Premières livraisons de l’ID.3 1st début septembre

Le calendrier définitif du lancement de la famille ID. de Volkswagen a été établi : les commandes fermes des 30 000 modèles en édition limitée de l’ID.3 1st pourront être passées à compter du 17 juin. Pour les remercier de leur fidélité à la marque, Volkswagen offre à toutes les personnes qui ont pré-commandé et qui souhaitent prendre possession de leur ID.3 1st le plus rapidement possible une adhésion au 1st Mover Club. Les livraisons de l’ID.3 1st aux « First Movers » commenceront début septembre.

« L’offensive électrique à grande échelle de la marque Volkswagen prend enfin la route avec l’ID.3. Cette voiture illustre parfaitement notre mission qui consiste à fournir une mobilité localement exempte d’émissions, adaptée à un usage quotidien et abordable pour tous », explique Ralf Brandstätter, Directeur des Opérations de la marque Volkswagen.

Adhésion à l’ID.3 1st Mover Club

Les personnes qui ont pré-commandé l’ID.3 peuvent choisir entre deux options : premièrement, la livraison de leur ID.3 1st début septembre, combinée à une adhésion à l’ID.3 1st Mover Club. Cette adhésion comprend divers avantages pour les clients ainsi qu’une mise à jour logicielle pour deux fonctions digitales supplémentaires début 2021. En effet, au moment de la sortie du modèle en septembre, la fonction App Connect et la fonction réalité augmentée de l’affichage tête haute n’auront pas encore été activées.

Les clients avec un peu plus de patience pourront choisir la deuxième option lors de la signature de leur contrat d’achat de l’ID.3 1st – avec une date de livraison au quatrième trimestre de 2020. Au moment de la remise des clés, cette version plus tardive sera équipée de toutes les fonctions.

« Les personnes qui ont pré-commandé notre ID.3 ont enfin reçu le feu vert tant attendu qui va leur permettre de profiter d’un plaisir de conduite sans émission, note Jürgen Stackmann, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des Ventes. Pour les remercier de leur fidélité à la marque et de leur patience pendant la longue attente qui a précédé l’ouverture des commandes, nous offrons à tous ceux qui souhaitent prendre possession de leur ID.3 1st au mois de septembre une adhésion à l’ID.3 1st Mover Club. »

En créant cette communauté, Volkswagen offre à tous les « ID.3 1st Movers » un lieu d’échange d’expérience en plus d’une ligne directe avec Volkswagen. Il sera ainsi possible de traiter directement les demandes des clients, mais aussi de collecter des informations sur l’utilisation quotidienne du véhicule et des commentaires de la part des premiers conducteurs de l’ID.3 en vue de futurs développements. « En guise de remerciement, tous les 1st Movers qui achèteront leur véhicule en leasing ne paieront pas de loyer au cours des trois premiers mois », ajoute Jürgen Stackmann.

Le système de commande des modèles ID.3 de la gamme standard débute quatre semaines plus tard et les personnes qui ont pré-commandé une ID.3 1st Edition ont la possibilité exclusive de rejoindre le 1st Mover Club jusqu’à cette date.

« Les derniers mois de travail dans des conditions compliquées liées à la pandémie ont été particulièrement difficiles pour l’ensemble de l’équipe de l’ID.3, ajoute Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de l’Electro-Mobilité. Cela rend le lancement imminent sur le marché de l’ID.3 encore plus important. Une conduite localement exempte d’émissions, les normes de qualité les plus élevées et une expérience de conduite fascinante – c’est ce qu’offre la nouvelle ID.3. »

ID.31st– édition de lancement limitée

La première édition de l’ID.3 est équipée d’une grande batterie de 58 kWh alimentée par un moteur électrique placé sur l’essieu arrière. Elle génère 150 kW et délivre un couple maximal de 310 Nm, ce qui lui permet d’atteindre 60 km/h en 3,4 secondes avec un seul rapport, un plaisir de conduite garanti.

L’ID.3 1st est livrée avec un crédit de recharge d’un an et est disponible en trois configurations fixes basées sur les souhaits les plus répandus des clients. Ces derniers ont pu, en outre, choisir la couleur de la carrosserie et de l’habitacle du véhicule.

La version de base de l’ID.3 1st est proposée à moins de 40 000 € (hors bonus écologique de 7000€*) et comprend un système de navigation, une radio numérique DAB+, la climatisation Air Care Climatronic avec réglage bi-zone, des sièges avant et un volant multifonction chauffant, des accoudoirs à l’avant, la recharge rapide en courant continu à 100 kW ou en courant alternatif à 11 kW et des jantes alliage de 18 pouces. Parmi les fonctions de série figurent entre autres le Light Assist, la commande vocale et « ID. Light » dans l’habitacle.

L’ID.3 1st Plus (proposée à moins de 45 000 € – hors bonus écologique de 7000€*) dispose en outre d’une caméra de recul ‘Rear View’ et du système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Advanced ». L’habitacle de l’ID.3 1st Plus comprend également une console centrale avec deux ports USB-C supplémentaires à l’arrière. À l’extérieur, les vitres surteintées, le pack Style extérieur Argent, les projecteurs IQ. Light – Matrix LED, des feux stop à LED avec clignotant dynamique et des jantes alliage 19 pouces font partie de l’équipement.

Dans la version haut de gamme, ID.3 1st Max proposée à moins de 50 000 € (hors bonus écologique de 3000€*), ces éléments sont complétés par un affichage tête haute à réalité augmentée, deux haut-parleurs supplémentaires, un grand toit panoramique et des jantes alliage R Gmbh 20 pouces. Cette série d’équipement est complétée par l’assistant de conduite Travel Assist, avec assistant de changement de file Side Assist et l’Emergency Assist, ainsi que de la fonction de téléphonie Comfort avec chargement par induction. Des sièges confortables, avec réglage électrique et fonction de massage pour les sièges avant, complètent l’équipement de l’ID.3 1st Max.

Des milliards investis dans l’électro-mobilité

Dans le cadre de son offensive électrique, la marque Volkswagen prévoit de proposer des véhicules électriques dans tous les principaux segments d’ici à 2022. Volkswagen souhaite devenir le leader mondial de l’électro-mobilité dans les années à venir et a donc décidé d’investir 33 milliards d’euros dans l’ensemble du Groupe d’ici à 2024, dont 11 milliards d’euros rien que pour la marque Volkswagen. Celle-ci devrait produire 1,5 million de véhicules électriques d’ici à 2025.