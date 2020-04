Transformer la crise du prix du pétrole en opportunité pour le climat

Le prix du pétrole s’est effondré. Cela signifie que les énergies renouvelables ne seront rentables qu’après une période plus longue qu’auparavant. Pour y remédier et promouvoir la protection du climat, le Conseil fédéral devrait augmenter la taxe d’incitation sur les combustibles fossiles.

Le prix du pétrole n’a jamais été aussi bas depuis 1974

Les coûts d’investissement plus élevés pour les énergies renouvelables sont donc moins rapidement rentabilisés

Augmenter la taxe d’incitation sur les combustibles fossiles serait maintenant une grande opportunité pour le climat

Le prix du pétrole s’est effondré – et cela a un impact sur le climat. Il n’est actuellement pas intéressant de produire du pétrole et de développer de nouveaux champs pétrolifères. Ce qui a un effet positif sur le climat. Toutefois, la faiblesse des prix du pétrole signifie également qu’il faut plus de temps pour amortir les investissements dans les énergies renouvelables. L’installation d’une pompe à chaleur ou le passage à une voiture électrique est financièrement moins intéressant que d’habitude. «En période de crise climatique, c’est une très mauvaise incitation pour nous tous en tant que consommateurs», déclare Patrick Hofstetter, spécialiste de la protection du climat au WWF Suisse.

Pour y remédier, le Conseil fédéral peut augmenter la taxe d’incitation sur les combustibles fossiles dans le cadre de la loi actuelle sur le CO2. Les prix à la consommation baisseraient ainsi moins et les deux tiers des recettes supplémentaires provenant du prélèvement seraient redistribués à la population. Le reste serait consacré à la promotion de la rénovation de bâtiments à faible consommation d’énergie. «La Suisse enverrait ainsi un signal clair en faveur du climat», déclare Patrick Hofstetter. «Nous avons une occasion unique de mettre le cap sur la révolution énergétique, la pureté de l’air et un climat sain – ne la ratons pas!»