Nouveau Mokka : Opel met l’accent sur la dénomination des modèles

Une voiture d’une seule pièce. Précise, simple, et de grande qualité: voici comment se présente le nouvel Opel Mokka. Parfaitement en phase avec le nouveau design des deux axes formant la boussole développée par Opel sous le nom d’Opel Compass, et présentant des proportions idéales. L’avant de la prochaine génération de Mokka regroupe des équipements absolument remarquables, et parvient à associer rigueur et personnalité – comme un top model allemand sur un shooting. Cette rigueur se retrouve partout, dans chaque détail, en particulier dans la façon d’identifier le modèle Mokka. Elle est toute nouvelle, comme l’ensemble de la voiture, avec une police de caractères spécialement conçue qui forme le mot «Mokka» de manière technique, fluide et vivante. Un nom et un emblème au centre d’une nouvelle génération de véhicules. C’est le cas aussi du nouveau Mokka par lui-même, première Opel portant fièrement son nom au centre du hayon, sous le légendaire symbole à l’éclair. Ainsi, le nom est parfaitement lisible par tous, puisqu’Opel délaisse les mentions supplémentaires telles que le niveau de finition ou la cylindrée. Le nouvel Opel Mokka ne porte que le nom de «Mokka» – ou «Mokka» avec un petit «e» dans le cas de la version tout électrique à batterie.

«Le graphisme du nom du modèle illustre la précision absolue du nouveau Mokka,» explique Mark Adams, vice-président du design chez Opel. «Le lettrage très travaillé est étiré en format paysage, avec des lettres très espacées qui soulignent la largeur du véhicule. La dénomination positionnée au centre est dans le droit fil de la philosophie de design Opel Compass, qui veut que les principaux éléments visuels soient disposés le long de l’axe vertical et de l’axe horizontal. Le Mokka-e électrique est le signe de l’entrée dans une nouvelle ère pour la marque Opel. La forme et la fonction sont parfaitement associées. Il est allemand, en toute simplicité.»

La prochaine génération d’Opel Mokka bénéficie d’une conception inédite, et les livraisons aux premiers clients commenceront au début de 2021.

Opel Compass: l’identité visuelle des futurs modèles

La nouvelle génération de Mokka révèle pour la première fois le nouveau thème des faces avant et arrière des futurs modèles Opel. La boussole «Opel Compass» organise les éléments du design de la nouvelle physionomie Opel autour de deux axes forts qui viennent se recouper dans le Blitz. Le légendaire logo de la marque devient plus que jamais le point focal. La nervure centrale du capot représente l’axe vertical, qui devient encore plus affirmé et plus pur dans son exécution. L’axe horizontal est symbolisé par la signature typique en forme d’aile des feux de jour, lequel continuera d’être renforcé et développé sur toutes les futures Opel. Le thème se répète à l’arrière et exprime toute la pureté de l’Opel Compass, le Blitz venant solidement sécuriser la ligne horizontale formée par les feux arrière en forme d’aile et la ligne verticale constituée par l’aileron de l’antenne de toit et la profonde nervure du bouclier.