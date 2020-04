Reprise progressive de la production de l’ID.3 à l’usine de Zwickau

L’usine Volkswagen de Zwickau reprend progressivement la production de véhicules électriques. La production de l’ID.3 100 % électrique reprend aujourd’hui (jeudi) avec, pour commencer, une capacité réduite et des durées de cycle largement rallongées. De nombreuses mesures destinées à protéger la santé du personnel sont appliquées et le redémarrage est également axé sur la stabilisation progressive des chaînes d’approvisionnement internationales. « Nous avons tous une tâche historique à accomplir. Cette tâche consiste à protéger la santé de nos employés tout en remettant l’activité sur la bonne voie de manière responsable », explique Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de l’électro-mobilité et porte-parole du Directoire de Volkswagen Sachsen.

Selon Thomas Ulbrich, la situation actuelle exige de nouvelles priorités. « Chez Volkswagen, la santé prend le pas sur la rapidité. En ce moment, la préoccupation principale n’est pas le nombre de véhicules produits par jour. L’important est que le processus de transformation vers la mobilité électrique, qui était déjà en cours, reprenne peu à peu à compter d’aujourd’hui. L’ID.3 est un projet clé pour Volkswagen. »

Au cours de la phase de reprise initiale, 50 ID.3 seront produites chaque jour à Zwickau à une cadence réduite, ce qui correspond à environ un tiers du volume de production d’avant la crise du Coronavirus. Zwickau est la première usine de véhicules de Volkswagen en Allemagne à reprendre prudemment la production après sa mise à l’arrêt à la mi-mars. Certaines usines de composants ont déjà recommencé à fournir des pièces, dans le respect de mesures de protection appropriées. La production a également repris dans la plupart des usines Volkswagen en Chine.

L’usine de moteurs de Chemnitz reprend, elle aussi, progressivement la production à compter d’aujourd’hui, jeudi 23 avril. Viendra ensuite la reprise échelonnée de la production de la Golf SW à Zwickau le lundi 27 avril. Ce même jour, l’Usine de Verre de Dresde relancera la production de l’e-Golf à capacité réduite, sachant que les clients ont pu recommencer à prendre livraison de leurs véhicules neufs à Dresde dès le 20 avril.

Jens Rothe, Président du Comité Central d’Entreprise de Volkswagen Sachsen, souligne que, dans le cadre du redémarrage de la production, la priorité va à la protection et à la santé des employés. À cet effet, Volkswagen Sachsen et le Comité Central d’Entreprise ont conclu un accord d’entreprise qui définit des règles claires. « Nous avons conclu un accord portant sur de nouvelles mesures destinées à protéger les employés. Une chose est claire : nous ne prendrons aucun risque ; la santé des employés est une priorité absolue, même si nous devons, pour cela, produire moins de véhicules », explique Jens Rothe.

Chez Volkswagen Sachsen, la production reprendra progressivement au cas par cas. Le constructeur et le Comité d’Entreprise se sont mis d’accord sur un ensemble complet de mesures de protection contre le virus. Ces mesures comprennent des règles précises en matière de distanciation et d’hygiène, l’obligation de porter un masque de protection sur la bouche et le nez dans certaines zones lorsque la distance minimale de 1,5 mètre ne peut pas être respectée, des intervalles de nettoyage réduits, la séparation des équipes afin d’éviter tout contact et l’obligation pour les employés de prendre personnellement leur température avant le début de chaque journée de travail.

Les processus de production sont également en cours d’optimisation, et des distances minimum ainsi que des règles d’hygiène renforcées seront appliquées dans tous les secteurs. L’accord d’entreprise porte sur des mesures individuelles indispensables à la reprise de la production. Toutes ces règles s’appliquent également aux employés des prestataires de services et partenaires externes travaillant sur les sites des usines.