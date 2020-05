C’EST L’HEURE DU GAZPASHOW INNOCENT

1,2 … Test micro…

Vous nous entendez au bord de la piscine ? Est-ce que vous êtes prêts pour le gazpashooooow ? Eh oui, vous l’aurez compris, les stars de l’été, ce sont nos petits gazpachos innocent, célèbres pour notre recette secrète… pas du tout secrète : celle de choisir minutieusement les meilleurs ingrédients et de trouver les meilleures associations, tout simplement.

Nous sélectionnons d’abord de bons légumes qui ont poussé au soleil (la chance), puis une touche d’aromates parfumés, de l’huile d’olive extra vierge et une goutte de vinaigre. On mixe fraîchement le tout. Vrrrrr, juste ce qu’il faut. Et voilà, c’est tout simple et mucho très bueno. Et bien sûr, comme pour toutes nos boissons, on n’ajoute pas de conservateurs, pas de colorants (et pas de bouée flamant rose non plus), promis.

Pas étonnant que tout le monde les adore (source : une étude gourmande). Allez, place aux artistes, on vous les présente :

Gazpacho Le classique

La star de la bande, une sorte de Leonardo Di Gazpacho, dont tous les ingrédients sont récoltés à la main et mis en bouteille en suivant la recette des abuelas espagnoles. Ses ingrédients : de la tomate (bien bronzée), du poivron rouge, du concombre, de l’huile d’olive extra vierge, de l’oignon, une pointe de citron, de sel, de vinaigre et d’ail. Olé.

Oscar 2020 catégorie gazpacho de l’année. Minimum.

Gazpacho Le fruité

Le gazpacho qui a toujours la pêche, l’acrobate de l’équipe. Sa recette spéciale lui permet de tenir sur le fil sucré-salé, entre les grands classiques du gazpacho (poivron, tomate, concombre, huile d’olive, aromates) et la petite touche innocent (purée de pêche et extrait de romarin).

Équilibre parfait, triple salto arrière, double vrille et hop, un autre verre.

Gazpacho L’inattendu

Le gazpacho au caractère bien trempé. De la tomate, du poivron, un concombre, de l’huile d’olive et des aromates, mais ce n’est pas tout : de l’abricot et un peu de thym. En voilà un qui a plus d’un tour sous le bouchon.

Gazpacho Le petit nouveau

Le petit nouveau de la bande est déjà plus frais que la plus fraîche de vos boissons. Il ne fait pas les choses à moitié : deux variétés de tomates pour la texture (la Pera) et pour le goût (la Canario). Enfin, le clou du spectacle tout en fraîcheur et façon innocent : de la pastèque et du basilic fraîchement coupé.

Grands formats (750 ml) : 3,19€ Petit format (250 ml) : 1,99 € (pas cher pour le show de l’été, non ?)

Cet été, emportez-les en tournée partout en France : avec vos amis sur la table de pique-nique, dans votre sac de plage grâce à leur petit format ou dans la tente pour attendre la fin de l’orage. Et même sur votre formidable yacht (gonflable).

À propos d’innocent

Bonjour, nous sommes innocent, nous faisons des boissons délicieuses et 100 % naturelles. Nous essayons aussi de faire des blagues (taux de réussite 53,99 %). Tout a commencé en 1999 lors d’un festival de musique. 3 garçons les cheveux au vent, fraîchement diplômés, achètent 100 kg de fruits frais. Ils élaborent leurs 1ers smoothies avec un panneau : « Devons-nous quitter nos jobs pour lancer des boissons saines ? » et installent 2 poubelles : OUI et NON. Les visiteurs devaient jeter leurs gobelets dans une des 2 poubelles. À la fin du festival, la poubelle OUI était pleine. Le lendemain était le premier jour du reste de notre vie… Voilà, vous savez tout. Cela fait maintenant plus de 15 ans que nous faisons des smoothies et des jus de fruits frais. Mais nous n’avons pas changé notre façon de faire : des fruits mixés ou pressés. Et rien d’autre. Jamais.

