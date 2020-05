InsideBoard nommé Cool Vendor 2020 par Gartner dans la catégorie « Digital Workplace »

InsideBoard reconnu dans le rapport Cool Vendor de Gartner destiné à « mettre en lumière les solutions intéressantes, novatrices et innovantes »

InsideBoard, éditeur de la 1ère plateforme SaaS de conduite du changement basée sur l’intelligence artificielle, annonce avoir été nommé Cool Vendor dans le rapport Gartner du 12 mai 2020 intitulé « Cool Vendors in the Digital Workplace » rédigé par Lane Severson, Melissa Hilbert, Craig Roth, Matt Cain, Manjunath Bhat, et Stephen Emmott.

Selon le rapport : « L’engagement collaborateur est essentiel au succès des projets Digital Workplace, mais il est rarement géré et soutenu par un outil technologique. » Le thème de cette étude Cool Vendor de Gartner porte sur « l’optimisation de l’utilisation des applications Digital Workplace. Des outils passionnants sont apparus sur le marché pour aider les directions métiers à dépasser le stade de la simple adoption. »

« Nous sommes très honorés d’avoir été nommés Cool Vendor par Gartner » explique Michaël Bentolila, co-fondateur et CEO d’InsideBoard. « Après notre levée de fonds de 25 millions d’euros annoncée il y a deux semaines, nous considérons cette reconnaissance comme une nouvelle confirmation de notre vision : pour réussir leur transformation digitale, les entreprises doivent se réinventer en utilisant le potentiel individuel pour accélérer la transformation collective et tirer parti de la puissance du digital. Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un défi sans précédent pour engager massivement leurs collaborateurs à distance. Qu’il s’agisse d’adopter des plans de continuité d’activité, des outils digitaux (comme Salesforce, Microsoft, Ivalua, SAP, …) ou des processus d’excellence opérationnelle, les entreprises doivent innover et digitaliser leur approche de conduite du changement ».

« Nous continuons d’innover et d’exécuter notre roadmap produit basée sur l’intelligence artificielle, nous permettant d’offrir la plateforme de conduite du changement la plus complète et la plus personnalisée du marché afin de répondre au besoin croissant des entreprises de maintenir un lien continu avec leurs collaborateurs, quel que soit leur lieu de travail, et de sécuriser l’adoption des projets de transformation », déclare Yohan Bentolila, co-fondateur et CTO d’InsideBoard.