Nouvelle BMW R 1250 RT Exclusive

Parce que la passion ne s’arrête jamais même en cette période de confinement, BMW Motorrad présente la BMW R 1250 RT Exclusive. Avec cette édition limitée, la référence du grand tourisme à deux-roues se pare d’une teinte inédite chez BMW Motorrad et se dote d’un équipement complet pensé pour vos prochains voyages.

Limitée à 1 500 exemplaires, dont 500 sont réservés pour le marché français, la BMW R 1250 RT Exclusive est reconnaissable au premier coup d’œil grâce à sa teinte extérieure Mineral Grey Metallic Mat empruntée au nuancier de la gamme automobiles BMW M.

Outre son style unique, la BMW R 1250 RT Exclusive offre une dotation de série particulièrement riche qui renforce encore les aptitudes aux longs voyages en toute sérénité et le dynamisme sportif de la RT :

Appel d’urgence intelligent

Keyless ride

Pack Confort (alarme antivol, collecteur chrome, prise 12V, capteur de pression des pneus RDC et verrouillage centralisé)

Pack Dynamic (feux diurnes, feu de route Pro et modes de pilotage Pro)

Pack Touring (ESA Dynamic, préparation GPS, régulateur de vitesse et selles chauffantes)

Projecteurs additionnels LED

Shifter Pro

Système audio avec Bluetooth ®

Téléservices

Top Case

La BMW R 1250 RT Exclusive est disponible en France à partir de 26 490 € TTC. En attendant la réouverture des concessions BMW Motorrad, cette édition limitée est d’ores et déjà disponible à la commande en ligne sur le site www.bmw-motorrad.fr. Elle est également éligible à l’offre spéciale en cours « Riders Weeks » et bénéficie, jusqu’au 30 juin 2020, de 5 ans d’entretien et de 5 ans de garantie offerts*.

* Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable dans le réseau BMW Motorrad France jusqu’au 30 juin 2020. Sont exclus de l’offre tous les autres modèles de la gamme BMW Motorrad. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres opérations commerciales en cours sur la même période. Pour plus d’informations sur l’offre, veuillez-vous adresser à votre Concessionnaire BMW Motorrad agréé. Plus d’informations sur le site www.bmw-motorrad.fr.