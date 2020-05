Netatmo élargit sa gamme Sécurité et lance sa Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène

Netatmo, leader des objets intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable, dévoile sa nouvelle Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène intégrée.

La Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène intégrée Netatmo alerte l’utilisateur en temps réel en cas d’intrusion et fait fuir les cambrioleurs. Elle fait la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin et avertit immédiatement l’utilisateur lorsqu’elle détecte une activité suspecte. Celui-ci peut agir aussitôt et déclencher à distance l’alarme de 105 dB pour faire fuir les intrus. Toutes les fonctionnalités de la Caméra Netatmo sont disponibles sans frais d’abonnement.

« La Caméra Extérieure avec Sirène renforce la sécurité du domicile et offre à l’utilisateur un moyen de dissuader l’intrus avant que celui-ci n’ait pu pénétrer dans son domicile » déclare Fred Potter, Fondateur de Netatmo et CTO du programme Eliot de Legrand. « Conçue pour garantir la meilleure expérience de la maison intelligente, la Caméra Extérieure avec Sirène est un produit utile et fiable, sans abonnement ni notifications intempestives, qui garantit la sécurité des données de nos utilisateurs. »

Cette nouvelle Caméra vient élargir la gamme de produits Sécurité de Netatmo. L’utilisateur a désormais le choix entre la Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène et la Caméra Extérieure Intelligente sans sirène.

La Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène, pour partir l’esprit tranquille

La Caméra Netatmo permet à l’utilisateur de garder un lien avec sa maison via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur même s’il est à des milliers de kilomètres, 24h/24 et 7j/7.

Installée à l’extérieur de la maison, la Caméra analyse en temps réel si un individu s’approche de l’habitation, si une voiture pénètre dans l’allée ou si un chien se promène dans le jardin. Ainsi, elle alerte l’utilisateur avec une notification précise et une vidéo lorsqu’un évènement se produit à l’extérieur de chez lui. Si un intrus est détecté, l’utilisateur peut déclencher la Sirène de la Caméra pour le faire fuir.

Par exemple, si l’utilisateur se trouve sur son lieu de travail et que la Caméra détecte un intrus dans son jardin, celui-ci recevra une alerte sur son smartphone avec la vidéo de l’évènement. Il pourra ensuite déclencher manuellement la Sirène et son alarme assourdissante de 105 dB depuis l’application Netatmo Security pour faire fuir l’intrus.

Notifications entièrement personnalisables

Les paramètres de la Caméra Extérieure avec Sirène sont entièrement personnalisables. L’utilisateur peut désactiver les enregistrements ou les notifications au cas par cas. Pour chaque détection – personne, voiture ou animal – l’utilisateur définit si la Caméra envoie une notification et enregistre une vidéo ou non.

La fonction Alert-Zones permet à l’utilisateur de définir des zones spécifiques de détection : autour de l’abri de jardin, du portail, de la porte du garage, etc. La Caméra le notifie uniquement lorsqu’un évènement se produit dans ces espaces précis.

Protection jour et nuit

La Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène possède une caméra Full HD de 1080p, et offre ainsi des images de grande qualité en très haute définition quelle que soit la luminosité. Son objectif grand angle de 100 degrés et son champ de détection de 20 mètres assurent une couverture considérable.

Afin de surveiller le domicile et garantir une excellente vision de nuit, la Caméra est dotée d’une vision nocturne infrarouge.

Elle possède aussi un système d’éclairage intelligent intégré. En cas d’alerte, l’éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus.

L’utilisateur paramètre cet éclairage intelligent via l’application Netatmo Security. Il décide par exemple si l’éclairage se met automatiquement en marche quand un mouvement est détecté pour éloigner un éventuel rodeur, ou simplement pour éclairer le porche de la maison à l’arrivée d’une personne.

Aucun frais d’abonnement et des données protégées

Toutes les fonctionnalités de la Caméra Extérieure avec Sirène sont accessibles sans abonnement.

Les vidéos sont stockées directement sur la carte microSD incluse, sans frais supplémentaires. Cette carte étant chiffrée, cela assure un niveau de protection supérieur de son contenu. Les intrus potentiels n’ont donc pas accès aux images de la Caméra.

Les vidéos peuvent également être transférées et archivées sur Dropbox ou sur le serveur FTP personnel de l’utilisateur.

Compatibilité avec les plateformes d’interopérabilité

La Caméra est compatible avec Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant. Ainsi, l’utilisateur peut créer des scénarios personnalisés pour connecter sa Caméra à d’autres appareils connectés de la maison, selon différentes combinaisons.

Par exemple, il peut décider que toutes les lumières extérieures s’allument en rouge lorsqu’un véhicule est détecté sur sa propriété.

Installation rapide et facile

La Caméra Extérieure avec Sirène s’installe en un tour de main. La Sirène est intégrée à la Caméra et ne requiert pas d’installation additionnelle.

Ainsi, la Caméra Extérieure avec Sirène s’installe comme une caméra extérieure classique. Il suffit de la positionner à la place d’un éclairage existant ou autre emplacement stratégique pour bien surveiller sa maison, puis de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile.

L’utilisateur contrôle la Caméra à distance et profite de toutes ses fonctionnalités via l’application Netatmo Security, depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.

Un design élégant qui résiste aux intempéries

La Caméra Extérieure avec Sirène Netatmo a été conçue pour résister au temps et à la météo. Elle est composée d’aluminium, de verre et de plastique ultra résistants protégés contre les UV. Protégée contre l’eau et l’humidité grâce à la technologie HZO, elle brave toutes les intempéries.

Disponibilité

La Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène Netatmo est vendue au prix de 349,99€. Elle sera commercialisée à partir du 9 juin 2020 sur www.netatmo.com, Amazon.fr, LeroyMerlin.fr et chez Boulanger. La Caméra peut être précommandée des maintenant sur www.netatmo.com, Amazon.fr et chez Boulanger.

La Caméra Extérieure Intelligente sans sirène est disponible au prix de 299,99€ dans les mêmes enseignes ainsi que chez Darty, Fnac et Castorama.

L’application Netatmo Security est gratuite et compatible avec les iPhones, à partir de la version iOS 9, et les smartphones Android à partir de la version 5.0. L’application web Netatmo est disponible sur MAC et PC.