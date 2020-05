CUPRA lance le Simracing Series, son propre championnat de courses virtuelles

CUPRA a décidé de transposer la fièvre des circuits au monde numérique en lançant sa propre compétition de Simracing. En collaboration avec RaceRoom, le simulateur de course officiel de la WTCR, la marque a créé le championnat CUPRA Simracing Series, une compétition virtuelle de 13 courses dans laquelle les passionnés de sport mécanique du monde entier peuvent afficher leurs qualités de pilote depuis chez eux.

Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA a déclaré : « La création de la CUPRA SimRacing Series montre notre volonté de développer de nouvelles expériences dans le monde du sport automobile. Nous croyons au potentiel des sports électroniques pour accroître la notoriété de notre marque auprès des nouvelles générations de conducteurs, car ils représentent une forme de divertissement populaire dans le monde entier ».

Jaime Puig, Directeur de CUPRA Racing ajoute : « La CUPRA Simracing Series marquera les débuts numériques de la toute nouvelle CUPRA Leon Competición, qui sera livrée aux clients d’ici juin, ainsi que de la CUPRA e-Racer qui est en phase finale de développement pour participer à la PURE ETCR. Nous sommes prêts à revenir à la compétition ».

Les amateurs de sport automobile ont pu participer à une épreuve de contre-la-montre sur une réplique virtuelle du circuit du Nürburgring. Les 24 pilotes qui ont affiché les meilleurs temps se sont qualifiés pour la course multijoueurs et s’affronteront le 30 mai sur le légendaire circuit allemand, après des tours de chauffe et des séances de qualifications. La dernière course de la saison aura lieu le 31 octobre sur le circuit virtuel de Macao. Toutes les courses seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de CUPRA.

CUPRA VIP Simracing

Dans le cadre de la nouvelle CUPRA Simracing Series, la tribu CUPRA prendra également part à cette course virtuelle. Un simulateur professionnel a été installé au domicile de Marc ter Stegen, ambassadeur mondial de CUPRA et gardien de but du FC Barcelone, mais aussi chez l’acteur et chanteur allemand Tom Beck. Tous deux testeront leurs compétences de conduite virtuelle en défiant des pilotes professionnels.

La grille de départ sera complétée par Jordi Gené, champion du monde de courses de tourisme, Mikel Azcona, champion d’Europe TCR, ainsi que par des pilotes de courses de tourisme expérimentés tels que Mikaela Ahlin-Kottulinsky et Sebastian Stahl. Mattias Ekström, ambassadeur de la marque CUPRA, champion de Rallye Cross et de DTM participera également à l’évènement. Cette course, qui se déroulera sur le circuit virtuel de Spa-Francorchamps, sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube officielle de CUPRA le 21 mai à 20h00.

Le championnat CUPRA e-Racing

Outre le championnat de Simracing de la marque et la course VIP, CUPRA lance également La CUPRA e-Racing Competition, première compétition de course de tourisme électrique au monde. Celle-ci mettra en vedette la nouvelle CUPRA e-Racer, la toute première voiture de course de tourisme 100 % électrique. La séance de contre-la-montre se tiendra au cours du second semestre de l’année sur le circuit virtuel de Shanghai, tandis que la course finale multijoueurs sera diffusée en direct sur YouTube le 19 décembre.

Sur le podium virtuel

Alors que les compétitions réelles restent suspendues, CUPRA garde sa flamme sportive allumée grâce à plusieurs compétitions virtuelles. Après deux courses de TCR Europe SimRacing, la marque n’a pas quitté le podium. En effet, Mikel Azcona et Tamas Tenke occupent les deuxième et troisième places du classement général.