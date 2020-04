Vient de paraître ‘L’alimentation des chiens’ à la portée de tous !

Les Editions France Agricole rééditent ‘L’alimentation des chiens’, ouvrage très complet et unique en son genre, qui bénéficie de toute la crédibilité scientifique de leurs auteurs, Géraldine Blanchard et Bernard-Marie Paragon, vétérinaires émérites, spécialistes européens reconnus de la question. Il est destiné à répondre aux interrogations de tous ceux qui se préoccupent de l’alimentation de leur compagnon à quatre pattes, qu’elle soit industrielle ou qu’il s’agisse d’une ration ménagère.

Depuis Hippocrate, on sait qu’une alimentation adaptée conditionne la santé. Mais l’évolution de la société est telle qu’après l’ère du tout industriel, est venue l’ère de… tout et son contraire : aujourd’hui, on trouve des adeptes du véganisme, qu’ils appliquent au chien, pourtant carnivore, ceux du ‘tout cru’, confondant chien et loup , les anti-céréales… et bien d’autres courants. Mais comment s’y retrouver ?

‘L’alimentation des chiens’ est un ouvrage clé-en-main qui s‘adresse à tous, amateurs comme professionnels, qu‘ils soient éleveurs, éducateurs ou vétérinaires. Soulignons qu’il s’agissait d’une réédition attendue : ce guide pratique fait figure de décryptage très complet, dont la lecture est à la portée de tous. Il a pour vocation le partage d’informations et de connaissances scientifiques autour de la nutrition des chiens, dont les enseignements sont adaptables à la maison, au chenil, en élevage ou encore au cabinet vétérinaire.

Ce guide pratique de 280 pages est unique en son genre, et ce, à plusieurs titres. D’abord parce qu’il s’agit du seul livre traitant de ce thème qui soit rédigé par des vétérinaires indépendants et non d’un recueil commandé par un industriel. Géraldine BLANCHARD, fondatrice et nutritionniste du site cuisine-a-croc.com, et de son blog éponyme, de notoriété internationale, et Bernard-Marie PARAGON, professeur émérite à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort sont deux vétérinaires de renom, agrégés d’alimentation animale. Diplomate de l’European College of Veterinary and Comparative Nutrition, ils sont tous les deux des spécialistes reconnus de l’alimentation. Les informations, comme les conseils délivrés, ne sont donc dictées par aucun intérêt commercial.

Autre spécificité de l’ouvrage ? Son caractère extrêmement complet. Géraldine BLANCHARD insiste : « On ne parle pas ici d‘alimentation du chien, mais des chiens. Le propos est de renseigner le lecteur sur l‘alimentation des chiens, en prenant en compte l‘individu et ses caractéristiques individuelles ». Cette alimentation sur mesure est la marque de fabrique de l’auteure. Ce nouvel opus a été complété par le décryptage des aliments industriels mais aussi des nouvelles pratiques, du cru au vegan. Sans polémique. L’objectif est d’informer pour mieux choisir.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’alimentation du chien en bonne santé, qu’il s’agisse d’un jeune, d’une chienne reproductrice, d’un chien de sport, d’un chien âgé ou encore pour un animal stérilisé. La seconde partie éclaire le lecteur sur la façon de bien nourrir un chien malade, à chaque fois accompagné d’exemples de recettes pour les chiens qui ne mangent pas assez, ceux en surpoids…comme ceux qui souffrent de troubles digestifs, d’allergies alimentaires, d’insuffisance cardiaque, de maladies endocriniennes, d’un cancer… L’ensemble, construit autour de chapitres courts et de fiches pratiques, permettra à chacun de trouver rapidement réponse à son cas particulier.