F 750 GS : dotation de série élargie, nouveaux coloris Light White, San Marino Blue Metallic combiné avec le style Sport et édition anniversaire « 40 Years GS Edition ».

La nouvelle BMW F 750 GS est désormais disponible dans le coloris Light White avec un cache réservoir peint dans la couleur de la moto. Les jantes peintes en noir mat, le guidon noir et la selle bicolore rouge/noir apportent un contraste saisissant à l’ensemble.

Le style Sport avec sa teinte San Marion Blue, ses jantes Granite Grey Mettallic, son guidon silver, sa selle bicolore gris/noir, ses écopes latérales galvanisées et son pare-brise teinté renforce l’aspect dynamique de la BMW F 750 GS.

L’édition spéciale anniversaire « 40 Years GS Edition », disponible exclusivement avec la nouvelle finition PRO, se pare d’un logo « 40 Years GS », de protèges mains jaunes, d’une selle bicolore noir/jaune arborant le logo GS. Des jantes peintes en noir mat, un guidon silver et des écopes latérales galvanisées procurent un profil exclusif à cette édition anniversaire.

Nouvelle BMW F 850 GS : dotation de série élargie comprenant un pare-brise réglable en hauteur, nouveaux coloris Racing Red, Racing Blue Metallic combiné avec le style Sport et édition anniversaire « 40 Years GS Edition ».

La nouvelle BMW F 850 GS est proposée de série avec le nouveau coloris Racing Red. Cette teinte, qui est désormais étendue au cache réservoir comme sur le BMW F 750 GS, contraste avec les jantes noires et la selle bicolore noir/gris.

Le style Rallye, avec sa teinte Racing Blue Metallic, ses protèges mains et fourche inversée noirs, sa selle bicolore noir/rouge, ses jantes or et ses écopes latérales galvanisées, confère à la BMW F 850 GS un style sportif unique et identifiable au premier coup d’œil.

Comme sur la BMW F 750 GS, l’édition spéciale anniversaire « 40 Years GS Edition » est disponible exclusivement en combinaison avec la nouvelle finition PRO. La BMW F 850 GS PRO « 40 Years GS Edition » se pare de la teinte Black Storm Metallic et arbore le logo « 40 Years GS » sur les flancs du réservoir. Protèges mains jaunes, jantes or, selle bicolore noir/jaune avec le logo GS sont d’autres signes distinctifs de cette édition anniversaire.

Nouvelle BMW F 850 GS Adventure : dotation de série élargie, nouveaux coloris Ice Grey, Kalamata Metallic Matt combiné avec le style Rallye et édition anniversaire « 40 Years GS Edition ».

Avec son nouveau coloris Ice Grey, recouvrant désormais le cache réservoir, la nouvelle BMW F 850 GS Adventure répond à vos aspirations d’aventure grâce à ses compétences off-road de haute volée et sa polyvalence lors des longs voyages. La fourche inversée, les jantes noires ainsi que la selle confort s’intègrent de manière homogène et harmonieuse à l’ensemble.

Dans le style Rallye, exclusivement proposé avec la teinte Kalamata Metallic Matt, la F 850 GS Adventure invite plus que jamais le pilote à s’aventurer là où la route semble s’arrêter. Les jantes or, la bulle sport et la selle Rallye bicolore noir/gris, d’une hauteur de 890 mm, renforcent l’aspect sportif de la BMW F 850 GS Adventure Rallye.

Tout comme les BMW F 750 GS et BMW F 850 GS, la BMW F 850 GS Adventure est proposée en édition anniversaire « 40 Years GS Edition » exclusivement avec la finition PRO. Logo « 40 Years GS » apposé de chaque côté de la tête de fourche, selle bicolore noir/jaune d’une hauteur de 860 mm, jantes or et protèges mains jaunes complètent l’hommage rendu à l’histoire de la GS.

Nouveaux équipements optionnels et catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad élargi.

Afin d’améliorer encore l’accessibilité au sol lorsque la moto est à l’arrêt, une nouvelle selle extra basse ainsi qu’un kit de surbaissement seront disponibles en option pour les trois modèles.

Le silencieux sport pour la BMW F 750 GS sera quant à lui disponible dans le catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad.

Enfin, pour répondre aux dispositions légales d’homologation, qui n’autoriseront plus la désactivation complète de l’ABS, les modes de conduite Enduro et Enduro PRO (non disponible sur la BMW F 750 GS) sont mis à jour. La fonction ABS peut cependant toujours être désactivée sur la roue arrière en mode Enduro Pro.

1Pack Confort :

Béquille centrale,

Keyless Ride,

Poignées chauffantes,

RDC (capteur de pression des pneumatiques).

2Pack Connected :

Alarme antivol,

Appel d’urgence,

Téléservices.

3Pack Dynamic :

ESA Dynamic,

Modes de pilotage PRO

Shifter PRO.

4Pack Touring :