Créez votre ID.3: Volkswagen invite les designers à participer à un concours sur Instagram

À quoi pourra bien ressembler une voiture électrique telle que la nouvelle ID.3 de Volkswagen dans 30 ans ? Les hologrammes remplaceront-ils les commandes à l’intérieur du véhicule ? La voiture sera-t-elle conduite de manière autonome et comment l’extérieur du véhicule se sera-t-il adapté à ces exigences ? Aujourd’hui 27 avril, Journée Mondiale du Design, Klaus Bischoff, Directeur Design du Groupe Volkswagen lance un concours sur le compte Instagram @volkswagen_de. La tâche des participants : concevoir l’ID.3 de 2050.

Le concours s’adresse à tous les designers automobiles professionnels et en devenir. « Une communauté du design impressionnante a vu le jour sur les réseaux sociaux ces dernières années. Avec notre concours, nous souhaitons instaurer un dialogue avec cette scène de talents », explique le Directeur Design du Groupe Volkswagen.

Le design automobile est une profession qui s’exerce principalement à huit clos. Les créateurs de nouveaux modèles doivent réfléchir jusqu’à 12 ans à l’avance et les projets sont strictement confidentiels. Il est donc difficile pour les designers en devenir, lorsqu’ils ne font pas partie d’une des entreprises responsables, de pouvoir s’impliquer directement auprès des marques, présenter leurs designs et obtenir le retour compétent des décideurs.

Klaus Bischoff veut adopter une nouvelle approche. « Nous voulons ouvrir le débat et offrir une plateforme à tous les designers intéressés. Ce concours est une merveilleuse opportunité pour tous ceux qui ont envie de marquer le monde de leur empreinte. » Au cours des quatre prochaines semaines, les designers sont invités à télécharger leurs designs sur leur propre profil Instagram en taguant les images avec le hashtag #VolkswagenDesign2050. Grâce à cet hashtag, leurs suggestions seront automatiquement inscrites au concours.

Klaus Bischoff établira personnellement une shortlist de trois de ses designs préférés publiés sur Instagram et invitera leurs créateurs à Wolfsburg. Le design gagnant sera imprimé en 3D à une échelle de 1:4 pour le lauréat.

La Journée Mondiale du Design a été créée en 1995, le jour du 50e anniversaire du Conseil International du Design (ico-D). Cette organisation indépendante, à but non lucratif, représente les designers du monde entier et définit des normes professionnelles pertinentes. ico-D considère également le design comme un outil de changement social important. La Journée Mondiale du Design a pour but d’encourager les designers du monde entier à rechercher, grâce à leurs designs, de nouvelles solutions innovantes pour l’homme et l’environnement.

Pour en savoir plus sur le concours de design, aller sur :

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/privacy-policy-for-the-volkswagen-design-contest-id3-2050-5983

1. ID.3 : Le véhicule n’est pas encore disponible à la vente en Europe.