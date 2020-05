Volkswagen fait l’éloge de l’ici dans une nouvelle série de films signés DDB Paris

Dans le contexte très particulier de la sortie du confinement, Volkswagen lance une campagne nationale comprenant une prise de parole de marque et une opération tactique dédiée, Les Jours Meilleurs Volkswagen. Des offres exceptionnelles (300 € de carburant offerts, 3 mois de loyer offerts avec 3 ans de garantie, entretien et assistance inclus,) destinées à relancer l’activité en permettant aux français de s’équiper de façon simple et avantageuse… et de profiter au mieux de leur liberté retrouvée.

C’est sur ce dernier concept que Volkswagen et son agence DDB Paris ont choisi de communiquer. Il ne s’agissait pas de traiter la sortie du confinement de façon frontale mais de réaffirmer les valeurs très humaines de la marque en s’appuyant sur un bénéfice émotionnel de l’automobile, le premier et le plus fondamental de tous : la liberté de mouvement.

Dans un style très minimaliste, poétique et humain, les sept films conçus et produits par l’agence mettent en scène tous ces lieux qui comptent pour nous, ces « ici » que nous avons hâte de retrouver. Sept lieux, sept tranches de vie à la fois insignifiantes et agréables, touchantes et amusantes. Chacune se conclut par un aphorisme faisant l’éloge de l’ici. Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, ici est la plus belle chose que Volkswagen puisse offrir à ses clients.

« ici » est à découvrir en TV mais aussi en radio, presse, display et digital du 11.05.2020 au 31.05.2020.