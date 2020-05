CUPRA lance une initiative pour encourager le FC Barcelone lors de matches à huis clos

Après le retour du FC Barcelone à l’entraînement, CUPRA a lancé une initiative en collaboration avec le célèbre club de football, qui apportera le soutien des supporters directement sur le terrain du Camp Nou dès la reprise de la compétition. Avec le slogan « Gagnons ce match ensemble », le partenaire officiel du Barça pour l’automobile et la mobilité invite les supporters du monde entier à envoyer des photos pour encourager leur équipe sans quitter leur domicile. Ces images, qui peuvent être envoyées sur le site officiel de CUPRA, seront projetées sur les écrans LED qui sont installés autour du terrain pendant les matchs à huis clos.

Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Business Development et des Opérations de CUPRA souligne que « CUPRA a le sentiment qu’il lui incombe d’envoyer un message d’espoir et de positivité à la société. En plus de transmettre l’esprit de compétition et la passion du monde numérique sur le terrain, cette initiative va également bien au-delà du football. En effet, malgré les défis actuels, nous voulons montrer que nous serons plus forts si nous agissons ensemble ».

Un retour très spécial

Pendant que les joueurs du FC Barcelone se préparent à reprendre la compétition, les supporters peuvent s’échauffer de leur côté avant le retour du football. Pour ce faire, CUPRA leur permet d’envoyer leurs photos sur son site officiel afin d’encourager leur équipe depuis chez eux, où qu’ils soient dans le monde.

Marc ter Stegen, gardien de but du FC Barcelone et ambassadeur mondial de CUPRA invite tous les fans du Barça à remplir le Camp Nou de messages de soutien : « Jouer au Camp Nou est toujours quelque chose de spécial et le soutien de nos supporters est important. Cette initiative de CUPRA est formidable car elle nous permet de sentir leur présence. Nous devons nous adapter à la situation et de cette façon nous pouvons créer une atmosphère gagnante pour nos matchs à domicile. Força Barça ! »

Tout les éléments reçus seront utilisés pour créer une présentation audiovisuelle qui sera diffusée à intervalles réguliers pendant le match, et ce jusqu’à dix fois en tout. De cette manière, les joueurs pourront se sentir soutenus par leurs supporters, tandis que les fans pourront avoir l’impression d’être un peu plus proches de leur club et de leur stade.

Un partenariat mondial

En août 2019, CUPRA et le FC Barcelone ont conclu une alliance globale. Grâce à cet accord novateur, la marque est devenue le partenaire officiel exclusif en matière d’automobile et de mobilité et l’un des partenaires officiels mondiaux du club de football. Les deux organisations collaboreront au cours des cinq prochaines saisons dans le but de renforcer l’image de la ville de Barcelone dans le monde, de promouvoir le talent et l’innovation et de créer des expériences uniques pour sa communauté mondiale de supporters.