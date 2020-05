Monite, l’application d’information en temps réel sur les produits défectueux ou dangereux

Chaque année, des milliers de produits arrivent sur le marché et constituent une menace sérieuse pour les consommateurs. Pour connaître tous les risques, il faudrait vérifier presque quotidiennement les différentes sources officielles d’alertes sur les produits. Ce travail chronophage est désormais effectué par l’application Monite, spécialisée dans la sécurité des produits. Véritable service d’alertes en temps réel, cette nouvelle application disponible sur iOS ou Android, surveille les menaces qui pèsent sur ses utilisateurs. Une notification push est envoyée pour informer sur les produits nocifs, que ce soit par les marques ou les magasins sélectionnés par l’utilisateur.

Toutes les alertes sur les produits en une seule application

Un fil métallique dans une boîte d’ananas, des jouets d’enfants empoisonnés, des voitures présentant de graves défauts de série ou des médicaments contaminés : les dangers peuvent être partout. Avec Monite, toutes les alertes de produits sont centralisées en une seule et même application agrégeant des informations issues de 50 institutions nationales et internationales. Pour la France, les sources sont notamment la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraude), le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Alim’Agri), l’ANSM (L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), le système d’alerte rapide de l’UE pour la protection des consommateurs RAPEX, ainsi que les fabricants en direct. Le résultat est une base de données de produits actualisée, triée par catégories, comme l’alimentation, l’industrie automobile ou les produits pour enfants.

Notifications personnalisées

Afin que les consommateurs reçoivent les bonnes alertes, Monite les informe par des messages push personnalisés. Les utilisateurs de l’application définissent des termes de recherche spécifiques pour les produits ou les marques avec lesquels ils entrent en contact. Il peut s’agir de la marque de leur voiture, du magasin où ils font leurs courses ou d’une catégorie générale de produits comme les produits pour bébés. Les notifications peuvent également être définies pour des tableaux cliniques spécifiques (par exemple, le diabète) ou pour des allergies ou intolérances (par exemple, le gluten). Dans tous les cas, les utilisateurs sont immédiatement informés des dangers pour eux-mêmes et leurs proches. Inversement, ils peuvent se sentir en sécurité si aucune notification n’est envoyée. L’application permet également aux utilisateurs de partager les alertes par email ou SMS.

Contrôle de sécurité rapide à l’aide d’un scanner de codes-barres

Monite aide également ses utilisateurs à prendre des décisions au moment de l’achat. L’application a une fonction de recherche et un lecteur de codes-barres avec lesquels les consommateurs peuvent vérifier la sécurité des produits depuis le magasin dans lequel ils se trouvent.

Monite soutient la protection des consommateurs en France et à l’étranger. L’application recueille des informations provenant de 15 pays européens. Les utilisateurs peuvent donc également recevoir des alertes sur les produits de différents pays. Cela est particulièrement utile lors de longs séjours à l’étranger ou dans des régions proches des frontières.

L’application est disponible en version premium (0,99 euro par mois) ainsi qu’en version gratuite avec des fonctions réduites et prend en charge les appareils Android et iOS.

Pour plus d’informations sur l’application Monite et pour la télécharger : https://monite.app/fr/

L’application est téléchargeable sur App Store et Google store.

A propos de Getwise

Getwise Sp. z o.o., basée à Varsovie, est une société qui crée et développe des entreprises en s’appuyant sur le meilleur du digital, des nouvelles technologies et des tendances. Getwise teste et lance des solutions qui ont pour vocation de changer la vie quotidienne des citoyens et consommateurs. C’est ainsi que l’application Monite a vu le jour, avec pour objectif d’aider les gens à prendre des décisions en toute sécurité et en toute connaissance de cause. Un autre projet dans le secteur du yachting définit une nouvelle approche pour mettre en relation les marins avec les propriétaires de yachts. Grâce à la synergie entre les personnes, la technologie et les entreprises, Getwise facilite la vie les consommateurs.