Volkswagen soutient ses 40 000 fournisseurs en mettant à leur disposition des mesures de protection destinées à la production

Dans le cadre de la reprise de la production et afin de garantir à ses employés un niveau de protection maximal, le Groupe Volkswagen a mis au point des mesures qui sont maintenant appliquées dans ses usines. Pour soutenir la reprise des processus de production et de logistique chez ses plus de 40 000 fournisseurs et centaines de sous-traitants logistiques dans le monde, le Groupe a décidé de mettre à leur disposition cet ensemble de mesures avec effet immédiat.

« Nous réagissons aux nombreuses questions et demandes reçues de nos fournisseurs, explique Stefan Sommer, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge des Achats. Nous espérons les aider à protéger la santé de leurs employés lors de la reprise de leurs activités. Ceci s’applique particulièrement aux fournisseurs qui n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour élaborer un tel ensemble de mesures dans un laps de temps réduit. »

« En quelques semaines, plus de 50 experts sanitaires et techniques de toutes les marques ont élaboré des normes applicables à l’ensemble du Groupe pour protéger les employés contre le risque d’infection au COVID-19 », ajoute Gerd Walker, Directeur de la Production du Groupe Volkswagen. Ces mesures comprennent également des communications relatives au travail quotidien dans la production, la logistique et l’administration. Un accord d’entreprise couvrant le champ d’application et la mise en œuvre des mesures a été conclu.

Les fournisseurs, les prestataires de services et les sous-traitants logistiques avec lesquels le Groupe coopère auront accès à ces mesures de protection via la plateforme B2B de Volkswagen www.vwgroupsupply.com. Ils pourront ainsi étudier l’ensemble des mesures élaborées et les utiliser selon leurs besoins. Pour les communications relatives aux normes, le Groupe a créé une série de documents disponibles en 19 langues.