MiR lance des sessions de formations techniques virtuelles sur la robotique mobile collaborative

Mobile Industrial Robots (MiR) lance une série de formations techniques virtuelles sur la robotique mobile collaborative. Suite au succès de la première édition, qui était consacrée à la programmation de robot MiR et revenait sur la meilleure façon de créer des cartes et définir les missions à exécuter par les robots mobiles collaboratifs, deux autres sessions de formations virtuelles sont prévues le 28 mai et le 4 juin.

Elles porteront respectivement sur le MiR Fleet – le système de gestion de flotte des robots mobiles de MiR et sur les communications des robots via les logiciels Modbus et REST API. Construites sur le même modèle que la précédente, ces formations s’articuleront autour de différents temps forts de 5 à 15 minutes : une brève présentation de la gamme de produits et de tops modules proposés par la société danoise MiR, une introduction et un développement du thème à l’étude, des exemples/cas d’utilisation et enfin un temps pour les questions/réponses.

Formation « MiR Fleet » :

La formation MiR Fleet du 28 mai (16h00 – 17h00) présentera les principales caractéristiques de l’outil de gestion de flotte des robots mobiles collaboratifs de MiR : le MiR Fleet. Elle abordera en détail le processus à déployer pour gérer une flotte et reviendra sur les exigences du système. À l’issue, vous serez capable :

– De démarrer et connecter un robot ;

– D’éditer une carte et de programmer une mission ;

– D’attribuer les missions automatiquement ;

– De maîtrisez le fonctionnement général (charge, position d’attente du robot, communication avec les ascenseurs, etc.).

Formation « Communication entre MiR et les dispositifs externes » :

La formation Communication entre MiR et les dispositifs externes du 2 juin (16h00 – 17h00) a pour objectif de présenter les différents types de communication qui peuvent être établis avec les robots MiR et de donner des exemples de leur fonctionnement. Deux types de moyens de communication seront étudiés : Modbus et REST API.

Les robots autonomes de MiR, du MiR100 au MiR1000 sont capables d’accomplir de nombreuses tâches – que ce soit pour porter, tracter ou pousser des charges – permettant de faciliter le transport interne de marchandises et la logistique dans les secteurs de la fabrication et de la santé. Les solutions robotiques proposées par Mobile Industrial Robots sont ainsi flexibles, customisables, adaptées aux besoins des entreprises et leur garantissent un retour sur investissement rapide et élevé.

