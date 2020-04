Nouvel Opel Vivaro-e : « E » pour livraisons sans Emissions

L’Opel Vivaro-e est le premier utilitaire tout-électrique du constructeur automobile allemand Opel. Il arrive à un moment où il devient essentiel de livrer des biens et des services sans produire d’émissions. Disponible en trois longueurs et dans de nombreux dérivés de carrosserie, le nouveau Vivaro-e tout électrique permet aux professionnels de pouvoir livrer ou travailler sans problème, sans émissions, en allant jusqu’à la porte du client – bien mieux que le seul « dernier kilomètre ». Le nouvel Opel Vivaro-e est un utilitaire léger parfaitement fonctionnel destiné aux entreprises les plus exigeantes, qui ne veulent pas faire de compromis dans l’optimisation de leurs processus de travail. Les carnets de commande seront ouverts courant juin, les premières livraisons étant prévues pour la fin de l’été 2020.

« Premier véhicule utilitaire léger tout électrique à aborder le segment des fourgons de taille moyenne, offrant une autonomie atteignant 330 kilomètres en cycle WLTP, le nouvel Opel Vivaro-e s’impose sur le plan de la commodité d’utilisation, de la fiabilité et du professionnalisme, », déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel.

Le Vivaro-e reste aussi polyvalent que n’importe quel autre Vivaro, et sa charge utile est comparable à celle d’utilitaires similaires équipés de moteurs thermiques : avec 1 275 kg, le Vivaro-e offre une charge utile presque aussi élevée que la version diesel (charge utile maximale de 1.405 kg). En outre, c’est le seul véhicule électrique du segment qui a la possibilité de tracter une remorque (capacité de remorquage maximale de 1,0 tonne).

Avec le Vivaro-e, le client a le choix entre deux batteries lithium-ion, en fonction de ses besoins : une batterie de 75 kWh donnant une autonomie atteignant 330 kilomètres, ou pour ceux qui font un usage quotidien moins intensif de leur véhicule, une batterie de 50 kWh avec une autonomie atteignant 230 kilomètres, les deux en cycle WLTP1. Les batteries sont composées respectivement de 18 et 27 modules. La version électrique ayant été prévue dès le départ, il a été possible d’implanter les batteries sous la zone de chargement, de manière à ne pas empiéter sur le volume et la fonctionnalité du fourgon.

Le système sophistiqué de freinage par récupération, qui récupère l’énergie produite lors du freinage ou de la décélération, participe à l’excellent rendement de la chaine cinématique.

Sur le Vivaro, le moteur de propulsion électrique dispose de 100 kW (136 ch) et 260 Nm de couple, ce qui lui offre de meilleures performances que la plupart des autres utilitaires électriques. La vitesse maximale de 130 km/h, contrôlée électroniquement, permet de rouler sur autoroute à une vitesse normale et en toute sécurité, tout en préservant l’autonomie électrique. La batterie située sous le compartiment de charge abaisse le centre de gravité. Cette répartition des masse favorise la stabilité du Vivaro-e dans les virages et face au vent, même lorsqu’il est fortement chargé. Et elle contribue aussi à offrir un comportement routier très agréable.

L’électrique facile : multiples options de recharge, services « OpelConnect »

Remplissant à la perfection son rôle d’outil fiable auprès des artisans ou des petites entreprises, dans les petites et les grandes flottes, le Vivaro-e est aussi facile à charger qu’à utiliser. Pouvant se brancher sur une wallbox, une borne de recharge rapide ou même sur une prise de courant domestique en cas de besoin, le Vivaro-e dispose de multiples options de recharge.

En utilisant une borne de recharge publique de 100 kW CC, il ne faut 30 minutes pour recharger la batterie de 50 kWh à 80% – 45 minutes pour la batterie de 75 kWh. En fonction des distances parcourues au quotidien et de la disponibilité du véhicule entre les phases d’utilisation pour recharger la batterie, l’utilisateur pourra utiliser le chargeur embarqué 7,4 kW monophasé, ou s’il a des besoins plus grands, se tourner vers le chargeur embarqué triphasé de 11 kW proposé en option. Les deux chargeurs embarqués garantissent des temps de charge aussi rapides que possible et une longue durée de vie de la batterie (garantie 8 ans/160.000 kilomètres).

L’offre de câbles et de wallbox varie en fonction de l’infrastructure énergétique de chaque pays, ce qui garantit aux clients du Vivaro-e de pouvoir trouver et utiliser une borne de recharge presque partout.

Afin de rendre l’utilisation du Vivaro-e encore plus pratique, « OpelConnect », l’application « myOpel » et « Free2Move Services » – la marque de mobilité du Groupe PSA – proposent des solutions spécifiques aux véhicules électriques. Ces services sont accessibles par le biais d’applications dédiées sur smartphones.

La fonction « Charge My Car » de l’application « Free2Move Services » permet de se raccorder sur plus de 140.000 bornes de recharge dans toute l’Europe, et de payer par ce biais sa consommation. Pour faciliter encore le choix, « Free2Move » effectue une présélection des bornes de recharges accessibles en fonction de la distance jusqu’à la borne, de la vitesse de chargement et du prix pratiqué à la date choisie.

Grâce aux fonctions de pilotage à distance « OpelConnect », le client peut utiliser son smartphone pour vérifier l’état de charge de la batterie ou programmer la climatisation et les horaires de recharge.

En outre, l’offre « OpelConnect » comprend de nombreux services, comme l’appel d’urgence eCall, l’appel à un centre d’assistance routière ou la possibilité de connaitre l’état du véhicule et son statut. Le service LIVE Navigation2 fournit des informations en temps réel sur l’état de la circulation.

Un électrique pour tout : cabine allongée, châssis-cabine, minibus, ou avec 6,6m3

Opel décline le Vivaro-e en de nombreuses versions pour répondre aux multiples besoins professionnels des clients. Ainsi il est disponible en cabine allongée, châssis-cabine ou minibus, avec des charges utiles allant jusqu’à 1.275 kg et des PTAC allant de 2.800 à 3.100 kg. La version particulièrement compacte de 4,60 mètres comble l’écart entre le segment des gros fourgons et celui des petites fourgonnettes. Avec un rayon de braquage de seulement 11,3 m, elle se montre très maniable dans les petites rues. Comme la plupart des versions ont une hauteur d’environ 1,90 m, le Vivaro-e peut accéder aux parkings en sous-sol ou dans ceux des centres commerciaux à hauteur limitée.

Grâce au pratique passage FlexCargo implanté sur le côté passager avant, le volume de chargement de 4,6 m3 de la version S passe à 5,1 m3. Cela permet de transporter des objets mesurant jusqu’à 3,32 m de longueur.

Les versions M et L de 4,95 m et 5,30 m affichent un volume maximal de 5,8 et 6,6 m3. Il est possible d’y installer en toute sécurité des échelles ou des panneaux faisant 3,67 ou 4,02 m de longueur. L’abondance d’espaces de rangement dans le cockpit (qui dispose d’un frein de stationnement électrique) permet d’accueillir confortablement de nombreux petits objets.

Les larges portes arrière et latérales coulissantes du Vivaro-e ouvrent un accès très dégagé à l’espace de chargement ou à l’habitacle. Les portes latérales coulissantes électriques qui s’ouvrent automatiquement sont particulièrement pratiques : il suffit d’un balayage du pied pour ouvrir les portes de l’extérieur du véhicule.

Multiples aides à la conduite : du freinage d’urgence automatique au détecteur de somnolence

Comme les autres versions à moteurs thermiques, le Vivaro-e offre un éventail exceptionnel d’aides à la conduite qui renforcent la sécurité des professionnels. En plus de l’affichage tête haute, le Vivaro-e comprend une assistance au maintien dans la voie, une reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, un détecteur de somnolence, un régulateur de vitesse semi-adaptatif, une alerte anticollision frontale et un freinage d’urgence automatique.

Les capteurs à ultrasons situés dans les boucliers avant et arrière du Vivaro-e avertissent le conducteur de la présence d’obstacles lors des manœuvres de stationnement et surveillent l’angle mort latéral. Selon la finition, l’image de la caméra de recul à 180 degrés apparaît sur l’écran tactile de sept pouces.

Les systèmes d’infodivertissement Multimedia Radio et Multimedia Navi Pro du Vivaro-e sont équipés d’un grand écran tactile de 7,0 pouces. Les deux appareils permettent une intégration du téléphone via Apple CarPlay et Android Auto. Le Multimedia Navi Pro propose en outre une navigation avec cartographie européenne en 3D.

Le Vivaro-e est une nouvelle étape dans l’offensive électrique d’Opel, et un tournant important dans l’histoire du Vivaro, dont la première génération a vu le jour en 2001.

Le prochain utilitaire électrique Opel, le Combo-e, arrivera en 2021. Opel proposera une version électrifiée de toutes ses voitures particulières et de tous ses utilitaires légers d’ici 2024.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier en utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage ou de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.

[2] Services LIVE Navigation gratuits pendant 36 mois après l’activation. Abonnement payant par la suite.