A TOKYO, UNE AMBULANCE NISSAN NV400 100% ELECTRIQUE

Nissan Motor Co., Ltd. et les pompiers de Tokyo ont annoncé l’arrivée au sein de la flotte d’ambulances du quartier d’Ikebukuro, de la toute première ambulance Nissan NV400 100% électrique du Japon. Ce projet est le résultat d’une forte collaboration entre Nissan, les pompiers de Tokyo et la préfecture de Tokyo.

« Pionnier de la mobilité 100% électrique, Nissan croit fermement en la mobilité durable et s’efforce de contribuer à un monde sans émissions « , a déclaré Ashwani Gupta, directeur général en charge des opérations de Nissan. « Ce NV400 100% électrique est un bon exemple des efforts de Nissan pour améliorer l’accessibilité des véhicules sans émission à l’échappement aux particuliers, aux entreprises et aux pouvoirs publics ».

La livraison de la première ambulance 100% électrique dans la flotte du service d’incendie de Tokyo fait partie de l’initiative « Zero Emission Tokyo » de la capitale japonaise.

L’ambulance Nissan NV400 électrique est équipée d’un brancard, électrique lui aussi, qui permet de faciliter les opérations pour les équipes de soignants. Grâce à sa motorisation électrique, les niveaux de bruit et de vibration dans le véhicule sont nettement inférieurs à ceux d’un véhicule thermique traditionnel, ce qui contribue à un meilleur confort de transport pour les patients.

Le véhicule est équipé de deux batteries au lithium-ion (33 kWh) et d’une batterie supplémentaire (8 kWh) pour l’utilisation stationnaire des équipements électriques embarqués et de la climatisation. Dans le cas d’une panne de courant ou d’une catastrophe naturelle, l’ambulance Nissan peut également se transformer en source d’énergie mobile.

Réalisée à partir d’un fourgon Nissan NV400 transformé, cette ambulance est une solution très économique en termes de coûts d’utilisation et d’entretien. La transformation, exécutée par le carrossier Autoworks Kyoto, est conforme à la réglementation japonaise et conçue pour répondre aux besoins des premiers secours.

Pionnier de la mobilité 100% électrique depuis 2010, Nissan a vendu près d’un demi-million de berlines Nissan LEAF dans le monde. Pour les entreprises, la marque propose depuis 2014 le fourgon compact e-NV200, vendu à 42 000 exemplaires en Europe, dont 10 000 en 2019.