BARNES renforce sa présence sur la Côte d’Azur

Une ville agréable

Outre son climat méditerranéen apprécié, ses plages de sable fin et son charme, Sainte-Maxime est surtout idéalement tournée vers le Sud et au calme. « Les biens les plus recherchés sont ceux ayant un extérieur, qu’il s’agisse d’un jardin pour une maison ou d’une terrasse pour un appartement et avec vue mer. Le principal atout est que la vue mer à Sainte-Maxime, contrairement à Saint-Tropez, assure une exposition plein Sud », indique Daniel Jacquemot, Consultant de l’agence BARNES Sainte-Maxime.

À Sainte-Maxime, le prix moyen des appartements classiques se situe aux alentours des 5 000 €/m², et peut monter à 7 000 €/m² s’il y a une vue mer. Pour acheter une maison il faudra débourser en moyenne 7 000 €/m². « Pour les biens d’exception comprenant une jolie vue, des matériaux nobles ou un environnement de choix, il faudra compter en moyenne 12 000 €/m² », précise-t-il.

Signe de la bonne santé du marché immobilier de la commune et de son potentiel, de nombreux programmes neufs voient le jour à Sainte-Maxime et renforcent l’offre de biens disponibles. La ville propose également d’agréables tables (L’Amiral, L’Hermitage, La Gruppi), des établissements festifs (le Prao, Maxime Plage, le Nautic) et des lieux culturels tel que le Carré Sainte-Maxime, un espace artistique de service public. « Il règne à Sainte-Maxime une réelle douceur de vivre. Les rues commerçantes et piétonnes, le marché couvert ou le jardin du Château des Tourelles sont autant d’atouts qui contribuent à la qualité de vie et la sérénité caractéristiques de la ville », ajoute Daniel Jacquemot.

Une clientèle très variée

À Sainte-Maxime, les prix de l’immobilier augmentent mais de manière raisonnable, en même temps que la ville s’embellit. Les acheteurs de biens sont aussi bien Français, qu’étrangers (Allemands, Belges et Suisses) et recherchent principalement des résidences secondaires en accordant une importance particulière aux extérieurs. « Désormais Sainte-Maxime vit à l’année et accueille principalement des familles et une clientèle de tous âges et de tous horizons. L’aspect sécurisé et stable de la ville rassure les nouveaux acquéreurs », explique Maud Girard, Consultante de l’agence BARNES Sainte-Maxime. La ville est parfaitement desservie grâce à sa proximité avec de nombreux axes autoroutiers : « Les jeunes qui souhaitent sortir peuvent utiliser les liaisons maritimes qui permettent de se rendre à Saint-Tropez en 10 minutes », ajoute-t-elle.

La COVID-19 a également eu un impact sur l’arrivée d’une nouvelle clientèle à Sainte-Maxime. « A la sortie du confinement, nous avons observé une forte augmentation de la clientèle européenne à la recherche de biens exceptionnels, dont le prix est compris entre 3 et 5 millions d’euros. Le côté discret de Sainte-Maxime, par rapport à Saint-Tropez par exemple, semble être une caractéristique recherchée désormais », conclut Maud Girard.