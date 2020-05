Foxit Software lance des mises à jour majeures de sa gamme de produits PDF

Des fonctionnalités et des capacités de gestion perfectionnées en font la solution PDF idéale pour tous les utilisateurs –

Foxit Software, l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents, annonce des mises à jour de sa gamme complète de solutions PDF. Ce lancement comprend également les nouvelles offres PhantomPDF Admin Console et Update Server afin d’automatiser et d’optimiser la gestion des licences et mises à jour logicielles en entreprise.

Les améliorations apportées au logiciel PDF de Foxit et ses nouvelles solutions d’administration pour les entreprises renforcent sa position de leader des technologies PDF alternatives à Adobe Acrobat. Elles arrivent à point nommé pour favoriser l’adoption de ces produits. Pour faciliter cette transition, Foxit annonce également la disponibilité de son programme Foxit Customer First. Dans le cadre de ce programme, Foxit propose aux clients actuellement détenteurs de licences pour Adobe Acrobat ou d’autres éditeurs PDF d’utiliser gratuitement son logiciel Foxit PhantomPDF jusqu’à l’expiration de leurs licences en cours, pendant une durée maximale de six mois. Pour en savoir plus sur la campagne Foxit Customer First, rendez-vous sur : https://www.foxitsoftware.com/fr/landingpage/2020/customer-first-program/

Intégrant des centaines de nouvelles fonctionnalités et capacités, ces mises à jour permettront aux entreprises de répondre facilement aux besoins variés de leurs collaborateurs en fonction de leur lieu de travail, de leurs exigences en matière de flux de travail et de leurs équipements. Il s’agit notamment d’une interface utilisateur entièrement revue, très similaire à celle de PhantomPDF pour Windows, ainsi que les versions Foxit PhantomPDF Mac et PhantomPDF Online. Ces améliorations facilitent la gestion d’environnements bureautiques et cloud mixtes.

« Cette nouvelle mise à jour de PhantomPDF apporte des perfectionnements majeurs dans l’ensemble de notre plateforme PDF. Elle met sur un pied d’égalité tous les workflows PDF existants », commente Phil Lee, Président de la division End User Productivity de Foxit. « Nous invitons toute entreprise ayant des abonnements en cours à envisager comment réduire ses coûts et améliorer sa productivité sans aucune interruption de ses activités. »

Détail de l’ensemble des nouveautés

PhantomPDF Admin Console est un nouveau produit, disponible à la fois sous la forme d’un service dans le cloud et sur site. Il facilite la gestion par l’informatique d’un grand nombre de licences et d’utilisateurs de PhantomPDF. Les administrateurs peuvent aisément visualiser la totalité des licences, ainsi que les attribuer et mettre à jour à la demande. Les responsables informatiques peuvent gérer les utilisateurs, créer des groupes, y ajouter ou en retirer des membres ou encore attribuer ou retirer des licences à des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs.

PhantomPDF Update Server permet au service informatique de centraliser et d’automatiser les mises à jour et de veiller à ce que les utilisateurs reçoivent exactement une version testée par ses soins. Les responsables informatiques peuvent fixer des délais pour le téléchargement des mises à jour, les approuver automatiquement et restreindre les téléchargements aux seules mises à jour approuvées.

PhantomPDF Standard 10 et Business 10 : PhantomPDF Standard offre la possibilité à chaque collaborateur de créer, d’examiner, de modifier, de gérer, de partager et de protéger des documents PDF. PhantomPDF Business ajoute à la version Standard des outils supplémentaires d’édition, de collaboration et de sécurité, nécessaires dans les grandes entreprises ou sur certains marchés verticaux. Cette mise à jour apporte 163 nouveautés et perfectionnements, notamment : Gestion du déploiement et de la maintenance en entreprise Prise en charge d’un nombre accru de types de champs et de JavaScript pour le traitement de formulaires complexes Meilleure prise en charge de la 4K et des autres modes d’affichage en haute résolution. Création, au moyen de toute méthode, de documents PDF

PhantomPDF Mac 4 permet à chaque collaborateur de créer, d’examiner, de modifier, de gérer, de partager et de protéger des documents PDF sur les plateformes macOS. Cette mise à jour apporte 40 nouveautés et perfectionnements, notamment Interface utilisateur entièrement revue, très similaire à celle de PhantomPDF pour Windows, facilitant la gestion dans des environnements bureautiques et cloud mixtes Capacités améliorées de conception de formulaires et de signature à l’encre

PhantomPDF Online permet à chaque salarié de créer, d’examiner, de modifier, de gérer, de partager et de protéger des documents PDF au moyen de solutions dans le cloud, sans qu’il soit nécessaire de télécharger ou d’installer de logiciel. L’éditeur de PDF fonctionne dans les navigateurs les plus répandus tels que Chrome, Edge et Firefox. Cette version apporte 18 nouveautés et perfectionnements, notamment : Interface utilisateur entièrement revue, très similaire à celle de PhantomPDF pour Windows, facilitant la gestion dans des environnements bureautiques et cloud mixtes. Prise en charge du stockage privé (c’est-à-dire sur des disques réseau locaux) Nouvelles fonctionnalités de conversion et de visualisation pour les entreprises

Foxit Reader 10 est un lecteur compact et rapide de documents PDF, riche en fonctionnalités, destiné aux utilisateurs occasionnels. Ce produit gratuit permet de visualiser, d’annoter, de compléter et de signer les documents PDF. Foxit Reader est également adapté aux entreprises, avec des outils de déploiement en série et des options d’intégration. Cette mise à jour apporte 8 nouveautés et perfectionnements, notamment : Gestion du déploiement et de la maintenance en entreprise Meilleure prise en charge de la 4K et des autres modes d’affichage en haute résolution Paramètres GPO (stratégies de groupe) supplémentaires pour l’administration en entreprise Prise en charge de JavaScript pour le traitement de formulaires complexes

Foxit PDF Reader Mobile est une application conçue pour les entreprises, permettant aux utilisateurs de travailler sur des documents PDF pendant leur déplacement. Des versions Android et iOS offrent des fonctions pour la lecture, la modification, l’annotation, la création, la protection et la signature de documents PDF, ainsi que pour l’intégration avec des systèmes de gestion de contenu en entreprise (ECM) et des solutions répandues de stockage dans le cloud. Cette version apporte 14 nouveautés et perfectionnements, notamment : Compatibilité avec les Chromebook Possibilité de créer des liens, de redimensionner des zones de texte, d’utiliser des listes numérotées, à puces et de diffusion, de mettre du texte en gras et en italique Mode sombre dans Android

Avec ces nouvelles mises à jour, Foxit apporte aux entreprises tout ce dont elles ont besoin, à un coût bien moindre qu’Acrobat. En outre, Foxit propose des options d’achat flexibles :

Les clients ont le choix entre un abonnement ou une licence perpétuelle, suivant la formule la mieux adaptée à leur budget d’investissement ou d’exploitation Chaque licence d’une application n’est pas liée à un nom d’utilisateur, par conséquent il n’est pas nécessaire de désigner nommément tous les utilisateurs à l’avance



« Les grandes entreprises comptent de nombreux utilisateurs aux besoins très divers en matière de PDF », complète François Thevenot – Directeur des Ventes, région France & Europe du Sud. « Les équipements de leurs collaborateurs sont un mélange d’ordinateurs, d’appareils mobiles et de plateformes légères. Quelle que soit la composition de votre base d’utilisateurs, Foxit vous offre davantage de possibilités sur les documents PDF, avec tout équipement. Même si votre entreprise n’a pas besoin de la totalité de ces fonctions aujourd’hui, il est important de savoir que votre logiciel PDF pourra répondre à vos besoins si ceux-ci évoluent. »

Pour en savoir plus sur les solutions de productivité de Foxit, rendez-vous sur : https://www.foxitsoftware.com/fr/end-user-productivity/

A propos de Foxit Software

Foxit est l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF innovants, qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents. Foxit répond aux attentes de trois segments de marché. Foxit propose des logiciels de bureau, des applications mobiles et des services cloud faciles à adopter pour les utilisateurs finaux. ConnectedPDF offre une technologie de pointe qui permet de gérer les documents, renforcer la sécurité et les services de collaboration pour les fichiers PDF. Les solutions développeurs de Foxit permettent d’intégrer la puissante technologie PDF dans leurs applications. Pour l’automatisation de l’entreprise, Foxit fournit un logiciel serveur pour la gestion de documents PDF à grande échelle et le traitement de données.

Foxit compte plus de 560 millions d’utilisateurs et 100 000 clients situés dans plus de 200 pays. L’entreprise possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.foxitsoftware.com/fr/