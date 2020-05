PENTAX : Développement produits

Les prochains développements produits PENTAX devaient initialement être annoncés lors du CP+ de cette année. Ce salon ayant été annulé en raison de l’épidémie de COVID-19, des représentants de RICOH IMAGING ont participé à une conférence web pour faire le point sur les développements de produits en cours.

Hiraku Kawauchi, du service marketing de Ricoh Imaging au Japon, ainsi que Tetsuya Iwasaki et Shigeru Watashiro, du département planning des développements produits, ont ainsi fourni des informations sur les produits prévus dans un futur proche.

HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4ED SDM AW

Nous vous avons déjà informé du développement de cet objectif. Son annonce est attendue prochainement.Avec cette optique, les normes de qualité élevées déjà appliquées au HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM AW seront maintenues. Nous avons mis l’accent sur la réduction des aberrations tout en conservant une ouverture élevée.

D FA 21mm Limited

Les objectifs de la gamme Limited ont une importance particulière dans notre système. Cette série est basée sur trois principes de base : – Assurer un rendu naturel, avec une qualité d’image spécifique difficile à traduire par des mesures chiffrées ;- Offrir la satisfaction pure de posséder un objet vraiment spécial ;- Transmettre la passion de la photographie. Ces facteurs incarnent une philosophie : les utilisateurs de ces objectifs les chériront longtemps, et leur charme demeurera pendant des décennies.Cet objectif est le premier D FA de la gamme Limited, qui a déjà connu un franc succès dans les séries FA et DA. Le lancement de l’objectif est prévu courant 2021 (en noir et argent).

HD PENTAX-DA* 16-50mm F2.8ED PLM AW

Ce nouveau zoom standard a été conçu pour être utilisé exclusivement avec les appareils photo au format APS-C, pour lesquels 29 objectifs sont actuellement disponibles.Par rapport à l’objectif existant, aux caractéristiques similaires, l’innovation la plus significative est l’intégration d’un moteur à impulsions, qui a nécessité une révision complète de la conception optique. Il assure ainsi un autofocus plus rapide. Le lancement sur le marché est également prévu en 2021 pour une cohérence parfaite avec le nouveau modèle haut de gamme APS-C.

Reflex haut de gamme au format APS-C

La caractéristique la plus frappante de ce nouveau modèle est son viseur optique. Pour les appareils PENTAX, le viseur reflex traditionnel est un élément essentiel du système. Celui-ci offre une vue particulièrement claire et brillante pour la composition des images, grâce à un prisme particulièrement grand. De nombreux modèles concurrents ont un grossissement de 0,75x et de 0,92x – 0,95x pour les boîtiers PENTAX de la gamme actuelle : le nouveau reflex APS-C vise un grossissement de 1,05x. Le viseur dépasse légèrement du boîtier afin de laisser suffisamment d’espace au nez. Un capteur supplémentaire situé sous le viseur assombrit automatiquement l’affichage de l’écran, afin d’optimiser le confort de cadrage. En outre, tous les composants essentiels, tels que les outils de transmission et le système AF, ont été perfectionnés. Une poignée d’alimentation pourra être ajoutée à l’appareil photo, comportant une poignée et des commandes afin de faciliter la prise de vue verticale. Bien que RICOH IMAGING soit fortement touché par le coronavirus, nous ferons le maximum pour respecter les délais de production, car comme l’évoque un vieux proverbe japonais : « Chaque nuit a une fin et bientôt nous verrons se lever une aube lumineuse. »