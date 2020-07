UNE RESIDENCE PINEL DE 36 APPARTEMENTS A BAILLARGUES (34)

Baillargues, une ville dynamique

Baillargues est située en zone périurbaine, à 16 km de Montpellier. Ville attractive de presque 8 000 habitants, Baillargues offre une situation géographique idéale, aux portes de l’autoroute A9 et à 20 minutes seulement des plages.

Son histoire et son patrimoine, tournés autour de la culture du vin et des taureaux, en font une ville atypique. Entourée par les vignes, et séparée par le Bérange, la Résidence L’Impériale a pris naissance dans cette ville aux multiples facettes, idéale pour y vivre et s’y ressourcer.

Un quartier calme et pavillonnaire

La Résidence L’Impériale prend place au cœur d’un secteur pavillonnaire calme et agréable, à proximité de tous les commerces et services nécessaires.

Le centre de Baillargues est situé à seulement quelques minutes à pied de L’Impériale. Cet emplacement privilégié propose tous les avantages de la proximité urbaine et de grandes facilités d’accès.

Face à la résidence, se trouve le passage du Bérange, offrant un cadre de vie agréable et privilégié pour les amoureux de la nature.

Une résidence intimiste



La résidence L’Impériale, destinée à quelques privilégiés, offre seulement 36 appartements, qui propose ainsi une résidence sécurisée aux prestations de qualité. Certains appartements conçus comme des maisons de ville, permettent de profiter de beaux jardins et d’espaces d’extérieurs agréables en toute saison. Modernité, sécurité, confort et intimité reflètent les atouts de cette résidence.

Cerenicimo propose 10 appartements en 2 pièces à la commercialisation, accessibles à partir de 190.281 € TTC (1) avec un rendement moyen de 3, 21% TTC/TTC (2). Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022.

La réalisation de la résidence a été confiée à NG promotion, une entreprise créée en 2006, avec 350 réservations par an et 35 collaborateurs. NG promotion est un promoteur avec une expertise et un savoir proposant des prestations de qualité notamment en collaborant avec des artistes réputés.