Magic Software et Preste, partenaires complémentaires sur les projets Industrie 4.0

Objectif : mieux prédire et mieux piloter pour plus de performance dans la production manufacturière !

Magic Software [NASDAQ / TASE: MGIC], fournisseur mondial de solutions d’intégration de bout en bout et de services IT, présent sur le marché depuis plus de 3 décennies, va collaborer avec la start-up Preste, spécialiste en Intelligence Artificielle, afin de donner aux entreprises manufacturières les moyens de mieux piloter leurs indicateurs et de mieux prédire les événements dans leurs processus d’activité.

« La collaboration de Magic Software et de Preste sur les projets Industrie 4.0, répond aux difficultés de l’industrie dans l’adoption de l’IA. En facilitant l’interconnexion en douceur de systèmes hétéroclites et l’agrégation des données, cela nous permet d’exploiter au mieux nos algorithmes. Avec ce partenariat, Preste est ravi d’apporter au marché un service intégré axé sur la donnée pour l’industrie 4.0 » témoigne Thibaut Soubrié, CEO de Preste.

L’intégration à l’heure de l’Industrie 4.0

Magic Software a beaucoup capitalisé sur son expertise des technologies Middleware avec sa plateforme d’intégration Magic xpi. Un grand nombre de connecteurs « data et processus », permet ainsi des retours sur investissements élevés lors des projets d’intégration d’applications. Près de 40% des clients ayant éprouvé ses bienfaits (agilité, low code, delivery) sont dans les secteurs de l’industrie.

Depuis 2 ans, Magic a développé une stratégie dédiée au secteur des industries manufacturières. Avec l’arrivée de sa plateforme FactoryEye, les clients entrent de plein pied dans l’industrie 4.0.

En effet, de la collecte des données de production, à l’intégration vers les applications d’entreprises (MES, ERP, CRM, Supply Chain…) jusqu’à leur analyse approfondie, l’objectif est de permettre en temps réel une meilleure maîtrise des indicateurs clés de performance. Ce type de solution permet de digitaliser les différentes étapes des processus manufacturiers au rythme souhaité et sans révolution.

Associer plateforme de Digitalisation et expertise sur la Data !

L’industrie 4.0 a bénéficié des récentes avancées de l’apprentissage automatique et de la science des données, notamment parce qu’elle en produit beaucoup ! Les modèles algorithmiques sur mesure de Preste apportent de nouvelles réponses à des problématiques hautement stratégiques : l’optimisation des paramètres de production, de la consommation énergétique, la prédiction des pannes, l’amélioration des rendements, du contrôle qualité, le respect des normes, la gestion dynamique des stocks, l’optimisation de la logistique, etc.

La mise en œuvre de ces modèles, combinée à l’offre logicielle de Magic, apporte une valeur prédictive, précieuse aux entreprises.

« Dans les secteurs manufacturiers, avec l’accélération de la digitalisation, les solutions logicielles modernisent toute la production et son environnement. Il devient alors nécessaire d’apporter beaucoup d’intelligence par l’analyse des données pour mieux servir le pilotage de KPI, notamment. Nous avions besoin d’une expertise avec des partenaires spécialistes Data et nous sommes heureux de la relation nouée avec Preste. » explique David Ganem, Directeur Commercial Industrie chez Magic Software France.

A propos de Magic Software

Magic Software aide les Entreprises à optimiser leurs processus métiers et à faire interagir les applications entre-elles : CRM, ERP, MES, PLM, SCM (Supply-Chain), etc.

Forte de 35 ans d’expérience, 24 bureaux régionaux, des milliers d’installations dans le monde, et des alliances stratégiques avec les leaders mondiaux de l’informatique, Magic Software, avec ses partenaires, facilite l’implémentation de nouvelles technologies et augmente l’efficacité de ses clients.

Magic Software https://www.magicsoftware.com/

Magic Factory Eye https://www.magicsoftware.com/integration-platform/factoryeye/

A propos de Preste

Preste est une entreprise d’intelligence artificielle basée à Paris et à Kiev.

Elle développe des solutions d’Apprentissage Automatique & de Science des Données pour les entreprises : vision par ordinateur, traitement du langage naturel, prédiction, recommandations dynamiques & graphes.

Plus d’informations : https://www.preste.ai/