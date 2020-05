11ème édition du Trail EDF Cenis Tour : le RDV estival des traileurs les 1er et 2 août 2020

L‘organisation du Trail EDF Cenis Tour confirme le maintien de sa 11ème édition, les 1er & 2 août 2020. Les traileurs peuvent toujours s‘inscrire en ligne pour prendre le départ d‘une course individuelle ou en équipe, et parcourir les magnifiques sentiers de la Haute Maurienne Vanoise.

Une 11ème édition maintenue

Dans un contexte exceptionnel auquel le monde entier est confronté depuis plusieurs mois, l’organisation du Trail EDF Cenis Tour prend très au sérieux la pandémie de « Covid 19 » et la sécurité de ses participants. À date, la 11ème édition de la manifestation est maintenue. En fonction de l’évolution de la pandémie, des mesures « Covid 19 » pourront être mises en place afin d’adapter l’évènement à celles-ci.

Les nouveautés 2020

Les terres vanoises étant très étendues, les traileurs peuvent varier les plaisirs d’une édition à l’autre sur ce grand terrain de jeu :

– Le site de départ et d‘arrivée est situé à Val Cenis Lanslebourg.

– Les parcours ont été revisités : les parcours des Trails Jaune et Vert sont complètement revus et ceux des Trails Bleu, Rouge et Noir bénéficient de nombreuses nouveautés.

– Le challenge par équipe : le Trail Noir est ouvert en individuel et en relais mixte avec 3 ou 5 coureurs.

Les profils des traileurs

Comme chaque année, le Trail EDF Cenis Tour propose une diversité d’épreuves de manière à ce que tous les traileurs puissent s’exprimer. Ainsi, chaque participant, quels que soient son âge (dès l’année des 7 ans sur le Trail Kids), son niveau (débutant à élite), sa préférence (de court à très long), sa discipline (trail ou randonnée), son envie de partage (en individuel ou en relais) pourra trouver son bonheur. Plus de 1 000 participants sont attendus pour vivre cette expérience exceptionnelle en famille ou entre amis.

Les épreuves

5 parcours de trail (5 en solo + 1 en relais), 1 trail Kids et 1 randonnée sont au programme de cette 11ème édition.

Parmi les 5 parcours de trail, 4 rapportent entre 1 à 4 points Itra endurance et font partie des courses qualificatives 2020 à l’UTMB®.



La Haute Maurienne Vanoise, somptueuse vallée française

Le Trail EDF Cenis Tour invite tous ses participants à vivre une aventure inoubliable sur les chemins des montagnes françaises. Au cœur de la vallée de la Haute Maurienne Vanoise, les traileurs profiteront entièrement de ces terres : départ de Val Cenis Lanslebourg, passage au lac du Mont-Cenis puis par les Glaciers de la Vanoise, Bessans ou encore le vallon du Petit Mont-Cenis.

Le processus d’inscription

– Les inscriptions se réalisent en ligne

Attention : tarifs préférentiels disponibles jusqu’au 5 juillet 2020, avant changement de palier tarifaire

– Lien d’inscription : https://www.edfcenistour.com/inscription/

– Informations sur les tarifs, en cliquant ICI