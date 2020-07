NOMINATION : WILLIAM BALAS REJOINT PROOVSTATION AU POSTE DE HEAD OF SALES

ProovStation, le premier portique au monde intégrant des technologies d’intelligence artificielle et 3D pour scanner automatiquement les véhicules, renforce ses équipes avec la nomination de William Balas au poste de Responsable des ventes et du développement commercial. Il était précédemment en poste chez Charlatte Autonom, joint-venture spécialisée dans des solutions de tracteurs autonomes pour les sites industriels et les aéroports, et chez Navya, leader français des systèmes de conduite autonome. Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance de la société nécessitant de se doter d’une organisation commerciale et d’une force de vente structurée.

Depuis sa mise sur le marché début 2020, ProovStation rencontre un franc-succès auprès des professionnels du secteur automobile. Outre la signature de deux contrats majeurs avec BCA Group, leader européen du remarketing de véhicules d’occasions, et le Groupe Charles André, acteur européen majeur dans le secteur du transport et de la logistique aux industriels, de nombreuses demandes affluent du monde entier. L’arrivée de William Balas va ainsi permette à ProovStation de soutenir cette croissance, mais également d’entamer une démarche de développement commercial proactive de sa solution.

Dans cette optique, William Balas participera à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’offre Produit. Il aura en charge la gestion de l’ensemble des processus de vente et s’occupera de la gestion des comptes clients/partenaires/distributeurs nouveaux et existants. Enfin, pour être épaulé dans ses missions, il recrutera et managera une équipe dédiée.

Titulaire d’un Master 2 Business Administration spécialité Vente et Marketing à ESDES Lyon Business School, William Balas a travaillé pendant presque dix ans pour diverses entreprises qui lui ont permis de développer des compétences tant techniques que commerciales afin de prospecter de nouveaux clients, de les fidéliser et d’acquérir une bonne compréhension de leurs attentes, notamment sur le marché des transports et de l’automobile.

En effet, après 5 années passées en tant que responsable des ventes chez Danone Waters (2012- 2017) William Balas décide de rejoindre le secteur de transports et de l’automobile. De 2018 à 2020, il occupe ainsi le poste de Responsable du développement commercial Europe chez Navya.

En parallèle, il rejoint en 2019 Charlatte Autonom, créée en octobre 2018 par NAVYA et Charlatte Manutention, l’un des principaux fabricants mondiaux de véhicules industriels et aéroportuaires électriques et thermiques. Nommé responsable des ventes, il a la charge de la stratégie de mise sur le marché des solutions de la joint-venture

Désormais à la recherche de nouveaux challenges, William Balas mettra son expertise commerciale et sa maitrise des ventes au service du développement de ProovStation avec pour ambition d’accélérer le déploiement commercial du portique et de devenir la référence mondiale des solutions d’inspection automatisée.

A PROPOS DE PROOVSTATION

Proovstation est une start-up de DeepTech spécialisée en Computer Vision. Son ambition est d’industrialiser, automatiser et standardiser le processus d’inspection automobile mondiale. Sa mission est de réduire le coût total de l’inspection des voitures et à accroître l’efficacité de l’ensemble du processus afin d’améliorer l’expérience client et collaborateur. ProovStation est un scanner automobile High Tech qui réalise à l’aide de technologies optiques combinées un Scan 360° du véhicule en 3 secondes. Une telle approche permet de couvrir tous les angles et de capturer l’ensemble des dommages de l’ordre du millimètre. La Station vient identifier, quantifier et localiser l’ensemble des dégâts présent sur le véhicule grâce son Intelligence Artificielle. Puis elle émet un rapport horodaté, géolocalisée et sécurisée via la BlockChain. Les clients de ProovStation ont ensuite accès aux Services SaaS (Devis automatique de remise en état ; Pricing automatique du véhicule pour la revente ; Check In/Check Out, Identification du véhicule ; Photo Studio 2D/3D ; Gestion de l’activité)