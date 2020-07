Nissan Ariya : Le Crossover Coupe 100 % Electrique Pour Une Nouvelle Ere

Nissan a dévoilé ce 15 juillet 2020, le tout nouveau Nissan Ariya en première mondiale. Il s’agit d’un crossover coupé 100 % électrique qui marque le début d’un nouveau chapitre pour les véhicules 100% électriques, marché dont Nissan est pionnier. Makoto Uchida, CEO de Nissan Motor, et Ashwani Gupta, COO de Nissan, l’ont dévoilé en première mondiale lors d’un événement en streaming.

Le Nissan Ariya est le premier crossover coupé 100% électrique de Nissan. Il offre de fortes accélérations, une conduite fluide et silencieuse, ainsi qu’un habitacle accueillant et luxueux délibérément développé comme un salon, et non comme un habitacle automobile traditionnel. Ses fonctionnalités de conduite assistée, première étape vers la conduite autonome chez Nissan, les technologies telles que l’assistance vocale personnelle et la connectivité simplifiée renforcent le sentiment d’environnement accueillant pour le conducteur et les passagers. Enfin, avec une autonomie estimée pouvant atteindre 500 kilomètres WLTP -sous réserve d’homologation- le Nissan Ariya est le crossover idéal pour les trajets quotidiens comme pour les road trips ; le tout sans émission à l’échappement.

Le Nissan Ariya s’inspire fortement du concept du même nom présenté lors du Salon de Tokyo de 2019 et dont le concept-car Nissan IMx du Salon de Tokyo 2017 constituait un premier aperçu. Il s’agit du premier modèle produit à grande échelle arborant la nouvelle identité électrifiée de Nissan. Il ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère automobile où l’électrification, l’optimisation de l’architecture de la plate-forme et l’intégration parfaite des technologies d’intelligence artificielle (IA) dans les véhicules deviendront la norme.

« Le Nissan Ariya est une remarquablement belle voiture” a déclaré Ashwani Gupta. « Ce crossover 100% électrique a été développé pour exprimer les valeurs de Nissan, et notamment pour améliorer la vie de nos clients »

Construit sur une toute nouvelle plateforme de véhicule 100% électrique développée par l’Alliance, le crossover Nissan Ariya est l’expression par excellence de la stratégie Nissan Intelligent Mobility. Cette vision de la marque vise à rendre la gamme toujours plus attractive, et à atteindre l’objectif ultime d’un futur 100 % électrique et zéro accident mortel sur les routes.

Intégrant les trois principaux piliers de la stratégie Nissan Intelligent Mobility -Intelligent Power, Intelligent Drive et Intelligent Integration-, le Nissan Ariya combine les technologies avancées des véhicules 100% électriques Nissan, déjà vendus à près d’un demi-million d’exemplaires, avec un niveau de connectivité d’interface homme-machine plus harmonieux, offrant une expérience de conduite véritablement renouvelée.

Le design : un style complètement réinventé

L’extérieur

Le crossover Nissan Ariya est l’expression la plus aboutie du design et de la technologie de Nissan, qui se complètent mutuellement en termes d’esthétique et de fonctionnalité. La nouvelle plateforme de véhicule 100 % électrique qu’inaugure le nouveau crossover, a permis aux designers d’adopter de nouvelles approches.

Le design représente la première concrétisation de la stratégie Nissan Intelligent Mobility et met l’accent sur la redéfinition profonde de la philosophie de Nissan en la matière. Cette nouvelle philosophie est basée sur ce que Nissan appelle le futurisme japonais intemporel, caractérisé par une approche spécifique mêlant simplicité et modernité. Les designers ont adopté cette philosophie, dont les principaux attributs sont l’élégance, la séduction et la fluidité. L’objectif : exprimer par le design, la manière dont un véhicule 100% électrique, bénéficiant de caractéristiques de conduite avancées, peut offrir une nouvelle perspective en matière de design, de contenu et de plaisir au volant.

Matérialisation du terme japonais iki, qui caractérise la nature raffinée et avant-gardiste du nouveau Nissan Ariya, l’avant du véhicule est harmonieux et élégant. Il est mis en valeur par une calandre agrandie, qui fait penser à un bouclier. Ce bouclier, auquel est intégré un motif japonais traditionnel en 3D appelé kumiko, protège les équipements de détection utilisés pour les fonctions de conduite assistée ProPILOT et la détection de la clef i-Key, par exemple.

Le nouveau logo de la marque Nissan est placé bien en évidence au centre du bouclier, nettement mis en valeur par les 20 LED qui le composent. Il représente la passion et le dévouement de Nissan en faveur de l’innovation. En conservant les éléments de design historique du logo –un soleil levant stylisé barré du nom de marque, le logo respecte l’héritage de l’entreprise, tout en se tournant vers la mobilité et l’électrification de demain.

La partie inférieure du bouclier est bordée par un éclairage subtil qui s’allume en même temps que le logo, lorsque l’Ariya est prêt à démarrer. Pour réinventer le design de calandre en V caractéristique de Nissan, de minces phares à LED, constitués de quatre mini-projecteurs de 20 millimètres, sont combinés à des clignotants séquentiels.

De profil, le Nissan Ariya apparait comme particulièrement aérodynamique grâce à une ligne de toit basse et élancée. Des jantes de 19 pouces en alliage à cinq branches ont été spécialement développées avec un design reflétant le dynamisme et la sportivité du crossover Nissan. Selon version, des jantes alliage de 20 pouces seront également proposées en option.

L’arrière du crossover Nissan Ariya a été dessiné de manière tout aussi saisissante. Il se caractérise par un montant fortement incliné qui se fond parfaitement avec le volet de coffre. Une lame lumineuse monobloc, intégrant l’ensemble des feux arrière, a été conçue pour donner un effet de noir absolu lorsque le véhicule est à l’arrêt, et un éclairage rouge constant dans la circulation.

« Les proportions extérieures du Nissan Ariya montrent les possibilités de la nouvelle plateforme dédiée aux véhicules 100 % électriques de Nissan », déclare Giovanny Arroba, Senior Design Director.

« Le capot et le coffre très courts, la ligne de toit expressive et les roues larges confèrent une élégance en parfait équilibre entre aspects sportif et luxueux. »

Un nouveau coloris à deux nuances cuivrées, dénommé Akatsuki, évoque le moment qui précède l’aube, lorsque le soleil annonce le début d’une nouvelle journée. L’association de la couleur cuivrée et d’un toit noir met en avant la fluidité de la carrosserie, tandis que le ton cuivré renvoie à la conductivité et à l’aube d’une nouvelle ère automobile.

Outre la teinte Akatsuki, le crossover Nissan Ariya est proposé en six combinaisons de carrosseries bi-ton, chacune avec un toit noir. S’y ajoutent quatre couleurs unies de carrosserie.

L’habitacle

Défini par le terme japonais ma, qui fait référence aux ouvertures spatio-temporelles, l’habitacle de l’Ariya a été conçu pour être efficace et confortable. L’intérieur s’apparente à un élégant salon, évoquant performance et surprise, plutôt qu’à l’habitacle traditionnel d’une voiture. Les avantages offerts par la toute nouvelle plate-forme de véhicule électrique de l’entreprise permettent à l’Ariya de disposer de l’un des habitacles les plus spacieux de sa catégorie.

Ainsi, la compacité des composants du groupe motopropulseur a permis aux ingénieurs de Nissan d’installer le système de climatisation sous le capot, de façon à ôter toute obstruction dans l’habitacle, tels que des équipements sous et derrière le tableau de bord ou encore un tunnel de transmission. En outre, un plancher plat, rendu possible par l’emplacement de la batterie à la base du châssis, ainsi que des sièges Zero Gravity à profil mince, élargissent l’espace pour les jambes et facilitent l’interaction entre les passagers à l’avant et à l’arrière.

Le tableau de bord minimaliste du Nissan Ariya, qui s’intègre parfaitement à la forme de l’habitacle grâce à une transition fluide vers les portes. Il est dépourvu des boutons et interrupteurs que l’on trouve dans les véhicules classiques. Les fonctions essentielles de climatisation sont intégrées au tableau de bord central, sous la forme d’interrupteurs haptiques, ou tactiles intégrés. Ils offrent la même sensation que les interrupteurs mécaniques en vibrant au toucher. Ils n’apparaissent que lorsque la voiture est en marche, apportant une touche à la fois technologique et luxueuse à l’habitacle.

Sous le centre du tableau de bord se trouvent une boîte de rangement et un plateau rabattable. Le design innovant et la fonctionnalité de ce plateau rabattable peut transformer l’habitacle en un bureau mobile.

La console centrale réglable peut être déplacée pour s’adapter aux préférences personnelles du conducteur et les réglages peuvent être sauvegardés dans le profil du conducteur. La surface accueille un nouveau levier de vitesse ergonomique, favorisant une position de conduite détendue, avec des commandes du mode de conduite facilement accessibles et elles aussi haptiques.

Les passagers arrière bénéficient d’une vaste habitabilité.

Design dans l’esprit d’un salon oblige, le plancher plat permet à ces passagers de croiser facilement les jambes et de se détendre. Le design, couleurs et matières de l’espace arrière donnent toujours la même impression de sophistication et de confort. Les sièges avant minces sont positionnés de manière à masquer les montants centraux, offrant aux passagers une vue panoramique vers l’extérieur. Le Nissan Ariya est également équipé d’un toit ouvrant pour renforcer encore le sentiment de luminosité et l’agrément à bord.

« L’intérieur du Nissan Ariya est un véritable espace de vie, agréable pour le conducteur et les passagers, qui peuvent en profiter pour admirer le paysage s’offrant à eux » affirme M. Arroba. « Tous les matériaux de l’habitacle ont été soigneusement sélectionnés pour éviter l’aspect trop traditionnel de certains véhicules, tout en donnant une impression de futurisme haut de gamme en matière de technologies et d’usage. »

e-4ORCE : un confort de conduite et une maniabilité sans restriction

Au sein de la gamme du Nissan Ariya, les versions pourvues d’un double moteur électrique et transmission intégrale seront dotées de la technologie la plus avancée de Nissan dans ce domaine. Celle-ci est baptisée e-4ORCE. Le préfixe « e » signifie que le système de propulsion de Nissan est 100 % électrique, tandis que « 4ORCE » fait référence à la puissance et à l’énergie physique du véhicule, le « 4 » désignant les 4 roues motrices. La technologie e-4ORCE est la déclinaison logique du savoir-faire de Nissan en termes de transmission intégrale et de vectorisation du couple, à l’image des systèmes de répartition du couple ATTESA E-TS de la supercar Nissan GT-R ou du système 4X4 intelligent du Nissan Patrol.

En gérant spécifiquement la puissance de sortie et les performances de freinage, roue par roue, pour garantir douceur et stabilité, la technologie e-4ORCE renforce l’agrément de conduite et la tenue de route en suivant la trajectoire prévue sur presque tous les types de voie, sans jamais avoir besoin de changer le style de conduite ou de choisir un mode de conduite précis. Dans les virages sur des routes enneigées, par exemple, le véhicule peut suivre fidèlement la trajectoire prévue par le conducteur grâce à une commande du moteur et du freinage de très haute précision. Résultat : un comportement routier plus sûr et davantage d’agrément.

Les ingénieurs ont mis au point la technologie de contrôle de précision e-4ORCE et les deux moteurs électriques pour offrir un confort de conduite exceptionnel. Les sensations de tangage et de plongée au freinage du véhicule sont réduites au minimum par l’ajout d’un frein moteur arrière régénératif, en plus du frein moteur avant régénératif que l’on trouve habituellement sur les véhicules 100% électriques ou électrifiés.

« En tirant parti de la réponse précise de la technologie e-4ORCE, il devient possible de contrôler le mouvement du véhicule dès que les freins sont actionnés, ce qui donne à tous les passagers une sensation de conduite stable et douce», explique Ryozo Hiraku, expert leader of Nissan’s powertrain and EV engineering division.

En plus d’optimiser la répartition du couple à l’avant et à l’arrière, le système applique un contrôle indépendant des freins à chacune des quatre roues pour maximiser la régénération et le couple de chacune d’elles en virage. Cela permet de suivre fidèlement la trajectoire prévue, tout en minimisant les ajustements nécessaires de la direction.

« La motorisation intelligente du Nissan Ariya est l’un des piliers de la vision Nissan Intelligent Mobility », affirme Makoto Fukuda, development chief product specialist du nouveau crossover 100% électrique. « On parle souvent du temps record qu’il faut aux véhicules électriques pour passer de 0 à 100 km/h, mais en réalité, il est facile d’obtenir de bonnes performances d’accélération pure sur les véhicules électriques. Par delà ses accélérations en ligne droite, le Nissan Ariya ajoute à cela des performances optimales dans des conditions de conduite très diverses, comme sur une route de montagne enneigée ou dans les rues détrempées d’une ville. »

Intelligent Power : des véhicules 100% électriques aux performances exceptionnelles

La motorisation 100 % électrique du Nissan Ariya constitue un exemple d’intégration parfaite des technologies électriques développées par Nissan, pionnier de ce marché avec près d’un demi-million de Nissan LEAF sur les routes. Elle accroit encore le potentiel de la mobilité sans émission à l’échappement, et le plaisir de conduite qu’elle suscite, en intégrant une alimentation et des capacités de charge exceptionnelles, ainsi qu’une autonomie étendue.

Avec cinq versions proposées sur le marché européen, dont des versions à deux roues motrices et à transmission intégrale, le crossover Nissan Ariya répond aux besoins de conducteurs aux profils très différents.

Le Nissan Ariya 63 kWh à deux roues motrices est idéal pour effectuer des trajets urbains et péri-urbains dans un véhicule 100% électrique de nouvelle génération.

Les Nissan Ariya 87 kWh à deux roues motrices sont dérivés de la gamme 63 kWh avec un groupe motopropulseur amélioré et une autonomie supérieure, pour les clients qui souhaitent réaliser de plus longs trajets.

Le crossover Nissan Ariya e-4ORCE 63 kWh à traction intégrale offre un équilibre intéressant entre performances et positionnement. Sans compromis en matière d’autonomie, ce modèle offre d’excellentes performances et la technologie e4orce. Ses deux moteurs électriques et la technologie de commande e-4ORCE fournissent une puissance équilibrée et contrôlable aux quatre roues.

Le Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh à traction intégrale offrira une plus grande autonomie, associée à la transmission intégrale à technologie e-4ORCE.

Au sommet de la gamme, le crossover Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance bénéficie d’une puissance encore plus élevée de ses moteurs, et incarne la meilleure combinaison des performances et des technologies possible sur le nouveau crossover Nissan.

Enfin, pour répondre au plus grand nombre de clients et faire face à leurs besoins, le Nissan Ariya sera capable de tracter jusqu’à 1500 kg.

Une véritable présence sur la route

Fidèle à l’héritage de Nissan depuis plus de 90 ans, la toute nouvelle plateforme 100% électrique inaugurée par le Nissan Ariya a été optimisée pour offrir une tenue de route exceptionnelle. Le bloc-batterie se trouve dans le plancher, au centre du véhicule pour assurer un centre de gravité bas et une répartition quasi égale du poids entre l’avant et à l’arrière. Sa conception plate et la traverse intégrée dans le boîtier-support de la batterie permettent au crossover 100% électrique d’avoir un plancher plat et une rigidité structurelle impressionnante. Les composants de la suspension sont optimisés pour contribuer à une tenue de route très stable et une conduite confortable. Et la motorisation 100% électrique supprime les vibrations et le bruit dans l’habitacle.

À l’arrière, l’ensemble du système de suspensions, y compris le système multibras et le moteur électrique arrière des versions e4ORCE, créent un équilibre exceptionnel entre confort de conduite, tenue de route et performances.

Avec les trois modes de conduite Standard, Sport et ECO, plus un mode neige sur les versions e-4ORCE, les conducteurs ont la possibilité de personnaliser leur mode de conduite en fonction de leurs envies, de leurs besoins et de leur environnement. La répartition des masses quasi-équitable entre avant et arrière, rendue possible par le positionnement de la batterie sous le plancher, contribue également à la stabilité du crossover.

Le fond plat du crossover Nissan Ariya contribue enfin à la stabilité de la conduite.

Si chaque Nissan Ariya disposera d’une autonomie élevée, chacune propose également une fonction régénérative. S’y ajoute un port de charge rapide Combo CCS, pour l’Europe, ainsi qu’un contrôle thermique de la batterie, grâce à un système de refroidissement liquide. Cela permet de conserver une température de fonctionnement optimale de celle-ci.

Les versions à batterie 63 kWh du Nissan Ariya sont équipées d’un chargeur de 7,4 kW pour un usage domestique, tandis que les versions 87 kWh comprennent un chargeur triphasé de 22 kW pour recharger son véhicule à domicile. Le crossover peut également supporter une charge rapide allant jusqu’à 130 kW pour plus de tranquillité d’esprit lors des longs voyages.

Intelligent Driving : une expérience de conduite high-tech et relaxante

Le Nissan Ariya assure un haut niveau de confort en offrant à ses passagers les dernières technologies Nissan, y compris une version améliorée de la conduite assistée ProPILOT. Inaugurée en Europe sur la Nissan LEAF de deuxième génération, la technologie ProPILOT gère la direction, la vitesse et les distances de sécurité sur voies rapides, y compris dans les bouchons et jusqu’à l’arrêt.

La technologie ProPILOT avec Navi-link du Nissan Ariya offre une expérience encore améliorée par rapport au système ProPILOT actuel. Grâce à l’ajout de données routières et d’une technologie de détection supplémentaire, ce système est capable d’offrir une conduite plus douce sur les grands axes. En se connectant au système de navigation et en utilisant les données cartographiques, la technologie peut aider à ajuster la vitesse du véhicule en fonction de la limitation affichée. En outre, elle peut également aider à ajuster la vitesse du véhicule en fonction des prévisions de circulation, par exemple en anticipant un ralentissement ou à l’approche d’un virage serré, de façon à offrir un plus grand confort à tous les passagers.

Une fois la destination atteinte, le système ProPILOT Park déjà existant sur la berline compacte LEAF 100% électrique aide le conducteur à trouver un emplacement libre et guide le véhicule pour y stationner. Le stationnement s’effectue étapes faciles, en bataille, en épi ou en créneau selon marché.

En plus des toutes nouvelles technologies avancées qui permettent une conduite plus douce et plus relaxante, le Nissan Ariya est doté de fonctions d’assistance déjà appréciées par des centaines de milliers de conducteurs dans le monde entier. Par exemple, la fonction e-Pedal, introduite pour la première fois sur la Nissan LEAF 100 % électrique, permet au conducteur de démarrer, accélérer, ralentir et freiner jusqu’à l’arrêt en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur. Ainsi, le moteur électrique commence à décélérer lorsque la pédale d’accélération est relâchée, puis les freins entrent en fonctionnement, jusqu’à ce que le véhicule soit à l’arrêt. En cas d’immobilisation prolongée, le frein de stationnement électrique est actionné. Sur les surfaces à faible adhérence, les freins sont actionnés en même temps que le moteur, ce qui permet aux quatre roues de ralentir le véhicule en toute sécurité. Sur l’Ariya équipé du système e-4ORCE, la régénération fonctionne sur les quatre roues.

Le Nissan Ariya est également équipé d’autres dispositifs de sécurité innovants, comme le Nissan Safety Shield ou bouclier de sécurité, qui comprend un moniteur de vision panoramique à 360°, une alerte intelligente de prévention des collisions frontales, le freinage d’urgence intelligent système d’alerte anticollision arrière intelligent.

Intelligent Integration : un Nissan Ariya à la pointe de la technologie

Le crossover 100% électrique Nissan Ariya incarne la volonté de Nissan de concevoir des véhicules innovants, intuitifs et exaltants. Cela passe notamment par le fait d’être équipé des technologies de connectivité les plus abouties dont une nouvelle interface homme-machine. S’y ajoutent notamment un programme de mises à jour en temps réel et à distance. La technologie d’assistance personnelle intelligente de Nissan comprend un système de reconnaissance vocale, avec une technologie avancée de compréhension du langage naturel, pour gérer l’assistance à bord du véhicule sans que le conducteur n’ait à quitter la route des yeux.

Pour illustrer la façon dont le Nissan Ariya favorise une expérience et un confort optimaux, les conducteurs peuvent vérifier l’état de la batterie de leur véhicule depuis la table du petit-déjeuner, tout en savourant leur café du matin. Si une destination est programmée, le calculateur d’itinéraire intelligent envoie un rappel sur le smartphone à l’heure du départ, pour ne pas prendre de retard sur la journée. Pendant la conduite, le système surveille les conditions routières et propose des itinéraires alternatifs pour réduire les temps de trajet. Grâce à l’application pour smartphone NissanConnect, il est possible de régler la climatisation du Nissan Ariya selon les préférences du conducteur, avant même de monter dans le véhicule.

Lorsque la clef i-Key est approchée du Nissan Ariya, les portes de celui-ci se déverrouillent. Les éclairages extérieurs à l’avant et à l’arrière, ainsi que le logo Nissan, s’allument automatiquement pour signaler que le véhicule détecte la présence du conducteur. Le siège, la position du volant et la console centrale coulissante sont tous réglés en fonction du profil du conducteur enregistré et lié à la clef i-Key. Le traitement de l’éclairage de type andon de l’Ariya évoque une caractéristique de l’artisanat japonais. C’est l’un des nombreux signaux qui rappellent que le Nissan Ariya est le premier crossover coupé 100 % électrique japonais. Lorsque tous les passagers sont installés et que les portes sont fermées, l’éclairage intérieur s’éteint, invitant le conducteur à appuyer sur le bouton de démarrage qui produit alors un effet de pulsation pour l’amener à prendre le volant.

L’interface d’affichage comporte à la fois un écran 12,3 pouces regroupant l’ensemble des indicateurs derrière le volant, et un second affichage central de 12,3 pouces sur une seule et même ligne. En affichant divers types d’informations sur un même plan horizontal, celles-ci peuvent être rapidement analysées sans que l’attention du conducteur ne soit détournée de la route. Les deux écrans sont orientés formant une sorte de vague pour que les informations importantes sur le véhicule, telles que les informations sur la batterie, l’autonomie et la navigation, puissent être facilement trouvées et parcourues d’un simple glissement du doigt. Il est possible de passer d’un écran à l’autre pour personnaliser et hiérarchiser les informations affichées juste derrière le volant.

De plus, le Nissan est doté de l’un des plus grands affichages tête haute couleurs du segment. L’écran projeté affiche des informations similaires à celles du tableau de bord, fournissant des informations de conduite claires et nettes dans le champ de vision du conducteur sans le distraire.

En disant « Hello Nissan » ou « Hey Nissan », les passagers peuvent demander des informations sur le véhicule et gérer l’itinéraire, et notamment rechercher des points d’intérêt. Les fonctions à bord du véhicule, telles que la sélection d’une liste de lecture ou le réglage de la température dans l’habitacle, s’utilisent sans effort et sans que le conducteur n’ait besoin de quitter la route des yeux. Les commandes à bord du Nissan Ariya sont gérées par un système à reconnaissance vocale basé sur la compréhension du langage, ce qui permet d’employer des phrases de conversation courante. Grâce à une connectivité intégrée (4G), le système peut accéder aux données sur le cloud pour mieux comprendre les demandes uniques.

« La technologie d’assistance personnelle intelligente de Nissan est une expression de l’omotenashi, la coutume japonaise qui exige un respect sans faille du client », explique M. Fukuda. « Elle permet une expérience parfaite, tant à bord qu’à l’extérieur. Le Nissan Ariya s’adapte à votre mode de vie, que ce soit chez vous ou en déplacement. »

Le nouveau crossover 100% électrique est également le premier modèle Nissan à proposer les mises à jour des logiciels à distance. La technologie met automatiquement à jour divers logiciels à l’intérieur du véhicule, notamment le logiciel qui contrôle le système multimédia, l’architecture électrique et électronique, le châssis, le système de climatisation et les réglages du véhicule électrique, sans avoir à immobiliser le véhicule. Avec des mises à jour périodiques en temps réel, l’Ariya fonctionne toujours au maximum de son potentiel. Un système de mémoire spécifique permet même d’effectuer des mises à jour pendant le roulage. Les mises à jour sont téléchargées et stockées dans une carte mémoire séparée. Lorsque le système a confirmé le téléchargement, il passe à la mémoire mise à jour. Les mises à jour sont appliquées rapidement et facilement, et l’intégration des nouvelles fonctionnalités se fait ainsi en toute simplicité.

Le futur de la mobilité 100% électrique est déjà là

Le crossover coupé Nissan Ariya marque une nouvelle ère pour les véhicules 100% électriques, en promettant une expérience de conduite à la fois puissante et confortable, se fondant sur la vision Nissan Intelligent Mobility. Ce, grâce au concours des dernières technologies d’assistance au conducteur. Enfin, le design Nissan, inspiré du futurisme japonais intemporel, donne à tous les occupants une impression accueillante qui vise à dépasser leurs attentes.

« Le Nissan Ariya est tourné vers le Plaisir de conduire, et il y ajoute un degré élevé de confort. S’y ajoute tout l’agrément d’une connectivité élevée » a déclaré Ashwani Gupta. « C’est bien plus qu’un simple crossover 100% électrique : c’est un véhicule fabuleux, et il arrive sur les routes »

De plus amples informations sur la disponibilité et le tarif du Nissan Ariya en Europe seront communiquées dans les prochains mois.

Les clients intéressés peuvent consulter le site nissan.fr pour plus d’informations.