Yamaha Motor – 65 ans d’innovation, de passion et d’inspiration

Yamaha Motor Europe est fière d’honorer ce 1er juillet le 65e anniversaire de la marque avec la création d’une rubrique « À propos de Yamaha » sur son site internet. Les différents contenus inédits traitent d’évènements internationaux, européens ou français, commémorent des faits marquants de notre histoire, détaille notre mission et nos activités.

Yamaha est une entreprise créatrice de Kando*, tel que le voulait son fondateur Genichi Kawakami. Offrir de nouvelles sensations et une vie plus épanouissante aux individus a toujours été la mission principale de Yamaha et son parcours, émaillé de victoires et de machines révolutionnaires, l’atteste clairement.

Depuis la création de Yamaha, la compétition sportive est une composante de son ADN : nos succès sont développés dans la section « Notre histoire » du site. Les utilisateurs peuvent remonter le temps et découvrir l’épopée de Yamaha sur circuit, sur route, en tout-terrain, en MotoGP, Championnat du monde de motocross FIM, Championnat du monde Superbike ou dans les différents classements nationaux.

Certains des produits emblématiques de Yamaha sont décryptés : la référence DT-1, l’exaltante YZ250, la très racée supersport R1, le tout premier moteur hors-bord P-7, le puissant F425A XTO, le robuste Grizzly 700 EPS ATV ou encore l’innovant SSV YXZ1000R. Les visiteurs peuvent déjà redécouvrir les véhicules majeurs de Yamaha, ceux qui ont changé les marchés pour lesquelles ils étaient destinés. Cette section est amenée à s’amplifier dans les mois à venir.

Les coulisses qui impliquent clients et employés seront à découvrir dans la rubrique « Nos activités ». Des informations sur les activités sportives et sur l’entreprise seront aussi développées. Tous ces contenus renforcent l’expérience Kando* que Yamaha propose avec innovation, enthousiasme, confiance, avec de l’émotion et en nouant des liens.

Venez découvrir la nouvelle section « À propos de Yamaha » : https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/a…

Yamaha continue de marquer l’histoire et son public pourra découvrir dans cette nouvelle rubrique, informations, réalisations ou anecdotes, qui seront également relayées par le biais des réseaux sociaux, compétition ou corporate de la marque. Restez connecté pour en savoir plus.

Avec la pandémie de COVID-19 qui affecte la vie de millions de personnes dans le monde, Yamaha souhaite à chacun de demeurer en sécurité et en bonne santé au cours de cette période difficile, et autant que possible, de profiter avec passion de ses activités et des produits Yamaha.

*Kando est un mot japonais qui décrit le sentiment de profonde satisfaction et d’enthousiasme intense que nous ressentons lorsque nous sommes face à quelque chose d’une valeur exceptionnelle.