Plonger dans une conversation en ligne autour du futur de la mobilité, interagir directement, se divertir en apprenant : c’est ce que propose le chatbot WATT du Groupe Renault.

Avec WATT, le Groupe Renault expérimente une nouvelle manière de raconter son histoire auprès d’une cible connectée. Une cible tournée vers l’avenir qui s’intéresse aux nouvelles formes de la mobilité : connectée, partagée, autonome et surtout durable. Ce dispositif innovant de communication directe sera accessible sur Facebook Messenger.

L’expérience conversationnelle à l’ère de l’intelligence artificielle

Avec cette innovation, le Groupe Renault devient un média à part entière en expérimentant une manière innovante de raconter son histoire, de susciter la conversation et d’enrichir ses relations et d’être à l’écoute d’une cible connectée. WATT permettra aussi d’adresser et d’attirer des cibles nouvelles et plus jeunes. Une cible tournée vers l’avenir qui s’intéresse naturellement aux nouvelles formes de la mobilité : connectée, partagée, autonome et surtout durable. Une cible cosmopolite et multiculturelle puisque WATT conversera en anglais avec des utilisateurs venus du monde entier.

WATT est un chatbot imaginé par le Groupe Renault en collaboration avec JAM. « Chat » comme discussion en ligne et « bot » comme robot. Ce chatbot, connu aussi sous le nom d’ « agent conversationnel », sera installé sur le Facebook Messenger du Groupe Renault et accessible gratuitement à tous : clients, fans de d’automobile, ou simplement curieux d’en savoir plus sur la mobilité de demain. La seule condition étant d’avoir un profil Facebook pour accéder au réseau social.

Le Groupe Renault propose une expérience engageante pour un temps d’échange privilégié basé sur le pouvoir de la conversation. WATT adoptera un ton décontracté, pédagogique et ludique.

Le Groupe Renault a choisi de surnommer WATT ce compagnon d’un nouveau genre pour deux raisons.

D’abord, WATT est là pour répondre à des questions (WHAT?).De plus, en tant que pionnier et expert de la mobilité électrique en Europe, le Groupe Renault aime les mots qui font écho à cet engagement.

La mobilité de demain comme fil rouge

WATT est un chatbot spécialiste des questions sur le futur de la mobilité !

De la Smart City en passant par l’électrification de la gamme Renault, ou l’innovation en cours dans l’industrie automobile, il donnera accès aux tendances et aux actualités du secteur.

Pour donner vie au projet, Le Groupe Renault a choisi de travailler avec l’une des startups françaises les plus reconnues pour son savoir-faire conversationnel, Jam. La startup a développé son propre chatbot média au sein de Facebook Messenger qui réunit une communauté de 600.000 jeunes de 15 à 25 ans et est considéré par Facebook comme le chatbot média de référence. Comme Jam, le Groupe Renault croit au pouvoir de la conversation et grâce à WATT le groupe sera davantage à l’écoute de sa communauté pour imaginer au mieux l’avenir avec elle.

La première session programmée début juillet permettra d’aborder l’expertise du Groupe Renault dans le domaine du véhicule utilitaire.