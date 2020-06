BMW Group France confie à SOCOTEC la labellisation de plus de 200 concessions à la sécurité sanitaire

BMW Group agit de manière responsable à sa relance, notamment à la faveur du soutien gouvernemental à la filière, et a choisi le groupe SOCOTEC pour son expérience sur la gestion du risque sanitaire dans des secteurs d’activité variés notamment ceux dits sensibles et à risques. Leurs protocoles sanitaires sont éprouvés et leur expérience dans les filières les plus contraignantes en matière d’hygiène, ainsi que leur comité scientifique et technique sont recherchés pour établir les bonnes routines sanitaires dès le redémarrage d’une activité et permettre la labellisation.

Vincent Salimon, Président du directoire BMW Group France, précise « Nos activités ont été ralenties et nous avons dès le début mis en place les protocoles sanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation du COVID-19, notamment sur les sites restés ouverts pour répondre aux demandes urgentes de nos clients mobilisés dans la lutte contre la pandémie. Nous avons anticipé la mise en place des protocoles stricts pour garantir la sécurité et la santé de nos clients et collaborateurs dès la réouverture de nos concessions fin avril. Ce partenariat avec SOCOTEC et le label de sécurité sanitaire prouvent combien l’excellence de notre service client est au cœur de nos préoccupations, que nous ne transigeons pas avec la santé, alors que le virus est toujours présent, et que le retour à la mobilité individuelle est l’un des effets notoires de cette crise. »

Pour Hervé Montjotin, Président du groupe SOCOTEC : « La filière automobile a besoin de notre soutien. En tant que spécialistes du risque et en particulier de la gestion de la sécurité sanitaire, les aider à relancer leur activité en rassurant leurs clients et leurs équipes est essentiel. Le plan gouvernemental fait revenir en concession les consommateurs, ils doivent savoir que BMW Group applique les protocoles sanitaires strictement, c’est en cela que nous les aidons. Le redémarrage de notre économie est un impératif, sa mise à l’arrêt à ce point est inédite et tous nos efforts sont dirigés vers le soutien à un redémarrage rapide, notamment dans des filières où la France est attractive ».