Magnum® collecte des fonds à destination des femmes africaines productrices de cacao grâce à une exposition d’art numérique qui imagine le monde post-confinement

Magnum, ambassadeur mondial du plaisir, s’associe à l’ONG 100WEEKS et à des artistes émergents du monde entier pour créer une exposition numérique baptisée « Pleasure Imagined ». Celle-ci sera accessible dès le 20 mai dans son intégralité sur le site de la marque, https://www.magnumicecream.com/fr/campaigns/pleasureimagined.html et relayée sur son compte Instagram officiel (@Magnum).

Imaginer les petits plaisirs de demain

L’exposition « Pleasure Imagined » réunit 12 artistes talentueux repérés par Magnum® qui ont utilisé les images désormais célèbres des rues désertées à cause du confinement comme toile de fond pour imaginer le « monde d’après ». Ces œuvres célèbrent les plaisirs d’une époque où les restrictions liées à la distanciation sociale sont levées, où chacun peut de nouveau retrouver ses proches et s’accorder des petits moments de plaisir. Ainsi, à Madrid, des ballons s’élèvent dans les airs, tandis que les rues de São Paulo s’émeuvent d’une demande en mariage inspirée par Magnum®… Les artistes ont mise en œuvre toute une gamme de techniques numériques pour représenter cette aube nouvelle.

Dès le 25 mai, Magnum® publiera chaque jour une nouvelle création sur son compte Instagram. Celle-ci pourra ensuite être téléchargée à partir du site web de la marque. L’artiste franco-ivoirienne Aurélie Durand a donné le coup d’envoi de l’exposition avec une œuvre afro-pop inspirée de son héritage culturel et reconnaissable entre toutes par son style unique. Cette création sur mesure laisse voir une collision de couleurs, sublimant une photographie originale de la basilique Notre-Dame-de-la-Paix à Yamoussoukro. Cette image a été prise par son propre père en 1991 lors d’un voyage en famille en Côte d’Ivoire, un pays où Magnum s’approvisionne majoritairement en cacao.

« En tant qu’artiste, je m’efforce toujours de créer des œuvres qui soient fidèles à ce que je suis et aux valeurs auxquelles je crois. Dans le contexte actuel de dévastation, je suis reconnaissante de pouvoir partager ce que le plaisir signifie pour moi en utilisant mes moyens les plus précieux et les plus authentiques. La création de cette pièce a découlé d’un processus important et significatif. Non seulement je partage mes espoirs pour un avenir harmonieux et radieux, mais les fonds générés par cette initiative serviront à en faire une réalité pour les productrices de cacao en Côte d’Ivoire, qui sont particulièrement touchées en ces temps difficiles », déclare Aurélie Durand

Des dons pour aider les productrices de cacao en Afrique

En plus de mettre en évidence un collectif d’artistes émergents, l’exposition « Pleasure Imagined » a pour but de rassembler des dons à destination de la communauté des producteurs de cacao certifiés Rainforest Alliance* auprès desquels Magnum® s’approvisionne en Côte d’Ivoire. Comme de nombreuses autres à travers le monde, celle-ci a été durement touchée par la pandémie actuelle. La marque s’est notamment engagée à apporter un soutien financier direct d’un montant de 250 000 € aux femmes cultivatrices de cacao dans l’ensemble de son réseau d’approvisionnement.

Les visiteurs virtuels de l’exposition sont encouragés à faire preuve eux aussi de générosité pour soutenir ces cultivatrices. En échange de leur don, ils pourront garder un souvenir visuel de cette contribution en téléchargeant leur création préférée parmi la sélection d’œuvres originales disponibles sur le site Internet de Magnum®. Chaque don sera suivi par l’envoi d’informations concernant l’impact que celui-ci aura eu sur la vie de ces femmes et de leurs familles.

Un engagement artistique qui fait sens

L’exposition « Pleasure Imagined » donne le coup d’envoi à un programme de 2 ans mené en partenariat avec 100WEEKS. Cette ONG soutient les femmes à travers le monde en les aidant à diversifier leurs sources de revenus pour sortir leur famille de la pauvreté. Le programme intégrera notamment des paiements hebdomadaires directs, ainsi que de la formation et du coaching pour permettre aux cacaocultrices de développer leurs compétences et ainsi de s’épanouir dans ce qui leur fait plaisir.

Cette exposition marque également la troisième année de collaboration entre Magnum® et des artistes internationaux : un engagement continu pour soutenir les créateurs. Les précédentes activations ont ainsi vu en 2019 l’artiste californien Brendan Monroe apporter le surréalisme dans nos rues, tandis qu’un an plus tôt le Français Thomas Danthony ornait les grandes villes européennes d’œuvres inspirées par le « pur plaisir de la vie ».

Pour voir l’exposition, télécharger les œuvres ou faire un don, rendez-vous sur : https://100weeks.org/magnum-fr_fr/