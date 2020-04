Le digital s’installe durablement chez le courtier CAFPI

Un parcours client 100% digitalisé

Les clients peuvent arriver par deux canaux. Le canal « direct », qu’il s’agisse du site web ou de l’application Crédit by CAFPI : dans ce cas un algorithme réalise une étude de faisabilité permettant au client d’avoir une estimation de son enveloppe disponible pour l’achat d’un bien.

Le canal « indirect » : dans ce cas un apporteur d’affaire (agent immobilier, notaire…) dirige le client vers CAFPI pour le financement de son projet immobilier. Dès cet instant, le professionnel immobilier peut suivre l’avancée du financement via l’application Partners by CAFPI.

Ces deux canaux d’entrée aboutissent aux plateaux de traitement régionaux, qui reçoivent une demande et réalisent une 1ère analyse pour rediriger le client vers le bon conseiller, selon la nature de l’opération (achat, investissement…) et la localisation de l’acheteur.

« Dès lors, le profil du client est intégré au CRM et permet à tous les conseillers CAFPI d’accompagner la demande à distance, via les applications métiers » explique Philippe Taboret.

Une fois sur le CRM, le conseiller peut donc préparer le dossier et récupérer les pièces de façon dématérialiser sur la GED (Gestion Electronique des Documents) tout en garantissant la sécurité des données stockées. Lorsque la demande de financement arrive à son terme, la plateforme vérifie la complétude du dossier et délivre un VISA validant l’envoi des informations de l’acheteur aux banques.

La machine ne remplacera jamais l’humain, surtout dans le domaine de l’immobilier où l’affect est très important, en revanche, l’aide apportée par les outils digitaux permet aux conseillers d’être plus efficace. La digitalisation du parcours client chez CAFPI a été lancée en 2016 et arrive aujourd’hui dans sa version finale. « Nous nous dirigeons vers un modèle de smart office, grâce à une réorganisation de nos agences physiques et dans lequel nos conseillers pourront télétravailler grâce à leurs accès à distance aux applications métier où rencontrer les clients en agence dans des espaces plus adaptés » analyse Philippe Taboret.

Après une réorganisation des effectifs, des process et des outils, banques et courtiers font le nécessaire pour soutenir au mieux le marché de la transaction immobilière. « CAFPI est en ordre de marche sur la digitalisation et nos investissements dans ce secteur portent aujourd’hui leurs fruits. Le COVID-19 n’est pas la raison de ce projet de digitalisation chez CAFPI, mais un test réel » conclut Philippe Taboret.